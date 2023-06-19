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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 чер, 2023 07:16
rjkz написав:
Уже миллион раз все написал.
Надо повторять?
Ваше право) здесь и так одно и то же по кругу пишут.
Когда я нашёл свою первую работу после вуза, родители подарили мне деловой портфель и пожелали удачи. С тех пор единственная финансовая помощь, которую я от них получил - две пенсии на погребение.
Светлого будущего не было никогда, но каким то образом я чего хотел добился и мог бы больше , но еще до 40 сам решил стопхватит. Нельзя всю жизнь работать на материальные блага. И начал заниматься нематериальными. У меня до войны потом еще был бизнес, но денег я с людей уже не брал. Долго объяснять почему.
Возможно вы переехали ради детей. Мои знакомые, выехавшие в зрелые годы, обычно так говорят. Стал бы я кормить ребенка 10 лет с ложечки? Дети должны сами добиваться всего, до 20 полный пансион, а в 20 тоже куплю портфельчик и пожелаю удачи.
Если вы смогли получить в ваши 50 в Украине всё, значит и они смогут. А если вы чего то не добились, либо не хотели этого (я вот яхту не хочу, максимум катамаран с лафетом и гаражом для него в Одессе), либо плохо работали.
Ехать куда то ради детей для меня означает люто недооценивать их способности, не верить в то, что они сами в состоянии научиться правильно жить и себя обеспечивать.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 07:29
rjkz написав: flyman написав:
Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,
який продавав на дні КРЖН і купував на піку.
Ну, ок, так и запишем "У Флаймана жизнь удалась"
Бинго.
У rjkz життя вдалося (в США, звичайно ж).
Бінго.
Залишилося вияснити значення фрази: "життя вдалося"
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 19 чер, 2023 07:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 07:37
vitaliian написав: rjkz написав:
Уже миллион раз все написал.
Надо повторять?
Ваше право) здесь и так одно и то же по кругу пишут.
Когда я нашёл свою первую работу после вуза, родители подарили мне деловой портфель и пожелали удачи. С тех пор единственная финансовая помощь, которую я от них получил - две пенсии на погребение.
Светлого будущего не было никогда, но каким то образом я чего хотел добился и мог бы больше , но еще до 40 сам решил стопхватит. Нельзя всю жизнь работать на материальные блага. И начал заниматься нематериальными. У меня до войны потом еще был бизнес, но денег я с людей уже не брал. Долго объяснять почему.
Возможно вы переехали ради детей. Мои знакомые, выехавшие в зрелые годы, обычно так говорят. Стал бы я кормить ребенка 10 лет с ложечки? Дети должны сами добиваться всего, до 20 полный пансион, а в 20 тоже куплю портфельчик и пожелаю удачи.
Если вы смогли получить в ваши 50 в Украине всё, значит и они смогут. А если вы чего то не добились, либо не хотели этого (я вот яхту не хочу, максимум катамаран с лафетом и гаражом для него в Одессе), либо плохо работали.
Ехать куда то ради детей для меня означает люто недооценивать их способности, не верить в то, что они сами в состоянии научиться правильно жить и себя обеспечивать.
Нездійснена дитяча мрія "уїхати в Америку".
Імпринтінг: в (пост)совку все погано, а в США наладиться.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 07:52
Starikan написав: барабашов написав:
Что за бред "увольнять всех с НИИ чтобы сдать помещения", кому, коллцентрам которые появяться через 20 лет или под качалки подчинённым "Рыбки"? Хотя Бродский и Ко мог снять в принципе под офис своего Денди этаж НИИ рядом с Крещатиком за три копейки, да и другие такие "Гордоны" тоже, нахрен в самом центре было строить эти блочнобетонные памятники
Что мне всегда нравится в интернет-допысувачах - это полная безапелляционность и построение доморощенных теорий.
Докладываю факт. В середине 90-х КБ нашего института подверглось почти полному разгрому (2 тыс человек, между прочим), поскольку работало на советский космос и военку ("почти" - потому что стало работать с Китаем). Большой шестиэтажный корпус был сдан в аренду (а потом и еще половина другого корпуса, в котором находился наш отдел), в основном айтишным компаниям, но, скажем, был еще (и остался) молельный зал Святых последних дней
Деньги шли на оплату институтом коммуналки и ремонты (больше ни на что низзя).
Айтишники, которых уже тогда было навалом, всё отремонтировали, навесили кондеров, построили во дворе спортплощадку, оборудовали места для отдыха и всё такое.
В последнее (довоенное) время всё пошло на убыль, в Харькове понастроили БЦ, и сидеть на территории НИИ стало непрестижно. Хотя что-то еще теплилось, я не был там более 2 лет.
В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.
Примеров - вагон.
И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.
В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.
Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.
Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.
А то и вовсе снести.
Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.
Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.
Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.
Их институт постигла та-же судьба.
Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.
Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.
А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.
На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.
Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.
А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.
Во время ковида умер один дядька, старый уже был.
Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.
Умер в полной нищете. Металлолом собирал.
В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.
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rjkz
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Додано: Пон 19 чер, 2023 07:54
Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес
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San
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Додано: Пон 19 чер, 2023 07:59
San написав:
Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес
Да уж.
Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.
Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.
Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".
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Додано: Пон 19 чер, 2023 08:25
rjkz написав: Starikan написав: барабашов написав:
Что за бред "увольнять всех с НИИ чтобы сдать помещения", кому, коллцентрам которые появяться через 20 лет или под качалки подчинённым "Рыбки"? Хотя Бродский и Ко мог снять в принципе под офис своего Денди этаж НИИ рядом с Крещатиком за три копейки, да и другие такие "Гордоны" тоже, нахрен в самом центре было строить эти блочнобетонные памятники
Что мне всегда нравится в интернет-допысувачах - это полная безапелляционность и построение доморощенных теорий.
Докладываю факт. В середине 90-х КБ нашего института подверглось почти полному разгрому (2 тыс человек, между прочим), поскольку работало на советский космос и военку ("почти" - потому что стало работать с Китаем). Большой шестиэтажный корпус был сдан в аренду (а потом и еще половина другого корпуса, в котором находился наш отдел), в основном айтишным компаниям, но, скажем, был еще (и остался) молельный зал Святых последних дней
Деньги шли на оплату институтом коммуналки и ремонты (больше ни на что низзя).
Айтишники, которых уже тогда было навалом, всё отремонтировали, навесили кондеров, построили во дворе спортплощадку, оборудовали места для отдыха и всё такое.
В последнее (довоенное) время всё пошло на убыль, в Харькове понастроили БЦ, и сидеть на территории НИИ стало непрестижно. Хотя что-то еще теплилось, я не был там более 2 лет.
В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.
Примеров - вагон.
И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.
В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.
Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.
Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.
А то и вовсе снести.
Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.
Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.
Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.
Их институт постигла та-же судьба.
Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.
Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.
А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.
На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.
Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.
А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.
Во время ковида умер один дядька, старый уже был.
Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.
Умер в полной нищете. Металлолом собирал.
В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.
В 98-м проходил преддипломную практику на Автопогрузчике,последний год его работы перед по резкой в металлолом. За пол года они выпустили 18 погрузчиков, тогда как при совке клепал и ЕМНИП 15 к в год. Практику нам проводил бывший главный конструктор завода, он же рецензент дипломного проэкта.Как то побывали у него дома. Короче панельный 2-к хрущ. Из мебели кульман, стол вешалка для одежды. Все стены были завешаны чертежами вилочного погрузчика, который он практически полностью разработал сам. (Сейчас таких много из-за бугра завозят. Типа с телескопической стрелой сбоку от кабины.) Думал запустят в производство. Но буквально в том же году производство полностью остановили, завод порезали, там было только несколько км дорог выложеных чугунной плиткой.
Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦♂️
,, Какую страну просрали" ©
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