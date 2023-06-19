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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 чер, 2023 16:00
Бачу, що ви обидва вже перемогли. Дату скажете?
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gonchik74
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Додано: Пон 19 чер, 2023 16:03
Чукча2 написав:
Это все вы себе надумываете из далека.
Не будет тут таких трений.
Будут ветераны со своими проблемами.
Виденские батальоны со своими…
Каждый со своими …
Пройдет после окончания 1-2 года, ни кто и не вспомнит и места в транспорте не уступит…
Все намного проще…
Рембо кажется был таким ветераном, в тюрьме оказался после дембеля, но потом случился Афган и все завертелось опять
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nekefer
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