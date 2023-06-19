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#<1 ... 839840841842 Додано: Пон 19 чер, 2023 16:00 Бачу, що ви обидва вже перемогли. Дату скажете? gonchik74

Повідомлень: 283 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 16:03 Чукча2 написав: Это все вы себе надумываете из далека.

Не будет тут таких трений.



Будут ветераны со своими проблемами.

Виденские батальоны со своими…

Каждый со своими …





Пройдет после окончания 1-2 года, ни кто и не вспомнит и места в транспорте не уступит…



Все намного проще… Это все вы себе надумываете из далека.Не будет тут таких трений.Будут ветераны со своими проблемами.Виденские батальоны со своими…Каждый со своими …Пройдет после окончания 1-2 года, ни кто и не вспомнит и места в транспорте не уступит…Все намного проще…

Рембо кажется был таким ветераном, в тюрьме оказался после дембеля, но потом случился Афган и все завертелось опять Рембо кажется был таким ветераном, в тюрьме оказался после дембеля, но потом случился Афган и все завертелось опять nekefer

Повідомлень: 511 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 16:32 andrijk777 написав: rjkz написав: В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.

Примеров - вагон.

И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.

В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.

Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.

Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.

А то и вовсе снести.

Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.

Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.

Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.

Их институт постигла та-же судьба.

Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.

Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.

А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.

На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.

Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.

А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.



Во время ковида умер один дядька, старый уже был.

Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.

Умер в полной нищете. Металлолом собирал.

В 90-х его институт тоже постигла та-же участь. В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП.Примеров - вагон.И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.А то и вовсе снести.Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.Их институт постигла та-же судьба.Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.Во время ковида умер один дядька, старый уже был.Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.Умер в полной нищете. Металлолом собирал.В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.

Не розумую що ви хочете донести цим постом?

КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто.

КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках".

Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли.

Як вони здохли? - це вже інше питання, яке чогось стало головним і саме його всі обговорюють. Напевно завідують що крали без них. Але це питання другорядне. На ключове питання: Чому здохли? - я відповів. Не розумую що ви хочете донести цим постом?КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто.КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках".Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли.Як вони здохли? - це вже інше питання, яке чогось стало головним і саме його всі обговорюють. Напевно завідують що крали без них.Але це питання другорядне. На ключове питання: Чому здохли? - я відповів.



Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.

Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.

И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.

Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.

Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.

Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин.

Не выгодно.

Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.

Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?

Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.



Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре. Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин.Не выгодно.Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре. rjkz

Повідомлень: 14862 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7736 раз. Подякували: 4730 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 17:14 rjkz написав: Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.

Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.

И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.

Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.

Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.

Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин.

Не выгодно.

Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.

Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?

Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.



Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре. Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.

Я в шоці від вас. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное ШО???

На цьому "понимании" побудована уся ринкова економіка і весь капіталізм. І "ваша прєлесть" США 100% побудована на цьому "понимании".



ТАК! Все вірно - все що ви написали - не вигідно!!!



Ось вам підтвердження:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0.JPG

Ракетний крейсер «Україна» Був готовий на 75%! Згаданий вами авианесущий крейсер Варяг був готовий на 67%!

Згнив. Захистив він Україну? Ні. Краще був би проданий Китаю. Ваш аргумент в топку.

Аналогічно по усім іншим вашим аргументам - лінь писати.



І на кінець - ви чомусь помилково вважаєте що "хтось" мав мислити стратегічно. А ХТО це такий мав бути? Колишній 100% комуніст Кравчук? Чи комуністична партія України, яка була при владі до 1998 і частково при владі до 2006. Не було у нас еліти в 90-х яка мала думати стратегічно.

Всі мислили примітивно - це абсолютно логічно і є наслідком СРСР.

45 років. Я в шоці від вас. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивноеШО???На цьому "понимании" побудована уся ринкова економіка і весь капіталізм. І "ваша прєлесть" США 100% побудована на цьому "понимании".ТАК! Все вірно - все що ви написали -!!!Ось вам підтвердження:Ракетний крейсер «Україна»Згаданий вами авианесущий крейсер Варяг був готовий на 67%!Згнив. Захистив він Україну? Ні. Краще був би проданий Китаю. Ваш аргумент в топку.Аналогічно по усім іншим вашим аргументам - лінь писати.І на кінець - ви чомусь помилково вважаєте що "хтось" мав мислити стратегічно. А ХТО це такий мав бути? Колишній 100% комуніст Кравчук? Чи комуністична партія України, яка була при владі до 1998 і частково при владі до 2006. Не було у нас еліти в 90-х яка мала думати стратегічно.Всі мислили примітивно - це абсолютно логічно і є наслідком СРСР.45 років. andrijk777

Повідомлень: 4797 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 17:26 andrijk777 написав: rjkz написав: Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.

Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.

И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.

Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.

Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.

Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин.

Не выгодно.

Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.

Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?

Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.



Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре. Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.

Я в шоці від вас. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное ШО???

На цьому "понимании" побудована уся ринкова економіка і весь капіталізм. І "ваша прєлесть" США 100% побудована на цьому "понимании".



ТАК! Все вірно - все що ви написали - не вигідно!!!



Ось вам підтвердження:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0.JPG

Ракетний крейсер «Україна» Був готовий на 75%! Згаданий вами авианесущий крейсер Варяг був готовий на 67%!

Згнив. Захистив він Україну? Ні. Краще був би проданий Китаю. Ваш аргумент в топку.

Аналогічно по усім іншим вашим аргументам - лінь писати.



І на кінець - ви чомусь помилково вважаєте що "хтось" мав мислити стратегічно. А ХТО це такий мав бути? Колишній 100% комуніст Кравчук? Чи комуністична партія України, яка була при владі до 1998 і частково при владі до 2006. Не було у нас еліти в 90-х яка мала думати стратегічно.

Всі мислили примітивно - це абсолютно логічно і є наслідком СРСР.

45 років. Я в шоці від вас. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивноеШО???На цьому "понимании" побудована уся ринкова економіка і весь капіталізм. І "ваша прєлесть" США 100% побудована на цьому "понимании".ТАК! Все вірно - все що ви написали -!!!Ось вам підтвердження:Ракетний крейсер «Україна»Згаданий вами авианесущий крейсер Варяг був готовий на 67%!Згнив. Захистив він Україну? Ні. Краще був би проданий Китаю. Ваш аргумент в топку.Аналогічно по усім іншим вашим аргументам - лінь писати.І на кінець - ви чомусь помилково вважаєте що "хтось" мав мислити стратегічно. А ХТО це такий мав бути? Колишній 100% комуніст Кравчук? Чи комуністична партія України, яка була при владі до 1998 і частково при владі до 2006. Не було у нас еліти в 90-х яка мала думати стратегічно.Всі мислили примітивно - це абсолютно логічно і є наслідком СРСР.45 років.

Проголошенню незалежності 32 роки скоро.

ще 8 років водити Моісеям по пустелі колишніх рабів Проголошенню незалежності 32 роки скоро.ще 8 років водити Моісеям по пустелі колишніх рабів flyman

Повідомлень: 31645 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1505 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 839840841842 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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