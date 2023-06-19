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vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?
Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?
Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.
vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?
Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?
Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.
в любом деле должен быть смысл.
Я для себя отъезд вижу как результат потери смысла. Жизнь вынуждает искать новый смысл и под давлением каких то точек зрения (включая собственные мыслеформы), человек решает что в Украине смысла ("светлого будущего") больше нет и не будет. Поэтому эмиграция.
Если она не вынужденная, тогда смыслы другие, "уехать чтобы вернуться" (или "уехать чтобы страдать", как пример - белая эмиграция).
Сша, Африка, Польша это уже детали. В то что полностью счастливый и довольный жизнью человек может все бросить и уехать не верю. При таком отношении к ценностям, они бы исчезли значительно раньше, не позволив хозяину ими насладиться.
Соответственно, потерявший ценности в Украине, рискует не обрести таковые и за ее пределами. Птамуш, скорее всего, проблема в нём. Это не относиться к тем кто не имел ничего и уехал. Ему наоборот терять было нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 чер, 2023 11:59, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?
Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?
Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.
З 50...100куе навіщо в Бурунді? Як їх вивезти, як виїхати, і як їх там прилаштувати щоб не віджали?
Чи не простіше виїхати в який пгт. на ЗУ, або ж вздовж ШРТ до Києва, яку Жмеринку чи Козятин. Достатньо 20куе на підтримку штанів. https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html І можна не працювати, або працювати як Болт.
Чекаю успішних історій виїхав в 40+ в США, в 50 вийшов на пенсію по богатсву мільонером, щоб не крутитися для підтримки штанів до самої пенсії.
В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції. А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз.
San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес
Да уж. Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале. Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения. Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".
Напомнило отговорки сестры мужа(родилась в Украине, живет на росии) по поводу приехать в Киев своими глазами всё увидеть. Или убеждение себя в том, что правильно сделал, что уехал. Типа, весь форум и все знакомые приедут в аэропорт встречать с камнями. Аж занадто.
rjkz написав:В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП. Примеров - вагон. И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами. В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу. Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно. Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля. А то и вовсе снести. Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод. Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами. Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого. Их институт постигла та-же судьба. Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института. Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть. А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы. На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы. Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок. А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.
Во время ковида умер один дядька, старый уже был. Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал. Умер в полной нищете. Металлолом собирал. В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.
Не розумую що ви хочете донести цим постом? КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто. КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках". Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли. Як вони здохли? - це вже інше питання, яке чогось стало головним і саме його всі обговорюють. Напевно завідують що крали без них. Але це питання другорядне. На ключове питання: Чому здохли? - я відповів.
flyman написав: ось така "бідна країна"[/quote Але то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати.
є так звана "сфера послуг", яка безрозмірна, але ж "ФОП" і "самозайнятий" це - "зло" і уклоністи від подактів, які "розвалили" економіку України". Ти віталіана спробуй затягни на ГОК роботягою чи інженером.
Пригадую, ти писав, що знайомий знайшов роботу в Кривому Розі, а не Львові. Ще не повернувся?
Не то, що би знайшов. Казав, що там з цим легше. Давно не зписувався з ним . Тре дізнатися, що до чого.