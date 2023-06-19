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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:13

  flyman написав:
  Bolt написав:Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️
,, Какую страну просрали" ©

не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...
ось така "бідна країна"

тільки ж зароблене виводилося, а не вкладалося в розширене виробництво


землю ще забув.

та про то ж мова: ми стали сированним придатком, не здатним виробляти складні технологічні вироби, не мирного, не військового призначенняє

тому теперь на 100% залежим від допомоги заходу

і звичайно вкладалось, щоб ще більше видобувати, переробляти та експортувати металу, зерна, потенційно електроенергії
Востаннє редагувалось adeges в Пон 19 чер, 2023 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:15

  vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?

Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:23

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?

Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

в любом деле должен быть смысл.

Я для себя отъезд вижу как результат потери смысла. Жизнь вынуждает искать новый смысл и под давлением каких то точек зрения (включая собственные мыслеформы), человек решает что в Украине смысла ("светлого будущего") больше нет и не будет. Поэтому эмиграция. Если она не вынужденная, тогда смыслы другие, "уехать чтобы вернуться" (или "уехать чтобы страдать", как пример - белая эмиграция).

Сша, Африка, Польша это уже детали. В то что полностью счастливый и довольный жизнью человек может все бросить и уехать не верю. При таком отношении к ценностям, они бы исчезли значительно раньше, не позволив хозяину ими насладиться.

Соответственно, потерявший ценности в Украине, рискует не обрести таковые и за ее пределами. Птамуш, скорее всего, проблема в нём. Это не относиться к тем кто не имел ничего и уехал. Ему наоборот терять было нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 чер, 2023 09:37, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:27

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?

Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

З 50...100куе навіщо в Бурунді?
Як їх вивезти, як виїхати, і як їх там прилаштувати щоб не віджали?

Чи не простіше виїхати в який пгт. на ЗУ, або ж вздовж ШРТ до Києва, яку Жмеринку чи Козятин. Достатньо 20куе на підтримку штанів.
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
І можна не працювати, або працювати як Болт.

Чекаю успішних історій виїхав в 40+ в США, в 50 вийшов на пенсію по богатсву мільонером, щоб не крутитися для підтримки штанів до самої пенсії.

В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.
А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:31

  flyman написав:...
І можна не працювати, або працювати як Болт.
...

ось так виникають меми :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:35

  flyman написав:...
В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.
А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?

можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці. :lol:

не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі
Shaman
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  #<1 ... 838839840841
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