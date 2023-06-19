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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 19:28

  antey1969 написав:Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.
В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...
По сути получается, что на месте осталось
Всего 16-18 млн.
Однако...

що рахуєте? бо здається двічі обліковується. ВПО - це все одно в України - й ті, хто поїхав з окупованих. в РФ - я гадаю, це не за 2022, а за більш довгий період.

думаю, десь 30 млн людей в країні є.
Shaman
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