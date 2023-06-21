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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 845846847848 Додано: Сер 21 чер, 2023 15:14 BIGor написав: rjkz написав: Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський. Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.



Може работодавець не захотів платити американську зарплатню, та вирішив, що у Відні Максим завдасть менше шкоди за менші гроши.

В іншому випадку, світ знаходився б зараз в умовах ядерної війни.

Бо Максим, від`їджаючи, захопив з собою ШТОРИ. Це - наймогутніший древній артефакт, який призводить до катаклизмів, воєн, епідемій та повернення ЙЦУКЕНа на форум.

Боже, дай здоров`я максимову работодавцю, що боронить Україну від темної сили ШТОР, а весь Світ від неминучої загибелі. God bless them. Може работодавець не захотів платити американську зарплатню, та вирішив, що у Відні Максим завдасть менше шкоди за менші гроши.В іншому випадку, світ знаходився б зараз в умовах ядерної війни.Бо Максим, від`їджаючи, захопив з собою ШТОРИ. Це - наймогутніший древній артефакт, який призводить до катаклизмів, воєн, епідемій та повернення ЙЦУКЕНа на форум.Боже, дай здоров`я максимову работодавцю, що боронить Україну від темної сили ШТОР, а весь Світ від неминучої загибелі. God bless them. rjkz

Повідомлень: 14870 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7738 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 19:21 BIGor написав: Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43% Слуги Народу () - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення пересічних "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.



А зараз формується рух диванних псевдопатріотів, які все ближчі до того, щоб ходити по домах і палити книги на російській мові. Я вже, мабуть, розповідав, як мене на харківському форумі почали булити за мій захист назви вул. Короленка, на якій знаходиться одна з найбільших в Україні бібліотека ім. Короленка.



Ці дурні не знали, що ця людина народилася в Україні, походила з козацького роду, померла у Полтаві, і що її музеї є в багатьох містах України. Я не можу назвати цих людей інакше, ніж типові штурмовики. Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення пересічних "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.А зараз формується рух диванних псевдопатріотів, які все ближчі до того, щоб ходити по домах і палити книги на російській мові. Я вже, мабуть, розповідав, як мене на харківському форумі почали булити за мій захист назви вул. Короленка, на якій знаходиться одна з найбільших в Україні бібліотека ім. Короленка.Ці дурні не знали, що ця людина народилася в Україні, походила з козацького роду, померла у Полтаві, і що її музеї є в багатьох містах України. Я не можу назвати цих людей інакше, ніж типові штурмовики. Востаннє редагувалось Starikan в Сер 21 чер, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19493 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2511 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 19:32 Starikan написав: BIGor написав: Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43% Слуги Народу () - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами. Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.

Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже. Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже. BIGor

Повідомлень: 7758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 19:41 BIGor написав: Starikan написав: BIGor написав: Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43% Слуги Народу () - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами. Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.

Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже. Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже.

Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.

Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".

Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.

Оффтоп закінчив. Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.Оффтоп закінчив. Starikan 2 Повідомлень: 19493 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2511 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 21:06 BIGor написав: Starikan написав: Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.

Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".

Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.

Оффтоп закінчив. Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.Оффтоп закінчив.

Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука

Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири. Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири. Starikan 2 Повідомлень: 19493 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2511 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 21:20 Starikan написав: Shaman

Ты своим разумом даже не можешь понять, что "русский" и "русскоязычный", а также "русский" (национальность) и "россиянин" (гражданство) - разные понятия, и своими высказываниями оскорбляешь русскоязычную и русскую (по родителям) часть населения Украины и сеешь межнациональную вражду, за которую в принципе должен был бы ответить по УК. Как и все твои единомышленники на форуме: будивельник, сергей_срывкин и другая "почетная" компания, занятая буллингом ЛАДа. Украину пытаются уничтожить далеко не только "русские", а и ассимилировавшиеся в империи украинцы, и тувинцы-буряты-башкиры, и другие "россияне".



Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет. Ты своим разумом даже не можешь понять, что "русский" и "русскоязычный", а также "русский" (национальность) и "россиянин" (гражданство) - разные понятия, и своими высказываниями оскорбляешь русскоязычную и русскую (по родителям) часть населения Украины и сеешь межнациональную вражду, за которую в принципе должен был бы ответить по УК. Как и все твои единомышленники на форуме: будивельник, сергей_срывкин и другая "почетная" компания, занятая буллингом ЛАДа. Украину пытаются уничтожить далеко не только "русские", а и ассимилировавшиеся в империи украинцы, и тувинцы-буряты-башкиры, и другие "россияне".Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет.

это ты бы в Америке уже получил бы иск о клевете. не приписывай мне то, что сам додумал (ты же не просто так меня не цитируешь). а на родном тебе языке это звучит - за базар надо отвечать, но это не про тебя. потому развешиваешь ярлыки на форуме (голословно и необоснованно), а потом морозишься.



а вообще прикол - любитель хороших русских на украинском форуме развешивает ярлыки украинских националистов - и это на втором году войны - такая себе шизофрения по-русски. хотя может из Америки уже все не так однозначно видно.



и когдая говорю, что русскоязычные в большинстве своем врут - еще раз напомню, что 75% населения Раши поддерживают войну и играют в игру - это не мы, а докажи и так далее - после всех преступлений, что они тут совершили - им не то, что не стыдно, они гордятся, как мочат хохлов. но нацисты конечно в Украине. так что это не оскорбление, а констатация факта. и без полной дерашизации населения РФ (как денацификация в Германии) - Раша всегда будет угрозой для Украины



а если очень хочется обзываться - то смотри - Фарион - это твоя коллега - наука, член КПСС - как и ты. это не ко мне. можешь называть меня бандеровец - так будет точнее. на чупринкивця не заслужил



на русском написал специально для тебя, чтобы не было сложностей перевода. а вот на этом оффтоп закончим



а вообще я пытался с тобой нормально разрешить вопросы, но ты решил - сдавать назад не буду, так что извини это ты бы в Америке уже получил бы иск о клевете. не приписывай мне то, что сам додумал (ты же не просто так меня не цитируешь). а на родном тебе языке это звучит - за базар надо отвечать, но это не про тебя. потому развешиваешь ярлыки на форуме (голословно и необоснованно), а потом морозишься.а вообще прикол - любитель хороших русских на украинском форуме развешивает ярлыки украинских националистов - и это на втором году войны - такая себе шизофрения по-русски. хотя может из Америки уже все не так однозначно видно.и когдая говорю, что русскоязычные в большинстве своем врут - еще раз напомню, что 75% населения Раши поддерживают войну и играют в игру - это не мы, а докажи и так далее - после всех преступлений, что они тут совершили - им не то, что не стыдно, они гордятся, как мочат хохлов. но нацисты конечно в Украине. так что это не оскорбление, а констатация факта. и без полной дерашизации населения РФ (как денацификация в Германии) - Раша всегда будет угрозой для Украиныа если очень хочется обзываться - то смотри - Фарион - это твоя коллега - наука, член КПСС - как и ты. это не ко мне. можешь называть меня бандеровец - так будет точнее. на чупринкивця не заслужилна русском написал специально для тебя, чтобы не было сложностей перевода. а вот на этом оффтоп закончима вообще я пытался с тобой нормально разрешить вопросы, но ты решил - сдавать назад не буду, так что извини Shaman

Повідомлень: 3609 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 21:26 Starikan написав: BIGor написав: Starikan написав: Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.

Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".

Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.

Оффтоп закінчив. Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.Оффтоп закінчив.

Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука

Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири. Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири.

твои детки встроились в американскую систему - тихо радуйся.

предложи им по-русски поработать - я думаю, тебя вежливо пошлют (в лучшем случае) твои детки встроились в американскую систему - тихо радуйся.предложи им по-русски поработать - я думаю, тебя вежливо пошлют (в лучшем случае) Shaman

Повідомлень: 3609 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 845846847848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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