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#<1 ... 838839840841 Додано: Пон 19 чер, 2023 09:13 flyman написав: Bolt написав: Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️

,, Какую страну просрали" © Сейчас на территории завода ЖК З многозначительным названием,, Шенген"🤦‍♂️,, Какую страну просрали" ©

не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...

ось така "бідна країна"



тільки ж зароблене виводилося, а не вкладалося в розширене виробництво не все, залишилися: ГОКи, металургія, енергетика ...ось така "бідна країна"тільки ж зароблене виводилося, а не вкладалося в розширене виробництво



землю ще забув.



та про то ж мова: ми стали сированним придатком, не здатним виробляти складні технологічні вироби, не мирного, не військового призначенняє



тому теперь на 100% залежим від допомоги заходу



і звичайно вкладалось, щоб ще більше видобувати, переробляти та експортувати металу, зерна, потенційно електроенергії землю ще забув.та про то ж мова: ми стали сированним придатком, не здатним виробляти складні технологічні вироби, не мирного, не військового призначенняєтому теперь на 100% залежим від допомоги заходуі звичайно вкладалось, щоб ще більше видобувати, переробляти та експортувати металу, зерна, потенційно електроенергії Востаннє редагувалось adeges в Пон 19 чер, 2023 09:15, всього редагувалось 1 раз. adeges Повідомлень: 4317 З нами з: 14.03.06 Подякував: 394 раз. Подякували: 993 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:15 vitaliian написав: У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Gastarbaiter Повідомлень: 2599 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 423 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:23 Gastarbaiter написав: vitaliian написав: У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

в любом деле должен быть смысл.



Я для себя отъезд вижу как результат потери смысла. Жизнь вынуждает искать новый смысл и под давлением каких то точек зрения (включая собственные мыслеформы), человек решает что в Украине смысла ("светлого будущего") больше нет и не будет. Поэтому эмиграция. Если она не вынужденная, тогда смыслы другие, "уехать чтобы вернуться" (или "уехать чтобы страдать", как пример - белая эмиграция).



Сша, Африка, Польша это уже детали. В то что полностью счастливый и довольный жизнью человек может все бросить и уехать не верю. При таком отношении к ценностям, они бы исчезли значительно раньше, не позволив хозяину ими насладиться.



Соответственно, потерявший ценности в Украине, рискует не обрести таковые и за ее пределами. Птамуш, скорее всего, проблема в нём. Это не относиться к тем кто не имел ничего и уехал. Ему наоборот терять было нечего. в любом деле должен быть смысл.Я для себя отъезд вижу как результат потери смысла. Жизнь вынуждает искать новый смысл и под давлением каких то точек зрения (включая собственные мыслеформы), человек решает что в Украине смысла ("светлого будущего") больше нет и не будет. Поэтому эмиграция. Если она не вынужденная, тогда смыслы другие, "уехать чтобы вернуться" (или "уехать чтобы страдать", как пример - белая эмиграция).Сша, Африка, Польша это уже детали. В то что полностью счастливый и довольный жизнью человек может все бросить и уехать не верю. При таком отношении к ценностям, они бы исчезли значительно раньше, не позволив хозяину ими насладиться.Соответственно, потерявший ценности в Украине, рискует не обрести таковые и за ее пределами. Птамуш, скорее всего, проблема в нём. Это не относиться к тем кто не имел ничего и уехал. Ему наоборот терять было нечего. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 чер, 2023 09:37, всього редагувалось 5 разів. vitaliian

Повідомлень: 18070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:27 Gastarbaiter написав: vitaliian написав: У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

З 50...100куе навіщо в Бурунді?

Як їх вивезти, як виїхати, і як їх там прилаштувати щоб не віджали?



Чи не простіше виїхати в який пгт. на ЗУ, або ж вздовж ШРТ до Києва, яку Жмеринку чи Козятин. Достатньо 20куе на підтримку штанів.

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

І можна не працювати, або працювати як Болт.



Чекаю успішних історій виїхав в 40+ в США, в 50 вийшов на пенсію по богатсву мільонером, щоб не крутитися для підтримки штанів до самої пенсії.



В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.

А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс? З 50...100куе навіщо в Бурунді?Як їх вивезти, як виїхати, і як їх там прилаштувати щоб не віджали?Чи не простіше виїхати в який пгт. на ЗУ, або ж вздовж ШРТ до Києва, яку Жмеринку чи Козятин. Достатньо 20куе на підтримку штанів.І можна не працювати, або працювати як Болт.Чекаю успішних історій виїхав в 40+ в США, в 50 вийшов на пенсію по богатсву мільонером, щоб не крутитися для підтримки штанів до самої пенсії.В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс? Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31635 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1504 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:31 flyman написав: ...

І можна не працювати, або працювати як Болт.

...

...І можна не працювати, або...

ось так виникають меми ось так виникають меми Shaman

Повідомлень: 3600 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1036 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:35 flyman написав: ...

В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.

А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс? ...В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?

можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці.



не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці.не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі Shaman

Повідомлень: 3600 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1036 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 838839840841 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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