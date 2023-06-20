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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 чер, 2023 17:52
gonchik74 написав: slonomag написав: BIGor написав:
Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).
Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.
Типовий українець)))
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
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Додано: Вів 20 чер, 2023 17:54
wild.tomcat написав:
скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року?
Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина).
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:17
Shaman написав:
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.
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