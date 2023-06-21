Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 845846847848 Додано: Сер 21 чер, 2023 08:41 rjkz написав: Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський. Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський. BIGor

Повідомлень: 7759 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 09:05 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.

Згадайте вибори в ВР в 2019

Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%

ОПЗЖ (проросійські) - 13%

Опозиційний блок (проросійські) - 3%

Загалом 57%

Свобода (фаріонщина) - 2% Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.Згадайте вибори в ВР в 2019Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%ОПЗЖ (проросійські) - 13%Опозиційний блок (проросійські) - 3%ЗагаломСвобода (фаріонщина) -

Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції. Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.

Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство" якщо в Україні так класно? Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в теміякщо в Україні так класно?

то що і решта, а ти? то що і решта, а ти? flyman

Повідомлень: 31657 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1506 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 09:09 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції. Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.

Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство" якщо в Україні так класно? Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в теміякщо в Україні так класно?

то що і решта, а ти? то що і решта, а ти?

Що решта? А як же твої кавалірки і витрати в 150 доларів? Кинеш все? Що решта? А як же твої кавалірки і витрати в 150 доларів? Кинеш все? BIGor

Повідомлень: 7759 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 845846847848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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