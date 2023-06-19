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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 чер, 2023 19:28
antey1969 написав:
Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.
В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...
По сути получается, что на месте осталось
Всего 16-18 млн.
Однако...
що рахуєте? бо здається двічі обліковується. ВПО - це все одно в України - й ті, хто поїхав з окупованих. в РФ - я гадаю, це не за 2022, а за більш довгий період.
думаю, десь 30 млн людей в країні є.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 22:58
akurt написав: nekefer написав: rjkz написав:
Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.
зря так, народ ненарадуется что наконец то загнулся запорожец Ланос и теперь можно пригнать амеробиток по дармовой растаможке
Так вроде уже прошли те времена, про дешевые американские битки.
Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны:
- сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли.
- потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом.
- Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков.
- на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба…
Так что не все просто, ребята с битками…
На моменте ещё при Порохе на приличной машине можно было поднять до пяти тысяч, это что то типа 5ти летнего Х5 или 3х летней Рав4 тысяч за 25-30, хотя лучше гребли седаны, а не кроссоверы
Ситуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.
Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.
А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы?
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Додано: Пон 19 чер, 2023 23:18
antey1969 написав:
Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.
В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...
По сути получается, что на месте осталось
Всего 16-18 млн.
Однако...
Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється )
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Додано: Пон 19 чер, 2023 23:56
adeges написав: antey1969 написав:
Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.
В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...
По сути получается, что на месте осталось
Всего 16-18 млн.
Однако...
Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється )
Ок, уточню.
Лишь 50% населения Украины 2021 остались на прежнем месте жительства, не потеряли доступ к нажитому имуществу и привычную работу.
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