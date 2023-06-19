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rjkz написав:В Киеве почти все институты пошли по пути, когда некое МП (обычно оформленное на сына директора), брало за копейки в аренду все здание и сдавало в субаренду другим МП. Примеров - вагон. И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами. В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу. Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно. Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля. А то и вовсе снести. Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод. Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами. Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого. Их институт постигла та-же судьба. Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института. Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть. А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы. На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы. Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок. А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.
Во время ковида умер один дядька, старый уже был. Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал. Умер в полной нищете. Металлолом собирал. В 90-х его институт тоже постигла та-же участь.
Не розумую що ви хочете донести цим постом? КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто. КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках". Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли. Як вони здохли? - це вже інше питання, яке чогось стало головним і саме його всі обговорюють. Напевно завідують що крали без них. Але це питання другорядне. На ключове питання: Чому здохли? - я відповів.
Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг. Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов. И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна. Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас. Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор. Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин. Не выгодно. Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира. Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов? Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.
Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.
rjkz написав:Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг. Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов. И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна. Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас. Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор. Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин. Не выгодно. Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира. Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов? Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.
Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.
Я в шоці від вас. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное ШО??? На цьому "понимании" побудована уся ринкова економіка і весь капіталізм. І "ваша прєлесть" США 100% побудована на цьому "понимании".
ТАК! Все вірно - все що ви написали - не вигідно!!!
І на кінець - ви чомусь помилково вважаєте що "хтось" мав мислити стратегічно. А ХТО це такий мав бути? Колишній 100% комуніст Кравчук? Чи комуністична партія України, яка була при владі до 1998 і частково при владі до 2006. Не було у нас еліти в 90-х яка мала думати стратегічно. Всі мислили примітивно - це абсолютно логічно і є наслідком СРСР. 45 років.
rjkz написав:Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг. Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов. И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна. Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас. Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор. Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин. Не выгодно. Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира. Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов? Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.
Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.
Я в шоці від вас. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное ШО??? На цьому "понимании" побудована уся ринкова економіка і весь капіталізм. І "ваша прєлесть" США 100% побудована на цьому "понимании".
ТАК! Все вірно - все що ви написали - не вигідно!!!
І на кінець - ви чомусь помилково вважаєте що "хтось" мав мислити стратегічно. А ХТО це такий мав бути? Колишній 100% комуніст Кравчук? Чи комуністична партія України, яка була при владі до 1998 і частково при владі до 2006. Не було у нас еліти в 90-х яка мала думати стратегічно. Всі мислили примітивно - це абсолютно логічно і є наслідком СРСР. 45 років.
Проголошенню незалежності 32 роки скоро. ще 8 років водити Моісеям по пустелі колишніх рабів
rjkz написав:Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.
зря так, народ ненарадуется что наконец то загнулся запорожец Ланос и теперь можно пригнать амеробиток по дармовой растаможке
Так вроде уже прошли те времена, про дешевые американские битки. Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны: - сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли. - потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом. - Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков. - на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба… Так что не все просто, ребята с битками…
rjkz написав:Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.
зря так, народ ненарадуется что наконец то загнулся запорожец Ланос и теперь можно пригнать амеробиток по дармовой растаможке
Так вроде уже прошли те времена, про дешевые американские битки. Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны: - сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли. - потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом. - Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков. - на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба… Так что не все просто, ребята с битками…
Це ще ми не говоримо про тих, хто замовив під нульове розмитнення, а поки допливло, то мусіли розмитнити по повній, плюс по дорогому долару.
Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц. В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны... По сути получается, что на месте осталось Всего 16-18 млн. Однако...