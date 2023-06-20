Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 843844845846> Додано: Вів 20 чер, 2023 14:43 gonchik74 написав: Та не буде кіна з того обміну, якщо з іншого боку країна, в якій любу довідку купити можна) Може ви не в курсі, але у нас при бажанні люди і на прозорро могли зробити потрібний перебіг торгів)

Не буду описувати схему, але, наприклад, людині з України без доходів на купівлю вілли в Іспанії (цифри під лям) комплект документів для їхньої податкової робився швидко і відносно недорого.

А жлобів цих теж бачу, хоч і в чергах на дармові харчі не стою. Увесь під‘їзд вітається один з одним, а воно очки в підлогу ховає) Та не буде кіна з того обміну, якщо з іншого боку країна, в якій любу довідку купити можна) Може ви не в курсі, але у нас при бажанні люди і на прозорро могли зробити потрібний перебіг торгів)Не буду описувати схему, але, наприклад, людині з України без доходів на купівлю вілли в Іспанії (цифри під лям) комплект документів для їхньої податкової робився швидко і відносно недорого.А жлобів цих теж бачу, хоч і в чергах на дармові харчі не стою. Увесь під‘їзд вітається один з одним, а воно очки в підлогу ховає)

Так і є, достатньо глянути на звичайного чиновника на бігус.інфо - зазвичай у них з'являються супер-успішні дружина, брат або теща з купою бізнесу. Гроші від яких - офійційно зароблені і легальні. Так і є, достатньо глянути на звичайного чиновника на бігус.інфо - зазвичай у них з'являються супер-успішні дружина, брат або теща з купою бізнесу. Гроші від яких - офійційно зароблені і легальні. BIGor

Повідомлень: 7752 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 14:49 stm написав: unlock написав: gonchik74 написав: Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?

Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують. Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують.

В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також. В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також.

Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика.

Ещё поправочка, это касается не только социальщиков. Если есть сомнения в незаконном получении доходов или уходе от налогов будет двухсторонний обмен. Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика.Ещё поправочка, это касается не только социальщиков. Если есть сомнения в незаконном получении доходов или уходе от налогов будет двухсторонний обмен.

Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі). Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі). BIGor

Повідомлень: 7752 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 15:07 stm написав: unlock написав: gonchik74 написав: Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?

Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують. Мажори на битках?) Що значить «скидають»? Ті самі х5, q8 можна було взяти до 80к€ новими в салоні, та навіть дешевше. То чому його трирічним не продати за -20-30%?Стоять в паркінгах, не їздять? А куди їхати? Люди пересиджують. То в Києві туди-сюди треба, не треба. А тут поїдь в лідл/бєдру - одразу двері відрихтують.

В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також. В Швейцарії біженці-туристи з України на таких приїзджають на безкоштовну роздачу харчів біженцям по суботах. А потім в чергах домінують над бабушками, які бються за підгнивші овочі-фрукти та майже протерміновані продукти. Потім 80% з отриманого йде в смітник, але ж нам треба були огірки, так навіщо купувати, якщо добули 2 кг на шару? Дивлюся на таких і офігіваю, швейцарці також.

Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика.

Ещё поправочка, это касается не только социальщиков. Если есть сомнения в незаконном получении доходов или уходе от налогов будет двухсторонний обмен.

Как обычно, мне кажется, наши будут играть в мороз и мы ну очень хотим, но у нас техническая проблема/заболела инспектор и т.д. Но тут уже не поможет ) Для этого мы имплеминтировали обмен данными с налоговой. Доходы (налоги) начиная с 01.06.2023 надо будет представить по запросу конкретного представителя, конкретной страны ЕС, который будет мониторить конкретного социальщика.Ещё поправочка, это касается не только социальщиков. Если есть сомнения в незаконном получении доходов или уходе от налогов будет двухсторонний обмен.Как обычно, мне кажется, наши будут играть в мороз и мы ну очень хотим, но у нас техническая проблема/заболела инспектор и т.д. Но тут уже не поможет )



Швейцария - не в ЕС. Швейцария - не в ЕС. rjkz

Повідомлень: 14867 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7737 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 15:15 rjkz написав:

Швейцария - не в ЕС. Швейцария - не в ЕС.

Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180 Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180 stm

Повідомлень: 3827 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 15:35 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі). Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).

Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога. Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога. slonomag Повідомлень: 281 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 16:09 slonomag написав: BIGor написав: Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі). Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).

Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога. Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.

Типовий українець))) Типовий українець))) gonchik74

Повідомлень: 289 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 16:20 stm написав: rjkz написав:

Швейцария - не в ЕС. Швейцария - не в ЕС.

Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180 Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180

Ну так - безвіз (біометричний паспорт) діє для зони Шенгену. Швейцарія в Шенгені, але не член Євросоюзу. Ну так - безвіз (біометричний паспорт) діє для зони Шенгену. Швейцарія в Шенгені, але не член Євросоюзу. unlock

Повідомлень: 2923 З нами з: 14.06.12 Подякував: 521 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 17:10 unlock написав: stm написав: rjkz написав:

Швейцария - не в ЕС. Швейцария - не в ЕС.

Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180 Я тоже так думала, но оказалось что я могла ездить по биометрике как в Италию так и Швейцарию без визы по 90/180

Ну так - безвіз (біометричний паспорт) діє для зони Шенгену. Швейцарія в Шенгені, але не член Євросоюзу. Ну так - безвіз (біометричний паспорт) діє для зони Шенгену. Швейцарія в Шенгені, але не член Євросоюзу.

Тут тоже самое. Обмен всеми налоговыми присоединившимися к CRS Тут тоже самое. Обмен всеми налоговыми присоединившимися к CRS stm

Повідомлень: 3827 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 17:15 gonchik74 написав: slonomag написав: BIGor написав: Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі). Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).

Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога. Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.

Типовий українець))) Типовий українець)))

Всмысле? Из-за того что буду рад если их накажут? А что тут такого, я не нарушаю законы, и когда кто-то это делает, еще и спрашивает совета как бы красивее на*бать систему, и потом хвастается что ему удалось, мне это не нравится. Это не правильно, я должен радоваться что кто-то пытается нарушить закон? Всмысле? Из-за того что буду рад если их накажут? А что тут такого, я не нарушаю законы, и когда кто-то это делает, еще и спрашивает совета как бы красивее на*бать систему, и потом хвастается что ему удалось, мне это не нравится. Это не правильно, я должен радоваться что кто-то пытается нарушить закон? slonomag Повідомлень: 281 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 17:46 slonomag написав: gonchik74 написав: slonomag написав: Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога. Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.

Типовий українець))) Типовий українець)))

Всмысле? Из-за того что буду рад если их накажут? А что тут такого, я не нарушаю законы, и когда кто-то это делает, еще и спрашивает совета как бы красивее на*бать систему, и потом хвастается что ему удалось, мне это не нравится. Это не правильно, я должен радоваться что кто-то пытается нарушить закон? Всмысле? Из-за того что буду рад если их накажут? А что тут такого, я не нарушаю законы, и когда кто-то это делает, еще и спрашивает совета как бы красивее на*бать систему, и потом хвастается что ему удалось, мне это не нравится. Это не правильно, я должен радоваться что кто-то пытается нарушить закон?



скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року? скільки пафосуможете щось сказати просвого виїзду з україни минулаго року? wild.tomcat Повідомлень: 1382 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 843844845846> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор