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#<1 ... 843844845846 Додано: Вів 20 чер, 2023 17:52 gonchik74 написав: slonomag написав: BIGor написав: Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі). Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).

Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога. Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.

Типовий українець))) Типовий українець)))

дійсно, що мали на увазі?



те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти дійсно, що мали на увазі?те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти Shaman

Повідомлень: 3606 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 17:54 Re: Еміграція, заробітчанство wild.tomcat написав: скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року? скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року?

Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина). Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина). slonomag Повідомлень: 282 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 18:17 Shaman написав: дійсно, що мали на увазі?



те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти дійсно, що мали на увазі?те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя. А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя. gonchik74

Повідомлень: 290 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 18:23 gonchik74 написав: Shaman написав: дійсно, що мали на увазі?



те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти дійсно, що мали на увазі?те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя. А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.

Ну так погодите, вы налоги заплатили с тех денег? Если да, то они чистые, какие к вам притензии. Речь о тех кто открыто заявляет "я тут 5 лет скирдовал на пионере 100к уе, ни копейки налогов нигде не платил с них, а теперь помогите плз мне их завести и так пропетлять чтобы что-то купить и меня еще похвалили какой я молодец". В ТГ группе доу Испания такие вопросы от разных людей всплывают через день. И да, чуток бесят эти хитрожопы. Ну так погодите, вы налоги заплатили с тех денег? Если да, то они чистые, какие к вам притензии. Речь о тех кто открыто заявляет "я тут 5 лет скирдовал на пионере 100к уе, ни копейки налогов нигде не платил с них, а теперь помогите плз мне их завести и так пропетлять чтобы что-то купить и меня еще похвалили какой я молодец". В ТГ группе доу Испания такие вопросы от разных людей всплывают через день. И да, чуток бесят эти хитрожопы. slonomag Повідомлень: 282 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 18:43 gonchik74 написав: Shaman написав: дійсно, що мали на увазі?



те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти дійсно, що мали на увазі?те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя. А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад,. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.

Ви же самі по легенді живете закордоном. Ви же самі по легенді живете закордоном. BIGor

Повідомлень: 7753 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 18:54 BIGor написав: gonchik74 написав: Shaman написав: дійсно, що мали на увазі?



те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти дійсно, що мали на увазі?те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя. А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад,. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.

Ви же самі по легенді живете закордоном. Ви же самі по легенді живете закордоном.

Ну капець викриття))) Ми в різних закордонах. Я в Вашому, а вона в більш закорднонному. Давав ще коли в Україні жив. Ну капець викриття))) Ми в різних закордонах. Я в Вашому, а вона в більш закорднонному. Давав ще коли в Україні жив. gonchik74

Повідомлень: 290 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 18:59 slonomag написав: wild.tomcat написав: скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року? скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року?

Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина). Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина).

"в командировку"?

"инвалид"?

или "выехал законно-не вернулся незаконно"? "в командировку"?"инвалид"?или "выехал законно-не вернулся незаконно"? Прохожий Повідомлень: 13104 З нами з: 05.06.13 Подякував: 897 раз. Подякували: 1421 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 19:31 gonchik74 написав: Shaman написав: дійсно, що мали на увазі?



те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти дійсно, що мали на увазі?те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя. А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.

те, що ви описуєте - начебто немає порушень. а насправді, просто є правила сплати податків - треба дивитись - гроші від батьків без податків або з податками (а якщо з-за кордону) - як в вашому випадку. й все - роби за законом. або сам вивчай правила, або є навчені люди.



ви ж розумієте, що питання в іншому. набагато більше випадків - людина вивезла умовно 50 тис євро - але сіла на соціал - це порушення. там же чітко прописано обмеження на соціал - кількість грошей, навіть вартість машини. тих, хто повернеться з еміграції, напевне нічого й не помітять. а ті, що спробують залишитись - рано чи пізно запитають - звідки гроші. але це основа добробуту розвинених країн - хочеш якісно жити - плати податки. а в нас навіть ІТ ще до цього до кінця не звикло - тобто гроші зароблені чесно, а от з податками - біда



час, час й час. й дядя/тьотя з податкової те, що ви описуєте - начебто немає порушень. а насправді, просто є правила сплати податків - треба дивитись - гроші від батьків без податків або з податками (а якщо з-за кордону) - як в вашому випадку. й все - роби за законом. або сам вивчай правила, або є навчені люди.ви ж розумієте, що питання в іншому. набагато більше випадків - людина вивезла умовно 50 тис євро - але сіла на соціал - це порушення. там же чітко прописано обмеження на соціал - кількість грошей, навіть вартість машини. тих, хто повернеться з еміграції, напевне нічого й не помітять. а ті, що спробують залишитись - рано чи пізно запитають - звідки гроші. але це основа добробуту розвинених країн - хочеш якісно жити - плати податки. а в нас навіть ІТ ще до цього до кінця не звикло - тобто гроші зароблені чесно, а от з податками - бідачас, час й час. й дядя/тьотя з податкової Shaman

Повідомлень: 3606 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 19:33 Прохожий написав: slonomag написав: wild.tomcat написав: скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року? скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року?

Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина). Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина).

"в командировку"?

"инвалид"?

или "выехал законно-не вернулся незаконно"? "в командировку"?"инвалид"?или "выехал законно-не вернулся незаконно"?



через прикородонні пункти перепуску всі виїджають законно. просто не всі повертаються зразу. дехто у липні, дехто після дощику в четвер через прикородонні пункти перепуску всі виїджають законно. просто не всі повертаються зразу. дехто у липні, дехто після дощику в четвер adeges Повідомлень: 4319 З нами з: 14.03.06 Подякував: 394 раз. Подякували: 993 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 843844845846 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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