Ты уже дошел.
Своей фразой
а з приводу визнання помилок - ви принципово не визнаєте.
щось здається, це така особливість російськомовних
Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:03
Ты уже дошел.
Своей фразой
Если бы ты сказал это в Штатах, скажем, по поводу мексиканцев, уже сел бы, нацик.
Додано: Вів 20 чер, 2023 21:37
Re: Еміграція, заробітчанство
В Польщі навпаки, ньюкамери платять х2 за проїздні від місцевих (які мають карту краківянина). Щоб платити менше - треба проробити рік і подати декларацію. Або купити хату.
Додано: Вів 20 чер, 2023 22:04
попустись...
второй раз предлагаю обосновать свои наезды на меня.
поскольку не обоснуешь, то язык попридержи
по поводу последней фразы - а что в ней не так? ты забыл, что у нас война и что три четверти населения Раши не признают преступлений своей страны? хоть ты им кол на голове теши. так что извини в настоящее время русский и брехло - это уже скоро станет нарицательным.
подтверди, что образованный человек должен уметь общаться и извиниться, когда был не прав. я же досточно вежливо ответил? большинство форумчан уже напихали бы...
Додано: Сер 21 чер, 2023 04:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:
Додано: Сер 21 чер, 2023 05:41
Shaman
Ты своим разумом даже не можешь понять, что "русский" и "русскоязычный", а также "русский" (национальность) и "россиянин" (гражданство) - разные понятия, и своими высказываниями оскорбляешь русскоязычную и русскую (по родителям) часть населения Украины и сеешь межнациональную вражду, за которую в принципе должен был бы ответить по УК. Как и все твои единомышленники на форуме: будивельник, сергей_срывкин и другая "почетная" компания, занятая буллингом ЛАДа. Украину пытаются уничтожить далеко не только "русские", а и ассимилировавшиеся в империи украинцы, и тувинцы-буряты-башкиры, и другие "россияне".
Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет.
Додано: Сер 21 чер, 2023 07:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Вибачаюсь за офтоп, але якщо чесно, то в Україні дуже багато проросійський сил, думаю більшість.
Згадайте вибори в ВР в 2019
Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%
ОПЗЖ (проросійські) - 13%
Опозиційний блок (проросійські) - 3%
Загалом 57%
Свобода (фаріонщина) - 2%
Додано: Сер 21 чер, 2023 08:41
Додано: Сер 21 чер, 2023 09:05
то що і решта, а ти?
Додано: Сер 21 чер, 2023 10:22
яке це має відношення до активності на форумі?
от BIGor виїхав в еміграцію, який смисл сидіти на фінанс уа для BIGor?
Переконувати інших, що в нього життя вдалося, а оставашки лузери та ждуни руського міра грядєші.
Що в емігрантів відкрилися рівні для реалізації себе, а хто в Україні їм закрилися (так, Філіпіни із філіпінками поки що недоступні, і що)?
Додано: Сер 21 чер, 2023 11:56
Хто кого переконує?
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