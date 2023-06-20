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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 844845846847
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:03

  Shaman написав: те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних

Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
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