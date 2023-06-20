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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 чер, 2023 17:52
gonchik74 написав: slonomag написав: BIGor написав:
Так коли в європейський банк кладеш заощадження - зразу маєш надати документи про походження. Який сенс перевіряти по другому колу? При цьому ти свої доходи показуєш коли складаєш PIT (це для Польщі).
Не обязательно. Вижу кучу хитросделанных в ТГ группах, которые петляют всякими "буду закидывать по 500евро в 5 банков и незаметно за 2 месяца соберу по 20к в каждом банке и куплю что-нибудь". Поэтому в Испании проверяют при пополнении Х суммы, и повторно при оплате чего-то дороже 10к евро. Так как первую проверку при пополнии можно обойти пополняя часто, но по чуть-чуть. Ну да если таких схватят за жопу я буду только рад - туда им и дорога.
Типовий українець)))
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
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Shaman
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Додано: Вів 20 чер, 2023 17:54
wild.tomcat написав:
скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року?
Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина).
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:17
Shaman написав:
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:23
gonchik74 написав: Shaman написав:
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.
Ну так погодите, вы налоги заплатили с тех денег? Если да, то они чистые, какие к вам притензии. Речь о тех кто открыто заявляет "я тут 5 лет скирдовал на пионере 100к уе, ни копейки налогов нигде не платил с них, а теперь помогите плз мне их завести и так пропетлять чтобы что-то купить и меня еще похвалили какой я молодец". В ТГ группе доу Испания такие вопросы от разных людей всплывают через день. И да, чуток бесят эти хитрожопы.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:43
gonchik74 написав: Shaman написав:
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном
. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.
Ви же самі по легенді живете закордоном.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:54
BIGor написав: gonchik74 написав: Shaman написав:
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном
. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.
Ви же самі по легенді живете закордоном.
Ну капець викриття))) Ми в різних закордонах. Я в Вашому, а вона в більш закорднонному. Давав ще коли в Україні жив.
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gonchik74
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:59
slonomag написав: wild.tomcat написав:
скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року?
Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина).
"в командировку"?
"инвалид"?
или "выехал законно-не вернулся незаконно"?
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:31
gonchik74 написав: Shaman написав:
дійсно, що мали на увазі?
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
А в чому порушення, власне кажучи? Ну от наприклад, я дав гроші доньці, що навчається за кордоном. Ковід/війна, мало що ще нас чекає. В банку, де вона має рахунок фізичних кас просто немає. Пару разів записувалась на зустріч з менеджером - теж глухо. Ходила, тикала в банкомат. Згодом запитали, що до чого. Пояснила. Наче питань не лишилось, але хто знає, як воно буде, коли вирішить тратити суттєвіші суми, ніж просто на життя.
те, що ви описуєте - начебто немає порушень. а насправді, просто є правила сплати податків - треба дивитись - гроші від батьків без податків або з податками (а якщо з-за кордону) - як в вашому випадку. й все - роби за законом. або сам вивчай правила, або є навчені люди.
ви ж розумієте, що питання в іншому. набагато більше випадків - людина вивезла умовно 50 тис євро - але сіла на соціал - це порушення. там же чітко прописано обмеження на соціал - кількість грошей, навіть вартість машини. тих, хто повернеться з еміграції, напевне нічого й не помітять. а ті, що спробують залишитись - рано чи пізно запитають - звідки гроші. але це основа добробуту розвинених країн - хочеш якісно жити - плати податки. а в нас навіть ІТ ще до цього до кінця не звикло - тобто гроші зароблені чесно, а от з податками - біда
час, час й час. й дядя/тьотя з податкової
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:33
Прохожий написав: slonomag написав: wild.tomcat написав:
скільки пафосу можете щось сказати про законність свого виїзду з україни минулаго року?
Уже писал. Вполне законно выехал. Без взяток военкомам, ВЛК, больными родственниками и тд. Не считаю что кто-то остался в обиде (ни я, ни Украина).
"в командировку"?
"инвалид"?
или "выехал законно-не вернулся незаконно"?
через прикородонні пункти перепуску всі виїджають законно. просто не всі повертаються зразу. дехто у липні, дехто після дощику в четвер
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