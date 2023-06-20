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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 841842843844 Додано: Вів 20 чер, 2023 03:34 барабашов написав: rjkz написав: барабашов написав: лучше гребли седаны, а не кроссоверы

Ситуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.

Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.

А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы? лучше гребли седаны, а не кроссоверыСитуация дошла до такого абсурда, когда легко ударенный(не до состояния что лонжероны менять надо и двигатель выкидывать с коробкой, но ремонт может и на 5тыс потянуть) и нормально сделанный кроссовер Джип/Форд/MAZDA/Лэнд Ровер/Мицубиси с US на полном фарше на рынке стал стоить дешевле пригнанного под нулевую растаможку летом 22года корейца или европейского кроссовера на пару лет старше битка, пустого, и с таким пробегом, когда дизель возможно потребует ремонта на сумму куда там зарплате Успиха на нуле со всеми премиями(иначе нет смысла покупать там в ЕС и гнать для заработка сюда). A некоторые идиотики, типа тех, что ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта, хотели чтоб им сделанный и чудом полученный летом/осенью биток продали по цене "ремонт в подарок(2-3-4..куе)", ибо курс под 42 невероятно поднял боевой покупательский дух жлобов. Но курс упал, свет начали чаще включать чем выключать, машины новые везти на шару и что то кому то дарить баранов нет, и рынок пришёл в рановесие с дорогой битка до дома, подорожавшей минимум на тысячу долларов с 21года.Кстати таможня сейчас далеко не шаровая и не бывает менее 30% от цены авто+комиссии аукциона+цены контейнера кроме как для электричек, просто стало возможно вообще что то привезти.А не поделитесь координатами 30ти брошенных авто в нашем городе? Может мы подберём если есть документы?



Я уже давно не смотрел, года 2, но и цены на аукционах стали совсем не шаровыми. Или я не прав? Я уже давно не смотрел, года 2, но и цены на аукционах стали совсем не шаровыми. Или я не прав?

В ваш карантин было всё немного дешевле

В страховых тоже евреи не тупые сидят и за три копейки то что стоит пятак тупо не отдают, назначают повторные торги

Машину надо искать со многими нюансами ремонта у нас и запрета на эксплуатацию после ремонта(восстановления) у вас(но не в Латинской Америке к примеру, а это рынок с почти миллиардом народу под боком)

Бронко к примеру начал уже дешеветь, не кроссовер а настоящий, но не настолько чтоб я им загорелся

Последняя Секвойя как и Тундра ужас какая дорогая

По поводу пиления заводов - а вам не похер на то что было тогда, когда встать мог на толстую, 40летнюю и с небритыми ногами? 30 лет почти прошло. Если хотелось денег в 20 - то надо было поучаствовать, справедливости - тоже хотя бы попытаться.

Лично я знаю некоторые нюансы которые не сводят всё к примитивному "всё украли, а деньги в МонтеКарло просрали". Но вы верите в то, что наши шарикоподшипники, самые большие в 1990м году на планете, были б самыми лучшими и через 25 лет. И самыми крепкими. За счёт НИИ на Липках с кульманами вместо первых пентиумов. Тогда как в айфоне этих подшипников вообще нет, а в трансмиссии современных авто они идут из такой стали(и необслуживаемые в отличии от Газ24 и 3102), что совку бы с его технологиями конца 50х хрен бы помогла военная приёмка и массовые расстрелы ИТР такого наклепать

Советская промышленность с рекордами по выплавке чугуна и помпезными вводами реакторов в строй на две пятилетки раньше срока просто должна была СДОХНУТЬ В ваш карантин было всё немного дешевлеВ страховых тоже евреи не тупые сидят и за три копейки то что стоит пятак тупо не отдают, назначают повторные торгиМашину надо искать со многими нюансами ремонта у нас и запрета на эксплуатацию после ремонта(восстановления) у вас(но не в Латинской Америке к примеру, а это рынок с почти миллиардом народу под боком)Бронко к примеру начал уже дешеветь, не кроссовер а настоящий, но не настолько чтоб я им загорелсяПоследняя Секвойя как и Тундра ужас какая дорогаяПо поводу пиления заводов - а вам не похер на то что было тогда, когда встать мог на толстую, 40летнюю и с небритыми ногами? 30 лет почти прошло. Если хотелось денег в 20 - то надо было поучаствовать, справедливости - тоже хотя бы попытаться.Лично я знаю некоторые нюансы которые не сводят всё к примитивному "всё украли, а деньги в МонтеКарло просрали". Но вы верите в то, что наши шарикоподшипники, самые большие в 1990м году на планете, были б самыми лучшими и через 25 лет. И самыми крепкими. За счёт НИИ на Липках с кульманами вместо первых пентиумов. Тогда как в айфоне этих подшипников вообще нет, а в трансмиссии современных авто они идут из такой стали(и необслуживаемые в отличии от Газ24 и 3102), что совку бы с его технологиями конца 50х хрен бы помогла военная приёмка и массовые расстрелы ИТР такого наклепатьСоветская промышленность с рекордами по выплавке чугуна и помпезными вводами реакторов в строй на две пятилетки раньше срока просто должна была СДОХНУТЬ



Это эмоции.

40 лет назад и промыщленность других стран была другая.

Все надо развивать.

Я не говорю про псевдонаучные институты и предприятия, выпускающие анахронизмы.

Да, нам не нужны фабрики по производству пишущих машинок, ручных дрелей и тп.

Но и в Японии и в США и Германии в СВОЕ время такие были.

Они выпускают что-то другое.

Вы в курсе, что Тойота на своей заре выпускала швейные машинки?

Почему-то совковые утюги и кипятильники у наших челноков в Польше с руками забирали.

Я не ностальгирую по совковому ширпотребу. Мне когда-то, я был школьником, дали проверить партию (63 штуки) магнитофонов Карпаты 205-1, мне за это отдали аудиокассеты, которые были в комплекте. Больше половины были не рабочие.

Ботинки советских фабрик сразу были ортопедические. Не по назначению, а по комфортности.

Автопром - лучше не вспоминать.

Все было г.но. Но это не значит, что все взять и порезать в металлолом.

Все можно было модернизировать, развивать.

Каким-то образом-же тот-же Оплот сделали.

Мацкву на дно украинскими Нептунами отправили. (знаете где их разработали и кто? Я знаю)

Тупо забанкротить Укркабель? Что не так с проводами и кабелями которые он делал?

Российские, на которых написано Одессакабель лучше? Да, это росийские провода.

Как результат - сырьевая экономика, мизер рабочих мест.

Да, для сельского хозяйства хватит 16 млн. Даже меньше.

Какого Макс тогда дупу рвет на британский флаг?

Не нужны люди Украине? Так они и валят. Уже давно не 52 млн.

30 млн перед войной. После войны будет миллионов 20. Из них пенсы - больше половины.

До Макса, надеюсь, дошло, что это - катастрофа.

Не до всех.

Насчет меня и сколько кто заработал/мог заработать/украсть.

Может вы и мыслите такими категориями.

Для меня деньги - средство достижения целей, но не самоцель.

Тем более меня не интересовали методы зарабатывания, которые "работали" в 90е.

Хватило того, что я видел что происходило со знакомыми и родственниками, которые не смогли избежать ненужного внимания криминала. Это эмоции.40 лет назад и промыщленность других стран была другая.Все надо развивать.Я не говорю про псевдонаучные институты и предприятия, выпускающие анахронизмы.Да, нам не нужны фабрики по производству пишущих машинок, ручных дрелей и тп.Но и в Японии и в США и Германии в СВОЕ время такие были.Они выпускают что-то другое.Вы в курсе, что Тойота на своей заре выпускала швейные машинки?Почему-то совковые утюги и кипятильники у наших челноков в Польше с руками забирали.Я не ностальгирую по совковому ширпотребу. Мне когда-то, я был школьником, дали проверить партию (63 штуки) магнитофонов Карпаты 205-1, мне за это отдали аудиокассеты, которые были в комплекте. Больше половины были не рабочие.Ботинки советских фабрик сразу были ортопедические. Не по назначению, а по комфортности.Автопром - лучше не вспоминать.Все было г.но. Но это не значит, что все взять и порезать в металлолом.Все можно было модернизировать, развивать.Каким-то образом-же тот-же Оплот сделали.Мацкву на дно украинскими Нептунами отправили. (знаете где их разработали и кто? Я знаю)Тупо забанкротить Укркабель? Что не так с проводами и кабелями которые он делал?Российские, на которых написано Одессакабель лучше? Да, это росийские провода.Как результат - сырьевая экономика, мизер рабочих мест.Да, для сельского хозяйства хватит 16 млн. Даже меньше.Какого Макс тогда дупу рвет на британский флаг?Не нужны люди Украине? Так они и валят. Уже давно не 52 млн.30 млн перед войной. После войны будет миллионов 20. Из них пенсы - больше половины.До Макса, надеюсь, дошло, что это - катастрофа.Не до всех.Насчет меня и сколько кто заработал/мог заработать/украсть.Может вы и мыслите такими категориями.Для меня деньги - средство достижения целей, но не самоцель.Тем более меня не интересовали методы зарабатывания, которые "работали" в 90е.Хватило того, что я видел что происходило со знакомыми и родственниками, которые не смогли избежать ненужного внимания криминала. rjkz

Повідомлень: 14866 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7737 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 09:10 В підземному паркінгу ЖК одного нашого форумчанина в Анталії наймасовіше Range Rover української реєстрації.

Цікаво, що більшість з них не рухається: припарковані і все. Звісно, автономери як не 0001, так 1000, або 9999...

То в Запоріжжі, Дніпрі та в Києві - мабуть - було приємно давити пішоходів на переході та плювати цигаркою у вікно - а тут якось не зручно.



Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.

Що це є:

- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?

- навпаки - витягнути даремно вкинуті гроші в понти та отримати "подушку безпеки"? akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 09:59 akurt написав: В підземному паркінгу ЖК одного нашого форумчанина в Анталії наймасовіше Range Rover української реєстрації.

Цікаво, що більшість з них не рухається: припарковані і все. Звісно, автономери як не 0001, так 1000, або 9999...

То в Запоріжжі, Дніпрі та в Києві - мабуть - було приємно давити пішоходів на переході та плювати цигаркою у вікно - а тут якось не зручно.



Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.

Що це є:

- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?

- навпаки - витягнути даремно вкинуті гроші в понти та отримати "подушку безпеки"? В підземному паркінгу ЖК одного нашого форумчанина в Анталії наймасовіше Range Rover української реєстрації.Цікаво, що більшість з них не рухається: припарковані і все. Звісно, автономери як не 0001, так 1000, або 9999...То в Запоріжжі, Дніпрі та в Києві - мабуть - було приємно давити пішоходів на переході та плювати цигаркою у вікно - а тут якось не зручно.Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.Що це є:- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?- навпаки - витягнутита отримати "подушку безпеки"?

Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?

Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують. Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують. gonchik74

Повідомлень: 286 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 10:58 «Скидають» в Україні.

Стоять в підземному паркінгу в Анталії.

І звідки ви зробили висновки, що «мажори - на бітках»? В моєму тексті цього не було і я не думаю, що «мальчишки» продають автівки топової комплектації - «бітки». Більш того, в тих оголошеннях є опис комплектацій - там все від першого власника. В тому переліку є авто 2023 року випуску. Зовсім не впевнений, що то «біток».



Саме це і цікаво: хлопчики «скидають» дорогі тачки, щоби під час війни купити ще дорожче?

Є якесь - на мою думку - протиріччя. akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 11:28 Shaman написав: flyman написав: ...

В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.

А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс? ...В Україні змісту нема (втратився зміст життя), отже потрібно шукати в еміграції.А якщо там він не знаходиться, то летіти на Марс?

можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці.



не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі можете приєднатися до цілого ряду філософів у пошуці сенсу життя - робити це можна будь де. але у своєму палаццо приємніше, ніж у бочці.не треба плутати сенс життя та рівень життя - це просто різні речі

думаю, що в емігрантів:

страх що буде як в 90х,

страх лишитися на старість без нічого (як батьки/діди),

FOMO - життя іде, а застряв тут безнадійно,

і т.п. думаю, що в емігрантів:страх що буде як в 90х,страх лишитися на старість без нічого (як батьки/діди),FOMO - життя іде, а застряв тут безнадійно,і т.п. flyman

Повідомлень: 31649 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1505 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 11:44 akurt написав: Господин барабашов!

А что это в вашем городе парни начали массово распродавать чудесные автомобили, ведь прямо от сердца отрывают:

- Range Rover 2013 год, Цена 55 000$.

- Audi Q7 2017 Цена : 47500$

- RR HSE 2023… Ну очень свежий…

- BMW X5 M50IX G05 2019 год Цена: 77000$

- Audi Q8 2020 отдают просто по смешной цене в 79 999$…



Ну и все в таком стиле. Неужто у парней с Чечеловки и Клинчика появились другие ценности в жизни? Господин барабашов!А что это в вашем городе парни начали массово распродавать чудесные автомобили, ведь прямо от сердца отрывают:- Range Rover 2013 год, Цена 55 000$.- Audi Q7 2017 Цена : 47500$- RR HSE 2023… Ну очень свежий…- BMW X5 M50IX G05 2019 год Цена: 77000$- Audi Q8 2020 отдают просто по смешной цене в 79 999$…Ну и все в таком стиле. Неужто у парней с Чечеловки и Клинчика появились другие ценности в жизни?

Я скажу так - это не распродажа по таким ценам

10 летний РР за 55 - звездец-кобздец, когда он начнёт мозг покупателю выносить то новый драйвер прозреет, возраст авто проявится в мелких багах сразу, а потом двигатель, коробка...

Кто и откуда массово продаёт дорогие авто - не в курсе. Сомневаюсь что есть много покупателей на б/ушки по таким ценам. Я скажу так - это не распродажа по таким ценам10 летний РР за 55 - звездец-кобздец, когда он начнёт мозг покупателю выносить то новый драйвер прозреет, возраст авто проявится в мелких багах сразу, а потом двигатель, коробка...Кто и откуда массово продаёт дорогие авто - не в курсе. Сомневаюсь что есть много покупателей на б/ушки по таким ценам. барабашов Повідомлень: 3242 З нами з: 16.06.15 Подякував: 250 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 11:49 akurt написав: Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.

Що це є:

- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?

- навпаки - витягнути даремно вкинуті гроші в понти та отримати "подушку безпеки"? Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.Що це є:- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?- навпаки - витягнутита отримати "подушку безпеки"?

Мої варіанти відповіді:

1) Легалізувати кошти для якихось потреб за кордоном (коли, напр. банк чи податкова спитає про походження коштів - "я ж авто продав")

2) Бажання інтегруватися в цивілізований світ, де так жити не прийнято

Варіант №1 частково перетинається з Вашим про "подушку безпеки". Мої варіанти відповіді:1) Легалізувати кошти для якихось потреб за кордоном (коли, напр. банк чи податкова спитає про походження коштів - "я ж авто продав")2) Бажання інтегруватися в цивілізований світ, де так жити не прийнятоВаріант №1 частково перетинається з Вашим про "подушку безпеки". fler

Повідомлень: 3894 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 13:16 gonchik74 написав: akurt написав: В підземному паркінгу ЖК одного нашого форумчанина в Анталії наймасовіше Range Rover української реєстрації.

Цікаво, що більшість з них не рухається: припарковані і все. Звісно, автономери як не 0001, так 1000, або 9999...

То в Запоріжжі, Дніпрі та в Києві - мабуть - було приємно давити пішоходів на переході та плювати цигаркою у вікно - а тут якось не зручно.



Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.

Що це є:

- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?

- навпаки - витягнути даремно вкинуті гроші в понти та отримати "подушку безпеки"? В підземному паркінгу ЖК одного нашого форумчанина в Анталії наймасовіше Range Rover української реєстрації.Цікаво, що більшість з них не рухається: припарковані і все. Звісно, автономери як не 0001, так 1000, або 9999...То в Запоріжжі, Дніпрі та в Києві - мабуть - було приємно давити пішоходів на переході та плювати цигаркою у вікно - а тут якось не зручно.Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.Що це є:- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?- навпаки - витягнутита отримати "подушку безпеки"?

Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?

Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують. Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують.

В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж їм потрібні були огірки/помідори, так навіщо купувати, якщо можна добути 2 кг на шару? Пофіг, що пакет, який вони забрали, не дістався реальним біженцям, які голодають на соціалі. А ці гниди отримують соц. допомогу і тусують по Єгиптах/Італіях. Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також. В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж їм потрібні були огірки/помідори, так навіщо купувати, якщо можна добути 2 кг на шару? Пофіг, що пакет, який вони забрали, не дістався реальним біженцям, які голодають на соціалі. А ці гниди отримують соц. допомогу і тусують по Єгиптах/Італіях. Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також. Востаннє редагувалось unlock в Вів 20 чер, 2023 13:32, всього редагувалось 2 разів. unlock

Повідомлень: 2922 З нами з: 14.06.12 Подякував: 521 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 13:29 unlock написав: gonchik74 написав: akurt написав: В підземному паркінгу ЖК одного нашого форумчанина в Анталії наймасовіше Range Rover української реєстрації.

Цікаво, що більшість з них не рухається: припарковані і все. Звісно, автономери як не 0001, так 1000, або 9999...

То в Запоріжжі, Дніпрі та в Києві - мабуть - було приємно давити пішоходів на переході та плювати цигаркою у вікно - а тут якось не зручно.



Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.

Що це є:

- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?

- навпаки - витягнути даремно вкинуті гроші в понти та отримати "подушку безпеки"? В підземному паркінгу ЖК одного нашого форумчанина в Анталії наймасовіше Range Rover української реєстрації.Цікаво, що більшість з них не рухається: припарковані і все. Звісно, автономери як не 0001, так 1000, або 9999...То в Запоріжжі, Дніпрі та в Києві - мабуть - було приємно давити пішоходів на переході та плювати цигаркою у вікно - а тут якось не зручно.Але тенденція, при якій хлопчики-мажори в Україні "скидають" дорогі тачки, досить цікава.Що це є:- бажання оновити автопарк за зароблені в наші буремні части батьками/ними неміряних грошей?- навпаки - витягнутита отримати "подушку безпеки"?

Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?

Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують. Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують.

В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також. В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також.

Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика. Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика. stm

Повідомлень: 3824 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 841842843844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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