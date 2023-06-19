RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842>
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:15

  vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?

Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2599
З нами з: 26.02.18
Подякував: 627 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:23

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?

Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

в любом деле должен быть смысл.

Я для себя отъезд вижу как результат потери смысла. Жизнь вынуждает искать новый смысл и под давлением каких то точек зрения (включая собственные мыслеформы), человек решает что в Украине смысла ("светлого будущего") больше нет и не будет. Поэтому эмиграция.

Если она не вынужденная, тогда смыслы другие, "уехать чтобы вернуться" (или "уехать чтобы страдать", как пример - белая эмиграция).

Сша, Африка, Польша это уже детали. В то что полностью счастливый и довольный жизнью человек может все бросить и уехать не верю. При таком отношении к ценностям, они бы исчезли значительно раньше, не позволив хозяину ими насладиться.

Соответственно, потерявший ценности в Украине, рискует не обрести таковые и за ее пределами. Птамуш, скорее всего, проблема в нём. Это не относиться к тем кто не имел ничего и уехал. Ему наоборот терять было нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 чер, 2023 11:59, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18072
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:27

  Gastarbaiter написав:
  vitaliian написав:У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?

Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

З 50...100куе навіщо в Бурунді?
Як їх вивезти, як виїхати, і як їх там прилаштувати щоб не віджали?

Чи не простіше виїхати в який пгт. на ЗУ, або ж вздовж ШРТ до Києва, яку Жмеринку чи Козятин. Достатньо 20куе на підтримку штанів.
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
І можна не працювати, або працювати як Болт.

Чекаю успішних історій виїхав в 40+ в США, в 50 вийшов на пенсію по богатсву мільонером, щоб не крутитися для підтримки штанів до самої пенсії.

В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.
А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:31

  flyman написав:...
І можна не працювати, або працювати як Болт.
...

ось так виникають меми :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:35

  flyman написав:...
В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.
А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?

можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці. :lol:

не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:16

  rjkz написав:
  San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес


Да уж.
Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.
Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.
Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Напомнило отговорки сестры мужа(родилась в Украине, живет на росии) по поводу приехать в Киев своими глазами всё увидеть. Или убеждение себя в том, что правильно сделал, что уехал. Типа, весь форум и все знакомые приедут в аэропорт встречать с камнями. Аж занадто.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 408
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:44

  rjkz написав:В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.
Примеров - вагон.
И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.
В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.
Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.
Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.
А то и вовсе снести.
Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.
Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.
Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.
Их институт постигла та-же судьба.
Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.
Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.
А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.
На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.
Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.
А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.

Во время ковида умер один дядька, старый уже был.
Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.
Умер в полной нищете. Металлолом собирал.
В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.

Не розумую що ви хочете донести цим постом?
КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто.
КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках".
Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли.
Як вони здохли? - це вже інше питання, яке чогось стало головним і саме його всі обговорюють. Напевно завідують що крали без них. :D Але це питання другорядне. На ключове питання: Чому здохли? - я відповів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4795
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:15

  flyman написав::mrgreen:
  Bolt написав:
  flyman написав:
ось така "бідна країна"[/quote
Але то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати.

є так звана "сфера послуг", яка безрозмірна,
але ж "ФОП" і "самозайнятий" це - "зло" і уклоністи від подактів, які "розвалили" економіку України".
Ти віталіана спробуй затягни на ГОК роботягою чи інженером.

Пригадую, ти писав, що знайомий знайшов роботу в Кривому Розі, а не Львові.
Ще не повернувся?

Не то, що би знайшов. Казав, що там з цим легше. Давно не зписувався з ним . Тре дізнатися, що до чого.
Bolt
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:12

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:
  San написав:Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес


Да уж.
Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.
Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.
Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Напомнило отговорки сестры мужа(родилась в Украине, живет на росии) по поводу приехать в Киев своими глазами всё увидеть. Или убеждение себя в том, что правильно сделал, что уехал. Типа, весь форум и все знакомые приедут в аэропорт встречать с камнями. Аж занадто.


Приехал старый, очень богатый еврей в Одессу.
У трапа самолета собрались все родственники.
-Вот, вернулся умереть на родину.
Родственники:
-Нууу?

Нет, мы не на росии, мы на Америке.
Я тут задавал вопос форуму - как смогут ужиться после войны те, кто больше года в окопах, те кто в киевских ресторанах и те, кто в батальонах "Монако""Видень" "НЙ"?
Я не очень это предстваляю.
Разговаривал с одним другом с неделю назад "Тут с человеком здороваешься, а на следующий день его уже нет"
С другим через пару дней "Да все в Киеве нормально, живем, работаем, отдыхаем. Никакой разницы - на русском ты говоришь или украинском"
Ну, а кто-то на Лазурном берегу.
Я не вижу тут бесконфликтной ситуации.
После 2-й Мировой даже такое было "Я на пулеметы ходил, пока ты в госпитале вылеживался" (у меня дед был тяжело ранен зимой 1941 и только в 46 из госпиталя вышел, не все осколки достали).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14861
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7736 раз.
Подякували: 4729 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:51

Это все вы себе надумываете из далека.
Не будет тут таких трений.

Будут ветераны со своими проблемами.
Виденские батальоны со своими…
Каждый со своими …


Пройдет после окончания 1-2 года, ни кто и не вспомнит и места в транспорте не уступит…

Все намного проще…
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 839840841842>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2880)
19.06.2023 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.