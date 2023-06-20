Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних
Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:03
Ты уже дошел.
Своей фразой
Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
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