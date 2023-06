Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 840841842843 Додано: Пон 19 чер, 2023 19:28 antey1969 написав: Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.

В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...

По сути получается, что на месте осталось

Всего 16-18 млн.

що рахуєте? бо здається двічі обліковується. ВПО - це все одно в України - й ті, хто поїхав з окупованих. в РФ - я гадаю, це не за 2022, а за більш довгий період.



що рахуєте? бо здається двічі обліковується. ВПО - це все одно в України - й ті, хто поїхав з окупованих. в РФ - я гадаю, це не за 2022, а за більш довгий період.

думаю, десь 30 млн людей в країні є.

зря так, народ ненарадуется что наконец то загнулся запорожец Ланос и теперь можно пригнать амеробиток по дармовой растаможке зря так, народ ненарадуется что наконец то загнулся запорожец Ланос и теперь можно пригнать амеробиток по дармовой растаможке

Так вроде уже прошли те времена, про дешевые американские битки.

Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны:

- сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли.

- потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом.

- Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков.

- на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба…

На моменте ещё при Порохе на приличной машине можно было поднять до пяти тысяч, это что то типа 5ти летнего Х5 или 3х летней Рав4 тысяч за 25-30, хотя лучше гребли седаны, а не кроссоверы

Ситуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.

Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.

В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...

По сути получается, что на месте осталось

Всего 16-18 млн.

Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється ) Внутрішньо переміщені особи з країни не виїхали. 35-5.5-3-0.5=26 млн. Трохи математика не б'ється ) adeges Повідомлень: 4318 З нами з: 14.03.06 Подякував: 394 раз. Подякували: 993 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 23:56 adeges написав: antey1969 написав: Сегодня на телемарафоне озвучили, что в Украине сейчас зарегистрировано около 8 млн внутренне перемещенных лиц.

В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...

По сути получается, что на месте осталось

Всего 16-18 млн.

Ок, уточню.

Лишь 50% населения Украины 2021 остались на прежнем месте жительства, не потеряли доступ к нажитому имуществу и привычную работу.

И кроме Европы раиси и США есть еще страны, куда отправились наши. В те же самые Турцию, Грузию, в Молдавию или в Эмираты - в те места, где для них есть работа или где проживают их близкие.

Повідомлень: 11931 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3555 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 00:38 andrijk777 написав: rjkz написав: Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.

Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.

И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.

Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.

Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.

Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин.

Не выгодно.

Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.

Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?

Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.



Я в шоці від вас. Понимание "выгодно-невыгодно" - примитивное ШО???

На цьому "понимании" побудована уся ринкова економіка і весь капіталізм. І "ваша прєлесть" США 100% побудована на цьому "понимании".



ТАК! Все вірно - все що ви написали - не вигідно!!!



Ось вам підтвердження:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0.JPG

Ракетний крейсер «Україна» Був готовий на 75%! Згаданий вами авианесущий крейсер Варяг був готовий на 67%!

Згнив. Захистив він Україну? Ні. Краще був би проданий Китаю. Ваш аргумент в топку.

Аналогічно по усім іншим вашим аргументам - лінь писати.



І на кінець - ви чомусь помилково вважаєте що "хтось" мав мислити стратегічно. А ХТО це такий мав бути? Колишній 100% комуніст Кравчук? Чи комуністична партія України, яка була при владі до 1998 і частково при владі до 2006. Не було у нас еліти в 90-х яка мала думати стратегічно.

Всі мислили примітивно - це абсолютно логічно і є наслідком СРСР.

Спасибо.

Замечательный спитч. Замечательный возраст.

Вы почти такой-же "пенсионер" как и я.



Смотрите. Экономика - это одно, а стратегическое развитие - это не экономическая политика. Она дальше,чем "выгодно-не выгодно".

Американцам НЕ выгодно клепать Пэтриоты, Ф-35, Хаймарсы, Абрамсы.

Они не так уж их и продают. Особенно, когда они ухайдокивают дорогущие самолеты и танки.

А авианосцы, а подводные лодки?



Я уж не говорю, что просто отдавать Украине военного оборудования на десятки миллиардов - НЕ выгодно.



И это не просто кусок железа с определенными свойствами.

Десятки лет их разрабатывали институты, в которых работали инженеры. Которых в свою очередь учили в университетах.

Это триллионные инвестиции в ...во что? В танк или самолет, который может понадобится, а может нет.

Но ни в одну дурную голову не приходит чихнуть в сторону СЩА и НАТО.

Теперь насчет Вашего возраста. Я чуть старше Вас. Вы были школьником, когда я учился в вузе. Мой отец пытался заниматься бизнесом. Я общался с его некоторыми партнерами. Присутствовал при некоторых разговорах.

Кроме того. Объективно. Была сломана совковая система связей, а новая еще не сложилась. Убыточной могла быть любая форма деятельности.

А даже если она не была убыточной, то ее могли сделать.

Вы в самом деле не в курсе как решались вопросы в 90-х?

Боюсь, сейчас начнется дикий срач, но ...нет, не порезали в лом, но весьма своеобразно была "прихватизирована" фабрика карлымаркса.

За погашение задолженности по зарплате за полгода. Причем с отсрочкой. В условиях гипердевала. За копейки.

Я Вам могу сказать, что некоторые государственные предприятия, которые выполняли госзаказы, не получали оплату за выполненные заказы . Годами.

У них не было денег на выплату зарплат, уплату налогов, отчислений в ПФУ.

И не всегда это было из-за ситуации.

Работает завод, дает продукцию. Государство продукцию получает, деньги не платит. НДС платится по первому событию. Отгрузка. Денег нет, чтобы заплатить налог тому самому государству. Зарплата не выплачивается. Штрафы идут по всем статьям. Пеня. Завод, выпускающий продукцию - убыточный.

И зачастую были "заказы" на забанкрочивание заводов.

Скажите пожалуйста, КАК МОГ БЫТЬ УБЫТОЧНЫМ завод, "Укркабель"?

Это "золотая жила". Сейчас.

А в 90-е - это металлолом из оборудования, десятки балансовых домов на Татарке, в которых есть чердаки и подвалы. Это территория, на которой можно построить ПРОМЕНАДУ. Людей тогда не интересовали зарабатываемые деньги.

Их интересовали мгновенные деньги. Тут и сейчас. До "завтра" многие не доживали.

Блин, такое впечатление, что я рос в каком-то одном Киеве, где бандиты убивали тех, кто не делал то, что они требовали, где менты отжимали так-же как и рекет, где бандиты и менты селились в одном подъезде, бухали вместе. На Татарке есть такой дом, там был почти нулевой уровень преступности - поддома менты, полдома - бандюганы.

А недалеко от моего дома слишком принципиального участкового выбросили из окна, дочка сиротой осталась. Детский сад на первом этаже его дома был НЕВЫГОДЕН, его закрыли, помещения прихватизировали и продали фирме по торговле удобрениями.

Комерцу подложили взрывное устройство в машину, охрана нашла. Потом еще раз. Потом он сам машину заминировал и когда в третий раз полезли минировать...

Я могу долго рассказывать.

Вы про такое не слышали не видели не знали? В моей юности это было прямо за дверью.

Я когда-то работал по донецкому региону. Ужк в середине 00-х был там с поездкой, мне показывали город. "А это сауна, куда обычно приглашают тех, кому вынесли "приговор". Ее взрывали 6 раз. Вместе со всеми кто там был".

Если было что-то что можно разрезать на металл и продать в лом - это делали, если было что-то финансово интересное - прихватизировали.

Почти всегда "приватизация" была за копейки.

Блин, да что я пишу? Если люди этого не знают, то о чем говорить?

В Европе официально зарегистрированных наших больше 5.5 млн, ООН говорит, что на раисю релоцировалось еще 3 млн. В США и в Канаду думаю добралось не менее полумиллиона (Канада весной озвучила 160 тыс только у себя) Если добавить народ на оккупированных территориях и ориентироваться на 35 млн до войны...

По сути получается, что на месте осталось

Всего 16-18 млн.

Официально, по Ю4Ю, США приняли 271 тысячу по состоянию на пару недель назад.

Без учета остальных программ.

Мой знакомый в прошлом году выиграл в лотерею, должен был уже тут быть.



Так что лотерея продолжается.

Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны:

- сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли.

- потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом.

- Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков.

- на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба…

На моменте ещё при Порохе на приличной машине можно было поднять до пяти тысяч, это что то типа 5ти летнего Х5 или 3х летней Рав4 тысяч за 25-30, хотя лучше гребли седаны, а не кроссоверы

Ситуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.

Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.

Я уже давно не смотрел, года 2, но и цены на аукционах стали совсем не шаровыми. Или я не прав? Я уже давно не смотрел, года 2, но и цены на аукционах стали совсем не шаровыми. Или я не прав? rjkz

Примеров - вагон.

И пусть барабашов пишет что угодно. Я многие примеры видел своими глазами.

В некоторых нии работали люди, которых я знал, знаю. Военка, связь, про всякие "ненужные" проектные институты в строительстве - вообще молчу.

Действительно, зачем институт, который проектирует индустриальные объекты, если они уже построены, надо только их забанкротить и здание свободно.

Это-ж намного выгодней, чем строить с нуля.

А то и вовсе снести.

Я не сомневаюсь, что очередной ЖК в Киеве намного важней, чем оборонный институт или завод.

Барабашов и в начало дискуссии, которая началась без него не удосужился посмотреть и вникнуть, но влез со своими автомобильными закидонами.

Еще раз, я лично знаю человека, который отработал более 10 лет в азиатской стране (благо проамериканской ориентации) и их группа занималась разработками, например, которыми вот в данную секунду пользуюсь я и потом каждый, кто будет читать этот пост. И помимо этого много другого.

Их институт постигла та-же судьба.

Я по работе имел контрагентов, которые арендовали в том институте помещения. Наряду с десятками других. И автосалон на первом этаже. В институте в конце 90-х -начале 00-х штат остался 3 человека директор, зам и бухгалтер. Остальных "ушли". Мой знакомый долго был "костью в горле". Чувак работал на ...17 грн в месяц в течении нескольких лет. Это какие-ж потери для инсти...пардон, для директора института.

Но после 2014 года начали ворошить старых сотрудников, оказывается, ЗСУ что-то надо, а никто не знает как это сделать и модернизировать то, что есть.

А сотрудники - кто на даче грядки пропалывает, кто из забугорья так и не вернулся, кто уже в лучшем мире, а кто с пенсии выходить не захотел - послал на три веселых буквы.

На одной из станций по Победе был черный ящик, я не знаю чем занимался, тоже военка, его тоже в самом начале 90-х "оптимизировали". Мне оттуда кульман формата А0 продали за 30 долларов (увесистых таких долларов начала 90-х). Роботрон рейс ординат. А там таких - полный подвал был. Выбрал почти новый. Все это снесли из кабинетов, где уже сидели комерцы.

Есть один завод в Киеве, частично выжил, скорей его реанимировали в последние годы перед самой войной. Начали пытаться что-то делать на уровне разработок.

А сколько там складов фирм, магазины, обменки, двери, паркет, что-то еще. Насколько я слышал, "конверты" там тоже сидят.



Во время ковида умер один дядька, старый уже был.

Когда-то работал на космос. Раз в год к нему Каденюк приезжал.

Умер в полной нищете. Металлолом собирал.

Не розумую що ви хочете донести цим постом?

КБ і заводи здохли бо були збиткові, а не тому що їх хтось "розікрав". Все просто.

КБ - утримувались державою СРСР. В України не було коштів їх утримувати і не було потреби в їх "розробках".

Заводи - були не рентабельні. Їх рентабельність в СРСР підтримувалась закритими кордонами і дешевою сировиною(з інших республік СРСР між-іншим), і в деякій мірі дотаціями. В Україні вони стали збиткові, тому здохли.

Нескромный вопрос - сколько Вам лет? Меня интересует сколько лет Вам было в 92-97 гг.

Это к тому, что Вы это видели своими глазами или просто повторяете устоявшийся нарратив, который судя по всему и распространяют те, кто сделал состояния на распиле (в буквальном смысле слова) этих заводов.

И вернитесь на несколько страниц назад где я писал что многие из тех "нерентабельных" заводов делали, и кому их продукция была нужна.

Плоды того подхода - выгодно (на моменте)-невыгодно пожинаем сейчас.

Еще раз - несколько сотен судов ЧЕрноморского пароходства были проданы в Юговосточную азию кравчуком как лом. Они там ходят, наверное до сих пор.

Практически готовый авианесущий крейсер Варяг был продан как лом в Китай под казино. Сейчас он стоит на вооружении Китая, как авианосец Ляонин.

Не выгодно.

Содержать ЯО - не выгодно, давайте Будапештский меморандум подпишем и отдадим раше третий ядерный потенциал мира.

Танки Оплот - не выгодно, что с того, что они намного лучше Булатов?

Связь - не выгодно, пусть наши инженеры все эти технологии для более развитых стран разрабатывают.



я полобное тоже видел своими глазами, подтверждаю каждое слово я полобное тоже видел своими глазами, подтверждаю каждое слово katso

Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны:

- сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли.

- потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом.

- Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков.

- на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба…

Так что не все просто, ребята с битками… Так вроде уже прошли те времена, про дешевые американские битки.Племянники неслабо на том поднялись, но там было три волны:- сперва бабло падало с неба немеренно , себе парни набрали тачек, которые меняли реально раз в три месяца. Одна круче другой, уже и маме любимой - она и не хотела - боялась на такой крутой ездить - самую крутую взяли.- потом стали брать сверху всего 500$ за то, что купят на аукционе биток - все расходы по доставке в контейнере и растаможке в Одессе и - главное - по превращению битого дерьма в канХветку - уже на клиенте. Лучше иметь 500$ ща то, что часик посидел в инете и следил за аукционом, чем иметь головняк с его ремонтом.- Потом начала некоторых жадность фраеров (это не мои племянники, эти умные) губить: нагребли битков американских, к ним запчасти подходят только американские, голову морочили с доставкой из США - там не все просто из-за таможни - кроме того, все эти умельцы по рихтовке и покраске оказались перегруженными и не справлялись с потоком битков.- на сегодня мой бывший подчиненный в Германии с семьей живет, в Днепре бросил 30 (тридцать, Карл!) тачек, частично сделанных, частично несделанных - уже даже не помнит, по каким гаражам те 30 тачек стоят. И уже и не помнит, какая из ждёт судьба…Так что не все просто, ребята с битками…

На моменте ещё при Порохе на приличной машине можно было поднять до пяти тысяч, это что то типа 5ти летнего Х5 или 3х летней Рав4 тысяч за 25-30, хотя лучше гребли седаны, а не кроссоверы

Ситуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.

Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.

А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы? На моменте ещё при Порохе на приличной машине можно было поднять до пяти тысяч, это что то типа 5ти летнего Х5 или 3х летней Рав4 тысяч за 25-30, хотя лучше гребли седаны, а не кроссоверыСитуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы?



Я уже давно не смотрел, года 2, но и цены на аукционах стали совсем не шаровыми. Или я не прав? Я уже давно не смотрел, года 2, но и цены на аукционах стали совсем не шаровыми. Или я не прав?

В ваш карантин было всё немного дешевле

В страховых тоже евреи не тупые сидят и за три копейки то что стоит пятак тупо не отдают, назначают повторные торги

Машину надо искать со многими нюансами ремонта у нас и запрета на эксплуатацию после ремонта(восстановления) у вас(но не в Латинской Америке к примеру, а это рынок с почти миллиардом народу под боком)

Бронко к примеру начал уже дешеветь, не кроссовер а настоящий, но не настолько чтоб я им загорелся

Последняя Секвойя как и Тундра ужас какая дорогая

По поводу пиления заводов - а вам не похер на то что было тогда, когда встать мог на толстую, 40летнюю и с небритыми ногами? 30 лет почти прошло. Если хотелось денег в 20 - то надо было поучаствовать, справедливости - тоже хотя бы попытаться.

Лично я знаю некоторые нюансы которые не сводят всё к примитивному "всё украли, а деньги в МонтеКарло просрали". Но вы верите в то, что наши шарикоподшипники, самые большие в 1990м году на планете, были б самыми лучшими и через 25 лет. И самыми крепкими. За счёт НИИ на Липках с кульманами вместо первых пентиумов. Тогда как в айфоне их вообще нет.

