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#<1 ... 838839840841> Додано: Пон 19 чер, 2023 07:16 rjkz написав: Уже миллион раз все написал.

Надо повторять? Уже миллион раз все написал.Надо повторять?

Ваше право) здесь и так одно и то же по кругу пишут.

Когда я нашёл свою первую работу после вуза, родители подарили мне деловой портфель и пожелали удачи. С тех пор единственная финансовая помощь, которую я от них получил - две пенсии на погребение.



Светлого будущего не было никогда, но каким то образом я чего хотел добился и мог бы больше , но еще до 40 сам решил стопхватит. Нельзя всю жизнь работать на материальные блага. И начал заниматься нематериальными. У меня до войны потом еще был бизнес, но денег я с людей уже не брал. Долго объяснять почему.



Возможно вы переехали ради детей. Мои знакомые, выехавшие в зрелые годы, обычно так говорят. Стал бы я кормить ребенка 10 лет с ложечки? Дети должны сами добиваться всего, до 20 полный пансион, а в 20 тоже куплю портфельчик и пожелаю удачи.



Если вы смогли получить в ваши 50 в Украине всё, значит и они смогут. А если вы чего то не добились, либо не хотели этого (я вот яхту не хочу, максимум катамаран с лафетом и гаражом для него в Одессе), либо плохо работали.



Ехать куда то ради детей для меня означает люто недооценивать их способности, не верить в то, что они сами в состоянии научиться правильно жить и себя обеспечивать. Ваше право) здесь и так одно и то же по кругу пишут.Когда я нашёл свою первую работу после вуза, родители подарили мне деловой портфель и пожелали удачи. С тех пор единственная финансовая помощь, которую я от них получил - две пенсии на погребение.Светлого будущего не было никогда, но каким то образом я чего хотел добился и мог бы больше , но еще до 40 сам решил стопхватит. Нельзя всю жизнь работать на материальные блага. И начал заниматься нематериальными. У меня до войны потом еще был бизнес, но денег я с людей уже не брал. Долго объяснять почему.Возможно вы переехали ради детей. Мои знакомые, выехавшие в зрелые годы, обычно так говорят. Стал бы я кормить ребенка 10 лет с ложечки? Дети должны сами добиваться всего, до 20 полный пансион, а в 20 тоже куплю портфельчик и пожелаю удачи.Если вы смогли получить в ваши 50 в Украине всё, значит и они смогут. А если вы чего то не добились, либо не хотели этого (я вот яхту не хочу, максимум катамаран с лафетом и гаражом для него в Одессе), либо плохо работали.Ехать куда то ради детей для меня означает люто недооценивать их способности, не верить в то, что они сами в состоянии научиться правильно жить и себя обеспечивать. vitaliian

Повідомлень: 18070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 07:29 rjkz написав: flyman написав: Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,

який продавав на дні КРЖН і купував на піку. Ті хто тепер поїхав з України в золотий лярд мені нагадує персонажа,який продавав на дні КРЖН і купував на піку.

Ну, ок, так и запишем "У Флаймана жизнь удалась"

Бинго. Ну, ок, так и запишем "У Флаймана жизнь удалась"Бинго.

У rjkz життя вдалося (в США, звичайно ж).

Бінго.



Залишилося вияснити значення фрази: "життя вдалося" У rjkz життя вдалося (в США, звичайно ж).Бінго.Залишилося вияснити значення фрази: "життя вдалося" Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 07:40, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31635 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1504 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 07:37 vitaliian написав: rjkz написав: Уже миллион раз все написал.

Надо повторять? Уже миллион раз все написал.Надо повторять?

Ваше право) здесь и так одно и то же по кругу пишут.

Когда я нашёл свою первую работу после вуза, родители подарили мне деловой портфель и пожелали удачи. С тех пор единственная финансовая помощь, которую я от них получил - две пенсии на погребение.



Светлого будущего не было никогда, но каким то образом я чего хотел добился и мог бы больше , но еще до 40 сам решил стопхватит. Нельзя всю жизнь работать на материальные блага. И начал заниматься нематериальными. У меня до войны потом еще был бизнес, но денег я с людей уже не брал. Долго объяснять почему.



Возможно вы переехали ради детей. Мои знакомые, выехавшие в зрелые годы, обычно так говорят. Стал бы я кормить ребенка 10 лет с ложечки? Дети должны сами добиваться всего, до 20 полный пансион, а в 20 тоже куплю портфельчик и пожелаю удачи.



Если вы смогли получить в ваши 50 в Украине всё, значит и они смогут. А если вы чего то не добились, либо не хотели этого (я вот яхту не хочу, максимум катамаран с лафетом и гаражом для него в Одессе), либо плохо работали.



Ехать куда то ради детей для меня означает люто недооценивать их способности, не верить в то, что они сами в состоянии научиться правильно жить и себя обеспечивать. Ваше право) здесь и так одно и то же по кругу пишут.Когда я нашёл свою первую работу после вуза, родители подарили мне деловой портфель и пожелали удачи. С тех пор единственная финансовая помощь, которую я от них получил - две пенсии на погребение.Светлого будущего не было никогда, но каким то образом я чего хотел добился и мог бы больше , но еще до 40 сам решил стопхватит. Нельзя всю жизнь работать на материальные блага. И начал заниматься нематериальными. У меня до войны потом еще был бизнес, но денег я с людей уже не брал. Долго объяснять почему.Возможно вы переехали ради детей. Мои знакомые, выехавшие в зрелые годы, обычно так говорят. Стал бы я кормить ребенка 10 лет с ложечки? Дети должны сами добиваться всего, до 20 полный пансион, а в 20 тоже куплю портфельчик и пожелаю удачи.Если вы смогли получить в ваши 50 в Украине всё, значит и они смогут. А если вы чего то не добились, либо не хотели этого (я вот яхту не хочу, максимум катамаран с лафетом и гаражом для него в Одессе), либо плохо работали.Ехать куда то ради детей для меня означает люто недооценивать их способности, не верить в то, что они сами в состоянии научиться правильно жить и себя обеспечивать.

Нездійснена дитяча мрія "уїхати в Америку".

Імпринтінг: в (пост)совку все погано, а в США наладиться. Нездійснена дитяча мрія "уїхати в Америку".Імпринтінг: в (пост)совку все погано, а в США наладиться. flyman

Повідомлень: 31635 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1504 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 07:52 Starikan написав: барабашов написав: Что за бред "увольнять всех с НИИ чтобы сдать помещения", кому, коллцентрам которые появяться через 20 лет или под качалки подчинённым "Рыбки"? Хотя Бродский и Ко мог снять в принципе под офис своего Денди этаж НИИ рядом с Крещатиком за три копейки, да и другие такие "Гордоны" тоже, нахрен в самом центре было строить эти блочнобетонные памятники Что за бред "увольнять всех с НИИ чтобы сдать помещения", кому, коллцентрам которые появяться через 20 лет или под качалки подчинённым "Рыбки"? Хотя Бродский и Ко мог снять в принципе под офис своего Денди этаж НИИ рядом с Крещатиком за три копейки, да и другие такие "Гордоны" тоже, нахрен в самом центре было строить эти блочнобетонные памятники

Что мне всегда нравится в интернет-допысувачах - это полная безапелляционность и построение доморощенных теорий.

Докладываю факт. В середине 90-х КБ нашего института подверглось почти полному разгрому (2 тыс человек, между прочим), поскольку работало на советский космос и военку ("почти" - потому что стало работать с Китаем). Большой шестиэтажный корпус был сдан в аренду (а потом и еще половина другого корпуса, в котором находился наш отдел), в основном айтишным компаниям, но, скажем, был еще (и остался) молельный зал Святых последних дней Деньги шли на оплату институтом коммуналки и ремонты (больше ни на что низзя).

Айтишники, которых уже тогда было навалом, всё отремонтировали, навесили кондеров, построили во дворе спортплощадку, оборудовали места для отдыха и всё такое.



В последнее (довоенное) время всё пошло на убыль, в Харькове понастроили БЦ, и сидеть на территории НИИ стало непрестижно. Хотя что-то еще теплилось, я не был там более 2 лет. Что мне всегда нравится в интернет-допысувачах - это полная безапелляционность и построение доморощенных теорий.Докладываю факт. В середине 90-х КБ нашего института подверглось почти полному разгрому (2 тыс человек, между прочим), поскольку работало на советский космос и военку ("почти" - потому что стало работать с Китаем). Большой шестиэтажный корпус был сдан в аренду (а потом и еще половина другого корпуса, в котором находился наш отдел), в основном айтишным компаниям, но, скажем, был еще (и остался) молельный зал Святых последних днейДеньги шли на оплату институтом коммуналки и ремонты (больше ни на что низзя).Айтишники, которых уже тогда было навалом, всё отремонтировали, навесили кондеров, построили во дворе спортплощадку, оборудовали места для отдыха и всё такое.В последнее (довоенное) время всё пошло на убыль, в Харькове понастроили БЦ, и сидеть на территории НИИ стало непрестижно. Хотя что-то еще теплилось, я не был там более 2 лет.



В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.

Примеров - вагон.

И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.

В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.

Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.

Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.

А то и вовсе снести.

Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.

Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.

Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.

Их институт постигла та-же судьба.

Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.

Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.

А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.

На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.

Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.

А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.



Во время ковида умер один дядька, старый уже был.

Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.

Умер в полной нищете. Металлолом собирал.

В 90-х его институт тоже постигла та-же участь. В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.Примеров - вагон.И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.А то и вовсе снести.Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.Их институт постигла та-же судьба.Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.Во время ковида умер один дядька, старый уже был.Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.Умер в полной нищете. Металлолом собирал.В 90-х его институт тоже постигла та-же участь. rjkz

Повідомлень: 14861 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7735 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 07:54 Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес San

Повідомлень: 33503 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2330 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 07:59 San написав: Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес



Да уж.

Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.

Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.

Так что вроде как должен сказать даже "спасибо". Да уж.Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.Так что вроде как должен сказать даже "спасибо". rjkz

Повідомлень: 14861 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7735 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 08:25 rjkz написав: Starikan написав: барабашов написав: Что за бред "увольнять всех с НИИ чтобы сдать помещения", кому, коллцентрам которые появяться через 20 лет или под качалки подчинённым "Рыбки"? Хотя Бродский и Ко мог снять в принципе под офис своего Денди этаж НИИ рядом с Крещатиком за три копейки, да и другие такие "Гордоны" тоже, нахрен в самом центре было строить эти блочнобетонные памятники Что за бред "увольнять всех с НИИ чтобы сдать помещения", кому, коллцентрам которые появяться через 20 лет или под качалки подчинённым "Рыбки"? Хотя Бродский и Ко мог снять в принципе под офис своего Денди этаж НИИ рядом с Крещатиком за три копейки, да и другие такие "Гордоны" тоже, нахрен в самом центре было строить эти блочнобетонные памятники

Что мне всегда нравится в интернет-допысувачах - это полная безапелляционность и построение доморощенных теорий.

Докладываю факт. В середине 90-х КБ нашего института подверглось почти полному разгрому (2 тыс человек, между прочим), поскольку работало на советский космос и военку ("почти" - потому что стало работать с Китаем). Большой шестиэтажный корпус был сдан в аренду (а потом и еще половина другого корпуса, в котором находился наш отдел), в основном айтишным компаниям, но, скажем, был еще (и остался) молельный зал Святых последних дней Деньги шли на оплату институтом коммуналки и ремонты (больше ни на что низзя).

Айтишники, которых уже тогда было навалом, всё отремонтировали, навесили кондеров, построили во дворе спортплощадку, оборудовали места для отдыха и всё такое.



В последнее (довоенное) время всё пошло на убыль, в Харькове понастроили БЦ, и сидеть на территории НИИ стало непрестижно. Хотя что-то еще теплилось, я не был там более 2 лет. Что мне всегда нравится в интернет-допысувачах - это полная безапелляционность и построение доморощенных теорий.Докладываю факт. В середине 90-х КБ нашего института подверглось почти полному разгрому (2 тыс человек, между прочим), поскольку работало на советский космос и военку ("почти" - потому что стало работать с Китаем). Большой шестиэтажный корпус был сдан в аренду (а потом и еще половина другого корпуса, в котором находился наш отдел), в основном айтишным компаниям, но, скажем, был еще (и остался) молельный зал Святых последних днейДеньги шли на оплату институтом коммуналки и ремонты (больше ни на что низзя).Айтишники, которых уже тогда было навалом, всё отремонтировали, навесили кондеров, построили во дворе спортплощадку, оборудовали места для отдыха и всё такое.В последнее (довоенное) время всё пошло на убыль, в Харькове понастроили БЦ, и сидеть на территории НИИ стало непрестижно. Хотя что-то еще теплилось, я не был там более 2 лет.



В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.

Примеров - вагон.

И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.

В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.

Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.

Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.

А то и вовсе снести.

Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.

Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.

Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.

Их институт постигла та-же судьба.

Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.

Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.

А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.

На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.

Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.

А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.



Во время ковида умер один дядька, старый уже был.

Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.

Умер в полной нищете. Металлолом собирал.

В 90-х его институт тоже постигла та-же участь. В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.Примеров - вагон.И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.А то и вовсе снести.Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.Их институт постигла та-же судьба.Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.Во время ковида умер один дядька, старый уже был.Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.Умер в полной нищете. Металлолом собирал.В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.

В 98-м проходил преддипломную практику на Автопогрузчике,последний год его работы перед по резкой в металлолом. За пол года они выпустили 18 погрузчиков, тогда как при совке клепал и ЕМНИП 15 к в год. Практику нам проводил бывший главный конструктор завода, он же рецензент дипломного проэкта.Как то побывали у него дома. Короче панельный 2-к хрущ. Из мебели кульман, стол вешалка для одежды. Все стены были завешаны чертежами вилочного погрузчика, который он практически полностью разработал сам. (Сейчас таких много из-за бугра завозят. Типа с телескопической стрелой сбоку от кабины.) Думал запустят в производство. Но буквально в том же году производство полностью остановили, завод порезали, там было только несколько км дорог выложеных чугунной плиткой.

Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️

,, Какую страну просрали" © В 98-м проходил преддипломную практику на Автопогрузчике,последний год его работы перед по резкой в металлолом. За пол года они выпустили 18 погрузчиков, тогда как при совке клепал и ЕМНИП 15 к в год. Практику нам проводил бывший главный конструктор завода, он же рецензент дипломного проэкта.Как то побывали у него дома. Короче панельный 2-к хрущ. Из мебели кульман, стол вешалка для одежды. Все стены были завешаны чертежами вилочного погрузчика, который он практически полностью разработал сам. (Сейчас таких много из-за бугра завозят. Типа с телескопической стрелой сбоку от кабины.) Думал запустят в производство. Но буквально в том же году производство полностью остановили, завод порезали, там было только несколько км дорог выложеных чугунной плиткой.Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️,, Какую страну просрали" © Bolt Повідомлень: 2031 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 08:46 Bolt написав: Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️

,, Какую страну просрали" © Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️,, Какую страну просрали" ©

не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...

ось така "бідна країна"



тільки ж зароблене виводилося, а не вкладалося в розширене виробництво не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...ось така "бідна країна"тільки ж зароблене виводилося, а не вкладалося в розширене виробництво Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31635 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1504 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 08:59 flyman написав: Bolt написав: Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️

,, Какую страну просрали" © Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️,, Какую страну просрали" ©

не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...

ось така "бідна країна" не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...ось така "бідна країна"

Але то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати. Але то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати. Bolt Повідомлень: 2031 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:06 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️

,, Какую страну просрали" © Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️,, Какую страну просрали" ©

не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...

ось така "бідна країна" не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...ось така "бідна країна"

Але то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати. Але то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати.

є так звана "сфера послуг", яка безрозмірна,

але ж "ФОП" і "самозайнятий" це - "зло" і уклоністи від подактів, які "розвалили" економіку України".

Ти віталіана спробуй затягни на ГОК роботягою чи інженером.



Пригадую, ти писав, що знайомий знайшов роботу в Кривому Розі, а не Львові.

Ще не повернувся? є так звана "сфера послуг", яка безрозмірна,але ж "ФОП" і "самозайнятий" це - "зло" і уклоністи від подактів, які "розвалили" економіку України".Ти віталіана спробуй затягни на ГОК роботягою чи інженером.Пригадую, ти писав, що знайомий знайшов роботу в Кривому Розі, а не Львові.Ще не повернувся? flyman

Повідомлень: 31635 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1504 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 838839840841> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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