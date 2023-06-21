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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 08:41

  rjkz написав:Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:05

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.
Згадайте вибори в ВР в 2019
Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%
ОПЗЖ (проросійські) - 13%
Опозиційний блок (проросійські) - 3%
Загалом 57%
Свобода (фаріонщина) - 2%

Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.

Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство" якщо в Україні так класно?

то що і решта, а ти?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:09

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Тому "справжні патріоти" виїхали в еміграцію та із-за кордону вчать "оставашок" як правильно "любіть Родіну" та складають байки, як погано в Україні і добре в еміграції.

Я хз хто кого вчить і хто патріот, але що ти тут робиш в темі "Еміграція, заробітчанство" якщо в Україні так класно?

то що і решта, а ти?

Що решта? А як же твої кавалірки і витрати в 150 доларів? Кинеш все?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:22

  BIGor написав:
  flyman написав:то що і решта, а ти?

Що решта? А як же твої кавалірки і витрати в 150 доларів? Кинеш все?

яке це має відношення до активності на форумі?
от BIGor виїхав в еміграцію, який смисл сидіти на фінанс уа для BIGor?
Переконувати інших, що в нього життя вдалося, а оставашки лузери та ждуни руського міра грядєші.
Що в емігрантів відкрилися рівні для реалізації себе, а хто в Україні їм закрилися (так, Філіпіни із філіпінками поки що недоступні, і що)?
flyman
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