RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:00

Бачу, що ви обидва вже перемогли. Дату скажете?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:03

  Чукча2 написав:Это все вы себе надумываете из далека.
Не будет тут таких трений.

Будут ветераны со своими проблемами.
Виденские батальоны со своими…
Каждый со своими …


Пройдет после окончания 1-2 года, ни кто и не вспомнит и места в транспорте не уступит…

Все намного проще…

Рембо кажется был таким ветераном, в тюрьме оказался после дембеля, но потом случился Афган и все завертелось опять
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 510
З нами з: 24.10.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 839840841842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2880)
19.06.2023 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.