RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 08:41

  rjkz написав:Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7759
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:05

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.
Згадайте вибори в ВР в 2019
Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%
ОПЗЖ (проросійські) - 13%
Опозиційний блок (проросійські) - 3%
Загалом 57%
Свобода (фаріонщина) - 2%

Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.

Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство" якщо в Україні так класно?

то що і решта, а ти?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31657
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:09

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.

Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство" якщо в Україні так класно?

то що і решта, а ти?

Що решта? А як же твої кавалірки і витрати в 150 доларів? Кинеш все?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7759
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 845846847848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Denik і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.