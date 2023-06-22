Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 845846847848 Додано: Сер 21 чер, 2023 15:14 BIGor написав: rjkz написав: Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський. Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.



Може работодавець не захотів платити американську зарплатню, та вирішив, що у Відні Максим завдасть менше шкоди за менші гроши.

В іншому випадку, світ знаходився б зараз в умовах ядерної війни.

Бо Максим, від`їджаючи, захопив з собою ШТОРИ. Це - наймогутніший древній артефакт, який призводить до катаклизмів, воєн, епідемій та повернення ЙЦУКЕНа на форум.

Боже, дай здоров`я максимову работодавцю, що боронить Україну від темної сили ШТОР, а весь Світ від неминучої загибелі. God bless them. Може работодавець не захотів платити американську зарплатню, та вирішив, що у Відні Максим завдасть менше шкоди за менші гроши.В іншому випадку, світ знаходився б зараз в умовах ядерної війни.Бо Максим, від`їджаючи, захопив з собою ШТОРИ. Це - наймогутніший древній артефакт, який призводить до катаклизмів, воєн, епідемій та повернення ЙЦУКЕНа на форум.Боже, дай здоров`я максимову работодавцю, що боронить Україну від темної сили ШТОР, а весь Світ від неминучої загибелі. God bless them. rjkz

Повідомлень: 14870 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7738 раз. Подякували: 4731 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 19:21 BIGor написав: Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43% Слуги Народу () - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення пересічних "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.



А зараз формується рух диванних псевдопатріотів, які все ближчі до того, щоб ходити по домах і палити книги на російській мові. Я вже, мабуть, розповідав, як мене на харківському форумі почали булити за мій захист назви вул. Короленка, на якій знаходиться одна з найбільших в Україні бібліотека ім. Короленка.



Ці дурні не знали, що ця людина народилася в Україні, походила з козацького роду, померла у Полтаві, і що її музеї є в багатьох містах України. Я не можу назвати цих людей інакше, ніж типові штурмовики. Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення пересічних "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.А зараз формується рух диванних псевдопатріотів, які все ближчі до того, щоб ходити по домах і палити книги на російській мові. Я вже, мабуть, розповідав, як мене на харківському форумі почали булити за мій захист назви вул. Короленка, на якій знаходиться одна з найбільших в Україні бібліотека ім. Короленка.Ці дурні не знали, що ця людина народилася в Україні, походила з козацького роду, померла у Полтаві, і що її музеї є в багатьох містах України. Я не можу назвати цих людей інакше, ніж типові штурмовики. Востаннє редагувалось Starikan в Сер 21 чер, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19494 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2511 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 19:32 Starikan написав: BIGor написав: Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43% Слуги Народу () - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами. Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.

Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже. Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже. BIGor

Повідомлень: 7761 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 19:41 BIGor написав: Starikan написав: BIGor написав: Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43% Слуги Народу () - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами. Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.

Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже. Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже.

Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.

Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".

Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.

Оффтоп закінчив. Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.Оффтоп закінчив. Starikan 2 Повідомлень: 19494 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2511 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 чер, 2023 21:06 BIGor написав: Starikan написав: Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.

Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".

Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.

Оффтоп закінчив. Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.Оффтоп закінчив.

Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука

Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири. Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири. Starikan 2 Повідомлень: 19494 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2511 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 чер, 2023 00:26 BIGor написав: rjkz написав: Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський. Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.

Хвороба Соміка заразна. Моє чергове рутинне відрядження до штатів rjkz назвав намаганням емігрувати, а бігор розвиває далі. Хлопці, розумію що на все дивитесь скрізь власні світлофільтри, але іноді відрядження - це просто відрядження. Хвороба Соміка заразна. Моє чергове рутинне відрядження до штатів rjkz назвав намаганням емігрувати, а бігор розвиває далі. Хлопці, розумію що на все дивитесь скрізь власні світлофільтри, але іноді відрядження - це просто відрядження. airmax78 Повідомлень: 42448 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 чер, 2023 07:36 airmax78 написав: BIGor написав: rjkz написав: Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський. Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.

Хвороба Соміка заразна. Моє чергове рутинне відрядження до штатів rjkz назвав намаганням емігрувати, а бігор розвиває далі. Хлопці, розумію що на все дивитесь скрізь власні світлофільтри, але іноді відрядження - це просто відрядження. Хвороба Соміка заразна. Моє чергове рутинне відрядження до штатів rjkz назвав намаганням емігрувати, а бігор розвиває далі. Хлопці, розумію що на все дивитесь скрізь власні світлофільтри, але іноді відрядження - це просто відрядження.

Ви ж розумієте, що в кожному жарті є доля правди. Недавно дивився «12 років рабства», і чогось згадав Ваше відрядження... Вибачаюсь за оффтоп. Ви ж розумієте, що в кожному жарті є доля правди. Недавно дивився «12 років рабства», і чогось згадав Ваше відрядження... Вибачаюсь за оффтоп. BIGor

Повідомлень: 7761 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 чер, 2023 07:39 Starikan написав: BIGor написав: Starikan написав: Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.

Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".

Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.

Оффтоп закінчив. Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.Оффтоп закінчив.

Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука

Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири. Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири.

Ці невдахи зекономили 200 000 грн за роки ковід епідемії на київських лендлордах. А ви і далі можете пускати жовч. Ці невдахи зекономили 200 000 грн за роки ковід епідемії на київських лендлордах. А ви і далі можете пускати жовч. BIGor

Повідомлень: 7761 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 чер, 2023 07:48

https://www.swissinfo.ch/rus/ яку-перспективу-запропонує-українським-школярам-швейцарія-/48590904?utm_campaign=uk-news&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o&utm_term=automatic



Мій колишній підлеглий зараз капітан ЗСУ, а його жінка та дочка вже більше року в Швейцарії. Живуть в квартирі, яку орендувала сестра жінки.

Дочка за рік вивчила вже дві мови та перша в класі з математики.

Сам капітан ЗСУ - к.т.н. та доцент.

В 2020 році був запрошений на роботу в НДІ в Словаччину, інтенсивно вчив словацьку мову. Хотів допрацювати до закінчення навчального року 2019/2020 (щоби не підводити колег по університету) та поїхати.

Але клятий Covid все зіпсував: Словаччина тоді відмінила запрошення.

Ну і нічого: боронить Україну, а дочка вчиться в Швейцаріі. За повідомленням офіційних джерел, в Швейцарії на сьогодні 75 000 біженців з України.яку-перспективу-запропонує-українським-школярам-швейцарія-/48590904?utm_campaign=uk-news&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o&utm_term=automaticМій колишній підлеглий зараз капітан ЗСУ, а його жінка та дочка вже більше року в Швейцарії. Живуть в квартирі, яку орендувала сестра жінки.Дочка за рік вивчила вже дві мови та перша в класі з математики.Сам капітан ЗСУ - к.т.н. та доцент.В 2020 році був запрошений на роботу в НДІ в Словаччину, інтенсивно вчив словацьку мову. Хотів допрацювати до закінчення навчального року 2019/2020 (щоби не підводити колег по університету) та поїхати.Але клятий Covid все зіпсував: Словаччина тоді відмінила запрошення.Ну і нічого: боронить Україну, а дочка вчиться в Швейцаріі. akurt

Повідомлень: 7807 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3144 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 чер, 2023 08:15 Re: Еміграція, заробітчанство



якщо ви видаляєте мої дописи, то видаліть й дописи мого опонента, який чомусь вирішив, що може поливати всіх брудом.



хоча... нехай будуть. щоб було зрозуміло, за що людина обґрунтовано отримала звання Балабол. шановні модери.якщо ви видаляєте мої дописи, то видаліть й дописи мого опонента, який чомусь вирішив, що може поливати всіх брудом.хоча... нехай будуть. щоб було зрозуміло, за що людина обґрунтовано отримала звання Балабол. Shaman

Повідомлень: 3612 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 845846847848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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