барабашов написав:rjkz написав:барабашов написав: лучше гребли седаны, а не кроссоверы
Ситуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.
Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.
А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы?
Я уже давно не смотрел, года 2, но и цены на аукционах стали совсем не шаровыми. Или я не прав?
В ваш карантин было всё немного дешевле
В страховых тоже евреи не тупые сидят и за три копейки то что стоит пятак тупо не отдают, назначают повторные торги
Машину надо искать со многими нюансами ремонта у нас и запрета на эксплуатацию после ремонта(восстановления) у вас(но не в Латинской Америке к примеру, а это рынок с почти миллиардом народу под боком)
Бронко к примеру начал уже дешеветь, не кроссовер а настоящий, но не настолько чтоб я им загорелся
Последняя Секвойя как и Тундра ужас какая дорогая
По поводу пиления заводов - а вам не похер на то что было тогда, когда встать мог на толстую, 40летнюю и с небритыми ногами? 30 лет почти прошло. Если хотелось денег в 20 - то надо было поучаствовать, справедливости - тоже хотя бы попытаться.
Лично я знаю некоторые нюансы которые не сводят всё к примитивному "всё украли, а деньги в МонтеКарло просрали". Но вы верите в то, что наши шарикоподшипники, самые большие в 1990м году на планете, были б самыми лучшими и через 25 лет. И самыми крепкими. За счёт НИИ на Липках с кульманами вместо первых пентиумов. Тогда как в айфоне этих подшипников вообще нет, а в трансмиссии современных авто они идут из такой стали(и необслуживаемые в отличии от Газ24 и 3102), что совку бы с его технологиями конца 50х хрен бы помогла военная приёмка и массовые расстрелы ИТР такого наклепать
Советская промышленность с рекордами по выплавке чугуна и помпезными вводами реакторов в строй на две пятилетки раньше срока просто должна была СДОХНУТЬ
Это эмоции.
40 лет назад и промыщленность других стран была другая.
Все надо развивать.
Я не говорю про псевдонаучные институты и предприятия, выпускающие анахронизмы.
Да, нам не нужны фабрики по производству пишущих машинок, ручных дрелей и тп.
Но и в Японии и в США и Германии в СВОЕ время такие были.
Они выпускают что-то другое.
Вы в курсе, что Тойота на своей заре выпускала швейные машинки?
Почему-то совковые утюги и кипятильники у наших челноков в Польше с руками забирали.
Я не ностальгирую по совковому ширпотребу. Мне когда-то, я был школьником, дали проверить партию (63 штуки) магнитофонов Карпаты 205-1, мне за это отдали аудиокассеты, которые были в комплекте. Больше половины были не рабочие.
Ботинки советских фабрик сразу были ортопедические. Не по назначению, а по комфортности.
Автопром - лучше не вспоминать.
Все было г.но. Но это не значит, что все взять и порезать в металлолом.
Все можно было модернизировать, развивать.
Каким-то образом-же тот-же Оплот сделали.
Мацкву на дно украинскими Нептунами отправили. (знаете где их разработали и кто? Я знаю)
Тупо забанкротить Укркабель? Что не так с проводами и кабелями которые он делал?
Российские, на которых написано Одессакабель лучше? Да, это росийские провода.
Как результат - сырьевая экономика, мизер рабочих мест.
Да, для сельского хозяйства хватит 16 млн. Даже меньше.
Какого Макс тогда дупу рвет на британский флаг?
Не нужны люди Украине? Так они и валят. Уже давно не 52 млн.
30 млн перед войной. После войны будет миллионов 20. Из них пенсы - больше половины.
До Макса, надеюсь, дошло, что это - катастрофа.
Не до всех.
Насчет меня и сколько кто заработал/мог заработать/украсть.
Может вы и мыслите такими категориями.
Для меня деньги - средство достижения целей, но не самоцель.
Тем более меня не интересовали методы зарабатывания, которые "работали" в 90е.
Хватило того, что я видел что происходило со знакомыми и родственниками, которые не смогли избежать ненужного внимания криминала.