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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 22:04

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:все что нужно для комфортной жизни

Самое время приступить к унификации представления о том, что нужно человеку для комфортной жизни :)

Собственно об этом вопрос, чего вам не хватало, что вы уехали. Ответ "светлое будущее" - слишком абстрактный. Будущее не знает никто, поэтому гарантий что в США оно будет светлее нет. Только вера.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 22:59

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5588512:vitaliian"]извините если ошибаюсь. насколько я помню еще до отъезда вы писали что перспектив в Украине нет, изменили точку зрения? Переименовываем ветку в "топовые эмигранты возвращаются"?


Нет, не изменил.
Но в 2019 году произошло событие, которое, возможно, даст Украине шанс.
Повторюсь, это экстраординарное событие, скорей всего и стало причиной большой войны.
Надеюсь, после победы Украины, она вскором времени сможет восстановиться в бОльшем количественном и качественном измерении.
На это уйдут годы. Но слово "надеюсь" имеет вероятностный оттенок.
За останні 10 років пройшло чимало значущих подій, але те що було в 2019 серед них явно не серед кроків вперед, нажаль


Вам это может нравиться или нет.
Но это событие сигнализировало о готовности к системному изменению самих устоев. Думаю, в кремле этого и не хотели.
Вы уже прочитали ту книгу?
Если нет, то прежде чем отвечать - прочтите.
Без этого, не имеет смысла продолжать.[/quote]Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 23:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,
який продавав на дні КРЖН і купував на піку.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:35

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
По вашему, люди в 40 лет должны лечь в гроб и сложить руки?
Мне все-таки интересен средний возрастт тех, кто пишет такие вещи на форуме.
В тинейджерстве все кто старше 20 -взрослые, кто старще 30 - старые.
:mrgreen:

Объясню, как правило если человек что то умеет и не ленится, в 50 у него уже "все есть" (все что нужно для комфортной жизни).

По моей теории "всё" должно быть уже в 40, чтобы 2ю половину активной жизни посвятить детям, творчеству, науке, искусству, блогерству, комиксам, спасению человечества и т.д.

У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?

Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?


Уже миллион раз все написал.
Надо повторять?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:39

дел
Востаннє редагувалось rjkz в Пон 19 чер, 2023 00:45, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:41

  Faceless написав:

Готовність була і до того. Просто самої готовности буває недостатньо

Так Вы прочли книгу или нет?
Скажу честно, до конца я ее не дочитал.
Просто не хватило в тот момент времени, а потом не вернулся к чтению.
И то что прочел, до того совпало с моим пониманием, что в общем было понятно к чему все этоэ
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:44

  flyman написав:Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,
який продавав на дні КРЖН і купував на піку.

Ну, ок, так и запишем "У Флаймана жизнь удалась"
Бинго.
rjkz
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