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#<1 ... 840841842843 Додано: Пон 19 чер, 2023 19:28 antey1969 написав: Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.

В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...

По сути получается, что на месте осталось

Всего 16-18 млн.

Однако... Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...По сути получается, что на месте осталосьВсего 16-18 млн.Однако...

що рахуєте? бо здається двічі обліковується. ВПО - це все одно в України - й ті, хто поїхав з окупованих. в РФ - я гадаю, це не за 2022, а за більш довгий період.



думаю, десь 30 млн людей в країні є. що рахуєте? бо здається двічі обліковується. ВПО - це все одно в України - й ті, хто поїхав з окупованих. в РФ - я гадаю, це не за 2022, а за більш довгий період.думаю, десь 30 млн людей в країні є. Shaman

Повідомлень: 3602 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 22:58 akurt написав: nekefer написав: rjkz написав: Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное, на уровне торговки тухлой селедкой на базаре.

зря так, народ ненарадуется что наконец то загнулся запорожец Ланос и теперь можно пригнать амеробиток по дармовой растаможке зря так, народ ненарадуется что наконец то загнулся запорожец Ланос и теперь можно пригнать амеробиток по дармовой растаможке

Так вроде уже прошли те времена, про дешевые американские битки.

Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны:

- сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли.

- потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом.

- Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков.

- на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба…

Так что не все просто, ребята с битками… Так вроде уже прошли те времена, про дешевые американские битки.Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны:- сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли.- потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом.- Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков.- на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба…Так что не все просто, ребята с битками…

На моменте ещё при Порохе на приличной машине можно было поднять до пяти тысяч, это что то типа 5ти летнего Х5 или 3х летней Рав4 тысяч за 25-30, хотя лучше гребли седаны, а не кроссоверы

Ситуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.

Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.

А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы? На моменте ещё при Порохе на приличной машине можно было поднять до пяти тысяч, это что то типа 5ти летнего Х5 или 3х летней Рав4 тысяч за 25-30, хотя лучше гребли седаны, а не кроссоверыСитуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы? барабашов Повідомлень: 3239 З нами з: 16.06.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 23:18 antey1969 написав: Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.

В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...

По сути получается, что на месте осталось

Всего 16-18 млн.

Однако... Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...По сути получается, что на месте осталосьВсего 16-18 млн.Однако...



Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється ) Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється ) adeges Повідомлень: 4318 З нами з: 14.03.06 Подякував: 394 раз. Подякували: 993 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 23:56 adeges написав: antey1969 написав: Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.

В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...

По сути получается, что на месте осталось

Всего 16-18 млн.

Однако... Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...По сути получается, что на месте осталосьВсего 16-18 млн.Однако...



Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється ) Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється )

Ок, уточню.

Лишь 50% населения Украины 2021 остались на прежнем месте жительства, не потеряли доступ к нажитому имуществу и привычную работу. Ок, уточню.Лишь 50% населения Украины 2021 остались на прежнем месте жительства, не потеряли доступ к нажитому имуществу и привычную работу. antey1969 1

Повідомлень: 11931 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1661 раз. Подякували: 3555 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 840841842843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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