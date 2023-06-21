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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 чер, 2023 08:41
rjkz написав:
Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:
Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 09:05
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.
Згадайте вибори в ВР в 2019
Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%
ОПЗЖ (проросійські) - 13%
Опозиційний блок (проросійські) - 3%
Загалом 57%
Свобода (фаріонщина) - 2%
Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.
Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство"
якщо в Україні так класно?
то що і решта, а ти?
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Додано: Сер 21 чер, 2023 09:09
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.
Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство"
якщо в Україні так класно?
то що і решта, а ти?
Що решта? А як же твої кавалірки і витрати в 150 доларів? Кинеш все?
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