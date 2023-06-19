antey1969 написав:Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.
В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...
По сути получается, что на месте осталось
Всего 16-18 млн.
Однако...
що рахуєте? бо здається двічі обліковується. ВПО - це все одно в України - й ті, хто поїхав з окупованих. в РФ - я гадаю, це не за 2022, а за більш довгий період.
думаю, десь 30 млн людей в країні є.