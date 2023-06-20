|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 чер, 2023 14:43
gonchik74 написав:
Та не буде кіна з того обміну, якщо з іншого боку країна, в якій любу довідку купити можна) Може ви не в курсі, але у нас при бажанні люди і на прозорро могли зробити потрібний перебіг торгів)
Не буду описувати схему, але, наприклад, людині з України без доходів на купівлю вілли в Іспанії (цифри під лям) комплект документів для їхньої податкової робився швидко і відносно недорого.
А жлобів цих теж бачу, хоч і в чергах на дармові харчі не стою. Увесь під‘їзд вітається один з одним, а воно очки в підлогу ховає)
Так і є, достатньо глянути на звичайного чиновника на бігус.інфо - зазвичай у них з'являються супер-успішні дружина, брат або теща з купою бізнесу. Гроші від яких - офійційно зароблені і легальні.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7752
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1597 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 чер, 2023 14:49
stm написав: unlock написав: gonchik74 написав:
Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?
Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують.
В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також.
Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика.
Ещё поправочка, это касается не только социальщиков. Если есть сомнения в незаконном получении доходов или уходе от налогов будет двухсторонний обмен.
Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7752
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1597 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:07
stm написав: unlock написав: gonchik74 написав:
Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?
Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують.
В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також.
Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика.
Ещё поправочка, это касается не только социальщиков. Если есть сомнения в незаконном получении доходов или уходе от налогов будет двухсторонний обмен.
Как обычно, мне кажется, наши будут играть в мороз и мы ну очень хотим, но у нас техническая проблема/заболела инспектор и т.д. Но тут уже не поможет )
Швейцария - не в ЕС.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14867
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7737 раз.
- Подякували: 4731 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:15
rjkz написав:
Швейцария - не в ЕС.
Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3825
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:35
BIGor написав:
Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).
Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:09
slonomag написав: BIGor написав:
Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).
Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.
Типовий українець)))
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:20
stm написав: rjkz написав:
Швейцария - не в ЕС.
Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180
Ну так - безвіз (біометричний паспорт) діє для зони Шенгену. Швейцарія в Шенгені, але не член Євросоюзу.
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2923
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|