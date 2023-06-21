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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 чер, 2023 15:14
BIGor написав: rjkz написав:
Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:
Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.
Може работодавець не захотів платити американську зарплатню, та вирішив, що у Відні Максим завдасть менше шкоди за менші гроши.
В іншому випадку, світ знаходився б зараз в умовах ядерної війни.
Бо Максим, від`їджаючи, захопив з собою ШТОРИ. Це - наймогутніший древній артефакт, який призводить до катаклизмів, воєн, епідемій та повернення ЙЦУКЕНа на форум.
Боже, дай здоров`я максимову работодавцю, що боронить Україну від темної сили ШТОР, а весь Світ від неминучої загибелі. God bless them.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:21
BIGor написав:
Слуги Народу (більш/менш проросійські
) - 43%
Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення пересічних "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.
А зараз формується рух диванних псевдопатріотів, які все ближчі до того, щоб ходити по домах і палити книги на російській мові. Я вже, мабуть, розповідав, як мене на харківському форумі почали булити за мій захист назви вул. Короленка, на якій знаходиться одна з найбільших в Україні бібліотека ім. Короленка.
Ці дурні не знали, що ця людина народилася в Україні, походила з козацького роду, померла у Полтаві, і що її музеї є в багатьох містах України. Я не можу назвати цих людей інакше, ніж типові штурмовики.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 21 чер, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:32
Starikan написав: BIGor написав:
Слуги Народу (більш/менш проросійські
) - 43%
Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.
Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:41
BIGor написав: Starikan написав: BIGor написав:
Слуги Народу (більш/менш проросійські
) - 43%
Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.
Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже.
Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.
Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".
Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.
Оффтоп закінчив.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:06
BIGor написав: Starikan написав:
Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.
Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".
Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.
Оффтоп закінчив.
Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука
Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:20
Starikan написав:Shaman
Ты своим разумом даже не можешь понять, что "русский" и "русскоязычный", а также "русский" (национальность) и "россиянин" (гражданство) - разные понятия, и своими высказываниями оскорбляешь русскоязычную и русскую (по родителям) часть населения Украины и сеешь межнациональную вражду, за которую в принципе должен был бы ответить по УК. Как и все твои единомышленники на форуме: будивельник, сергей_срывкин и другая "почетная" компания, занятая буллингом ЛАДа. Украину пытаются уничтожить далеко не только "русские", а и ассимилировавшиеся в империи украинцы, и тувинцы-буряты-башкиры, и другие "россияне".
Но я почти уверен, что здравый смысл - единственное, чего в Украине не хватает уже много лет - всё же победит и фарионщина сгинет.
это ты бы в Америке уже получил бы иск о клевете. не приписывай мне то, что сам додумал (ты же не просто так меня не цитируешь). а на родном тебе языке это звучит - за базар надо отвечать, но это не про тебя. потому развешиваешь ярлыки на форуме (голословно и необоснованно), а потом морозишься.
а вообще прикол - любитель хороших русских на украинском форуме развешивает ярлыки украинских националистов - и это на втором году войны - такая себе шизофрения по-русски. хотя может из Америки уже все не так однозначно видно.
и когдая говорю, что русскоязычные в большинстве своем врут - еще раз напомню, что 75% населения Раши поддерживают войну и играют в игру - это не мы, а докажи и так далее - после всех преступлений, что они тут совершили - им не то, что не стыдно, они гордятся, как мочат хохлов. но нацисты конечно в Украине. так что это не оскорбление, а констатация факта. и без полной дерашизации населения РФ (как денацификация в Германии) - Раша всегда будет угрозой для Украины
а если очень хочется обзываться - то смотри - Фарион - это твоя коллега - наука, член КПСС - как и ты. это не ко мне. можешь называть меня бандеровец - так будет точнее. на чупринкивця не заслужил
на русском написал специально для тебя, чтобы не было сложностей перевода. а вот на этом оффтоп закончим
а вообще я пытался с тобой нормально разрешить вопросы, но ты решил - сдавать назад не буду, так что извини
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Додано: Сер 21 чер, 2023 21:26
Starikan написав: BIGor написав: Starikan написав:
Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.
Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".
Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.
Оффтоп закінчив.
Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука
Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири.
твои детки встроились в американскую систему - тихо радуйся.
предложи им по-русски поработать - я думаю, тебя вежливо пошлют (в лучшем случае)
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