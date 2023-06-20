|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 чер, 2023 21:03
Shaman написав:
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних
Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19487
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2509 раз.
- Подякували: 3091 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 чер, 2023 21:37
akurt написав:
Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.
В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7755
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 чер, 2023 21:56
BIGor написав: akurt написав:
Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.
В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.
Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду
- просто конкретні фактичні
матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 20 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7804
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3145 раз.
- Подякували: 1062 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:04
Starikan написав: Shaman написав:
те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти
Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних
Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
попустись...
второй раз предлагаю обосновать свои наезды на меня.
поскольку не обоснуешь, то язык попридержи
по поводу последней фразы - а что в ней не так? ты забыл, что у нас война и что три четверти населения Раши не признают преступлений своей страны? хоть ты им кол на голове теши. так что извини в настоящее время русский и брехло - это уже скоро станет нарицательным.
подтверди, что образованный человек должен уметь общаться и извиниться, когда был не прав. я же досточно вежливо ответил? большинство форумчан уже напихали бы...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3607
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 1039 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:37
akurt написав: BIGor написав: akurt написав:
Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.
В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.
Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду
- просто конкретні фактичні
матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували.
Так, все труть підряд крім флуду...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7755
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|