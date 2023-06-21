Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 844845846847 Додано: Вів 20 чер, 2023 21:03 Shaman написав: те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

Ты уже дошел.

Своей фразой а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.

щось здається, це така особливість російськомовних

Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик. Ты уже дошел.Своей фразойЕсли бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик. Starikan 2 Повідомлень: 19487 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2509 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 21:37 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів. Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату. В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату. BIGor

Повідомлень: 7755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 21:56 BIGor написав: akurt написав: Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів. Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату. В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.

Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду - просто конкретні фактичні матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували. Моє попереднє повідомлення видалено -- просто конкретніматеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували. Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7804 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3145 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 22:04 Starikan написав: Shaman написав: те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

Ты уже дошел.

Своей фразой а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.

щось здається, це така особливість російськомовних

Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик. Ты уже дошел.Своей фразойЕсли бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.

попустись...



второй раз предлагаю обосновать свои наезды на меня.

поскольку не обоснуешь, то язык попридержи



по поводу последней фразы - а что в ней не так? ты забыл, что у нас война и что три четверти населения Раши не признают преступлений своей страны? хоть ты им кол на голове теши. так что извини в настоящее время русский и брехло - это уже скоро станет нарицательным.



подтверди, что образованный человек должен уметь общаться и извиниться, когда был не прав. я же досточно вежливо ответил? большинство форумчан уже напихали бы... попустись...второй раз предлагаю обосновать свои наезды на меня.поскольку не обоснуешь, то язык попридержипо поводу последней фразы - а что в ней не так? ты забыл, что у нас война и что три четверти населения Раши не признают преступлений своей страны? хоть ты им кол на голове теши. так что извини в настоящее время русский и брехло - это уже скоро станет нарицательным.подтверди, что образованный человек должен уметь общаться и извиниться, когда был не прав. я же досточно вежливо ответил? большинство форумчан уже напихали бы... Shaman

Повідомлень: 3607 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 22:37 akurt написав: BIGor написав: akurt написав: Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів. Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату. В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.

Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду - просто конкретні фактичні матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували. Моє попереднє повідомлення видалено -- просто конкретніматеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували.

Так, все труть підряд крім флуду... Так, все труть підряд крім флуду... BIGor

Повідомлень: 7755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 04:38 Re: Еміграція, заробітчанство Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

rjkz

Повідомлень: 14869 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7737 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 844845846847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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