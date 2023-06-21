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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 844845846847
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:03

  Shaman написав: те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних

Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:56

  BIGor написав:
  akurt написав:Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.

Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду - просто конкретні фактичні матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:04

  Starikan написав:
  Shaman написав: те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних

Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.

попустись...

второй раз предлагаю обосновать свои наезды на меня. ;)
поскольку не обоснуешь, то язык попридержи

по поводу последней фразы - а что в ней не так? ты забыл, что у нас война и что три четверти населения Раши не признают преступлений своей страны? хоть ты им кол на голове теши. так что извини в настоящее время русский и брехло - это уже скоро станет нарицательным.

подтверди, что образованный человек должен уметь общаться и извиниться, когда был не прав. я же досточно вежливо ответил? большинство форумчан уже напихали бы...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:37

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.

Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду - просто конкретні фактичні матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували.

Так, все труть підряд крім флуду...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 04:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:
rjkz
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