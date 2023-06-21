RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 845846847848>
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:03

  Shaman написав: те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних

Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19489
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2509 раз.
Подякували: 3091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7759
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:56

  BIGor написав:
  akurt написав:Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.

Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду - просто конкретні фактичні матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7805
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3145 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:04

  Starikan написав:
  Shaman написав: те що людина, якщо бачить порушення закону, сигналізує в поліцію? й вважає правильним, що порушника наказали? так це типовий європеєць. й нам до цього треба дійти

Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних

Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.

попустись...

второй раз предлагаю обосновать свои наезды на меня. ;)
поскольку не обоснуешь, то язык попридержи

по поводу последней фразы - а что в ней не так? ты забыл, что у нас война и что три четверти населения Раши не признают преступлений своей страны? хоть ты им кол на голове теши. так что извини в настоящее время русский и брехло - это уже скоро станет нарицательным.

подтверди, что образованный человек должен уметь общаться и извиниться, когда был не прав. я же досточно вежливо ответил? большинство форумчан уже напихали бы...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:37

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Цікавий факт на цю тему: наші люди в Канаді можуть отримати пільговий проїзний квиток на всі види транспорту на місяць (за 37 - здається - доларів замість здається 120, цифри називаю по пам"яті) та картку знижок на 75% для відвідування всіх музеїв та інших закладів.

В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.

Моє попереднє повідомлення видалено - мабуть тому, що містило фактичні дані про Канаду - просто конкретні фактичні матеріали і цифри - але приємно, що Ви частину процитували.

Так, все труть підряд крім флуду...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7759
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 04:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14869
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7737 раз.
Подякували: 4731 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 05:41

Shaman
Ты своим разумом даже не можешь понять, что "русский" и "русскоязычный", а также "русский" (национальность) и "россиянин" (гражданство) - разные понятия, и своими высказываниями оскорбляешь русскоязычную и русскую (по родителям) часть населения Украины и сеешь межнациональную вражду, за которую в принципе должен был бы ответить по УК. Как и все твои единомышленники на форуме: будивельник, сергей_срывкин и другая "почетная" компания, занятая буллингом ЛАДа. Украину пытаются уничтожить далеко не только "русские", а и ассимилировавшиеся в империи украинцы, и тувинцы-буряты-башкиры, и другие "россияне".

Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19489
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2509 раз.
Подякували: 3091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 07:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет.

Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.
Згадайте вибори в ВР в 2019
Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%
ОПЗЖ (проросійські) - 13%
Опозиційний блок (проросійські) - 3%
Загалом 57%
Свобода (фаріонщина) - 2%
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7759
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 08:32

  BIGor написав:
  Starikan написав:Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет.

Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.
Згадайте вибори в ВР в 2019
Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%
ОПЗЖ (проросійські) - 13%
Опозиційний блок (проросійські) - 3%
Загалом 57%
Свобода (фаріонщина) - 2%

Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31657
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 08:40

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Starikan написав:Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет.

Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.
Згадайте вибори в ВР в 2019
Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%
ОПЗЖ (проросійські) - 13%
Опозиційний блок (проросійські) - 3%
Загалом 57%
Свобода (фаріонщина) - 2%

Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.

Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство" якщо в Україні так класно?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7759
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 845846847848>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Denik і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.