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#<1 ... 839840841842> Додано: Пон 19 чер, 2023 09:15 vitaliian написав: У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Gastarbaiter Повідомлень: 2599 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 424 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:23 Gastarbaiter написав: vitaliian написав: У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

в любом деле должен быть смысл.



Я для себя отъезд вижу как результат потери смысла. Жизнь вынуждает искать новый смысл и под давлением каких то точек зрения (включая собственные мыслеформы), человек решает что в Украине смысла ("светлого будущего") больше нет и не будет. Поэтому эмиграция.



Если она не вынужденная, тогда смыслы другие, "уехать чтобы вернуться" (или "уехать чтобы страдать", как пример - белая эмиграция).



Сша, Африка, Польша это уже детали. В то что полностью счастливый и довольный жизнью человек может все бросить и уехать не верю. При таком отношении к ценностям, они бы исчезли значительно раньше, не позволив хозяину ими насладиться.



Соответственно, потерявший ценности в Украине, рискует не обрести таковые и за ее пределами. Птамуш, скорее всего, проблема в нём. Это не относиться к тем кто не имел ничего и уехал. Ему наоборот терять было нечего. в любом деле должен быть смысл.Я для себя отъезд вижу как результат потери смысла. Жизнь вынуждает искать новый смысл и под давлением каких то точек зрения (включая собственные мыслеформы), человек решает что в Украине смысла ("светлого будущего") больше нет и не будет. Поэтому эмиграция.Если она не вынужденная, тогда смыслы другие, "уехать чтобы вернуться" (или "уехать чтобы страдать", как пример - белая эмиграция).Сша, Африка, Польша это уже детали. В то что полностью счастливый и довольный жизнью человек может все бросить и уехать не верю. При таком отношении к ценностям, они бы исчезли значительно раньше, не позволив хозяину ими насладиться.Соответственно, потерявший ценности в Украине, рискует не обрести таковые и за ее пределами. Птамуш, скорее всего, проблема в нём. Это не относиться к тем кто не имел ничего и уехал. Ему наоборот терять было нечего. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 чер, 2023 11:59, всього редагувалось 6 разів. vitaliian

Повідомлень: 18072 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:27 Gastarbaiter написав: vitaliian написав: У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?



Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть? У вас в Киеве "всё" было, но вы это "всё" бросили и уехали в другую страну, начав жить, во многих смыслах, заново. Зачем? Чего вам не хватало, мб новых впечатлений ?Какое еще светлое будущее нужно человеку, у которого уже все есть?

Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло. Когда речь заходит о "зачем уезжать, если в Киеве все есть?", у меня в голове сразу возникает встречный вопрос: а почему бы не поехать в Африку? Сейчас объясню. С 50-100 куе на кармане в Киеве вы обычный средний класс. Для поддержания уровня нужно продолжать крутиться до самой пенсии. В США с этой суммой вы вообще нищеброд. А переехав с этими 50-100 куе в солнечную Бурунди, вы до конца жизни сможете жить королем и не думать о работе. Кто из непонимающих "зачем переезжать в Америку/Европу" воспользуется советом - напишите, как все прошло.

З 50...100куе навіщо в Бурунді?

Як їх вивезти, як виїхати, і як їх там прилаштувати щоб не віджали?



Чи не простіше виїхати в який пгт. на ЗУ, або ж вздовж ШРТ до Києва, яку Жмеринку чи Козятин. Достатньо 20куе на підтримку штанів.

https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

І можна не працювати, або працювати як Болт.



Чекаю успішних історій виїхав в 40+ в США, в 50 вийшов на пенсію по богатсву мільонером, щоб не крутитися для підтримки штанів до самої пенсії.



В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.

А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс? З 50...100куе навіщо в Бурунді?Як їх вивезти, як виїхати, і як їх там прилаштувати щоб не віджали?Чи не простіше виїхати в який пгт. на ЗУ, або ж вздовж ШРТ до Києва, яку Жмеринку чи Козятин. Достатньо 20куе на підтримку штанів.І можна не працювати, або працювати як Болт.Чекаю успішних історій виїхав в 40+ в США, в 50 вийшов на пенсію по богатсву мільонером, щоб не крутитися для підтримки штанів до самої пенсії.В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс? Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31643 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1505 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:31 flyman написав: ...

І можна не працювати, або працювати як Болт.

...

...І можна не працювати, або...

ось так виникають меми ось так виникають меми Shaman

Повідомлень: 3600 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 09:35 flyman написав: ...

В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.

А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс? ...В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?

можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці.



не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці.не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі Shaman

Повідомлень: 3600 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 12:16 rjkz написав: San написав: Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес



Да уж.

Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.

Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.

Так что вроде как должен сказать даже "спасибо". Да уж.Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Напомнило отговорки сестры мужа(родилась в Украине, живет на росии) по поводу приехать в Киев своими глазами всё увидеть. Или убеждение себя в том, что правильно сделал, что уехал. Типа, весь форум и все знакомые приедут в аэропорт встречать с камнями. Аж занадто. Напомнило отговорки сестры мужа(родилась в Украине, живет на росии) по поводу приехать в Киев своими глазами всё увидеть. Или убеждение себя в том, что правильно сделал, что уехал. Типа, весь форум и все знакомые приедут в аэропорт встречать с камнями. Аж занадто. Wisznia2021 Повідомлень: 408 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 12:44 rjkz написав: В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.

Примеров - вагон.

И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.

В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.

Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.

Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.

А то и вовсе снести.

Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.

Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.

Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.

Их институт постигла та-же судьба.

Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.

Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.

А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.

На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.

Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.

А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.



Во время ковида умер один дядька, старый уже был.

Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.

Умер в полной нищете. Металлолом собирал.

В 90-х его институт тоже постигла та-же участь. В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.Примеров - вагон.И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.А то и вовсе снести.Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.Их институт постигла та-же судьба.Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.Во время ковида умер один дядька, старый уже был.Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.Умер в полной нищете. Металлолом собирал.В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.

Не розумую що ви хочете донести цим постом?

КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто.

КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках".

Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли.

Як вони здохли? - це вже інше питання, яке чогось стало головним і саме його всі обговорюють. Напевно завідують що крали без них. Але це питання другорядне. На ключове питання: Чому здохли? - я відповів. Не розумую що ви хочете донести цим постом?КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто.КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках".Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли.Як вони здохли? - це вже інше питання, яке чогось стало головним і саме його всі обговорюють. Напевно завідують що крали без них.Але це питання другорядне. На ключове питання: Чому здохли? - я відповів. andrijk777

Повідомлень: 4795 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 13:15 flyman написав: :mrgreen: Bolt написав: flyman написав:

ось така "бідна країна"[/quote

Але то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати. ось така "бідна країна"[/quoteАле то все виробництва з малою доданою вартістю, які, як правило, не потребуют багато людей. Я власне і не буду вкладати ь в нерухомість у Львові, бо чисто фізично нема де розміщати вир-ва. То не ІИ-вці, яких просто в кімнати від бувшого НДІ щапзати можна. Головне смузі вчасно підливати.

є так звана "сфера послуг", яка безрозмірна,

але ж "ФОП" і "самозайнятий" це - "зло" і уклоністи від подактів, які "розвалили" економіку України".

Ти віталіана спробуй затягни на ГОК роботягою чи інженером.



Пригадую, ти писав, що знайомий знайшов роботу в Кривому Розі, а не Львові.

Ще не повернувся? є так звана "сфера послуг", яка безрозмірна,але ж "ФОП" і "самозайнятий" це - "зло" і уклоністи від подактів, які "розвалили" економіку України".Ти віталіана спробуй затягни на ГОК роботягою чи інженером.Пригадую, ти писав, що знайомий знайшов роботу в Кривому Розі, а не Львові.Ще не повернувся? :mrgreen:

Не то, що би знайшов. Казав, що там з цим легше. Давно не зписувався з ним . Тре дізнатися, що до чого. Не то, що би знайшов. Казав, що там з цим легше. Давно не зписувався з ним . Тре дізнатися, що до чого. Bolt Повідомлень: 2032 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 15:12 Wisznia2021 написав: rjkz написав: San написав: Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес Николай ещё раз убеждается, что не зря уехал. Столько бреда и желчи льётся в его адрес



Да уж.

Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.

Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.

Так что вроде как должен сказать даже "спасибо". Да уж.Но, лучше тут на форуме пусть все выльется, нежели если-бы ВДРУГ решил приехать и был-бы "приятно" удивлен в реале.Я не сомневаюсь, что тут представлены настроения определенной части населения.Так что вроде как должен сказать даже "спасибо".

Напомнило отговорки сестры мужа(родилась в Украине, живет на росии) по поводу приехать в Киев своими глазами всё увидеть. Или убеждение себя в том, что правильно сделал, что уехал. Типа, весь форум и все знакомые приедут в аэропорт встречать с камнями. Аж занадто. Напомнило отговорки сестры мужа(родилась в Украине, живет на росии) по поводу приехать в Киев своими глазами всё увидеть. Или убеждение себя в том, что правильно сделал, что уехал. Типа, весь форум и все знакомые приедут в аэропорт встречать с камнями. Аж занадто.



Приехал старый, очень богатый еврей в Одессу.

У трапа самолета собрались все родственники.

-Вот, вернулся умереть на родину.

Родственники:

-Нууу?



Нет, мы не на росии, мы на Америке.

Я тут задавал вопос форуму - как смогут ужиться после войны те, кто больше года в окопах, те кто в киевских ресторанах и те, кто в батальонах "Монако""Видень" "НЙ"?

Я не очень это предстваляю.

Разговаривал с одним другом с неделю назад "Тут с человеком здороваешься, а на следующий день его уже нет"

С другим через пару дней "Да все в Киеве нормально, живем, работаем, отдыхаем. Никакой разницы - на русском ты говоришь или украинском"

Ну, а кто-то на Лазурном берегу.

Я не вижу тут бесконфликтной ситуации.

После 2-й Мировой даже такое было "Я на пулеметы ходил, пока ты в госпитале вылеживался" (у меня дед был тяжело ранен зимой 1941 и только в 46 из госпиталя вышел, не все осколки достали). Приехал старый, очень богатый еврей в Одессу.У трапа самолета собрались все родственники.-Вот, вернулся умереть на родину.Родственники:-Нууу?Нет, мы не на росии, мы на Америке.Я тут задавал вопос форуму - как смогут ужиться после войны те, кто больше года в окопах, те кто в киевских ресторанах и те, кто в батальонах "Монако""Видень" "НЙ"?Я не очень это предстваляю.Разговаривал с одним другом с неделю назад "Тут с человеком здороваешься, а на следующий день его уже нет"С другим через пару дней "Да все в Киеве нормально, живем, работаем, отдыхаем. Никакой разницы - на русском ты говоришь или украинском"Ну, а кто-то на Лазурном берегу.Я не вижу тут бесконфликтной ситуации.После 2-й Мировой даже такое было "Я на пулеметы ходил, пока ты в госпитале вылеживался" (у меня дед был тяжело ранен зимой 1941 и только в 46 из госпиталя вышел, не все осколки достали). rjkz

Повідомлень: 14861 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7736 раз. Подякували: 4729 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 15:51 Это все вы себе надумываете из далека.

Не будет тут таких трений.



Будут ветераны со своими проблемами.

Виденские батальоны со своими…

Каждый со своими …





Пройдет после окончания 1-2 года, ни кто и не вспомнит и места в транспорте не уступит…



Все намного проще… Чукча2

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