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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:14

  BIGor написав:
  rjkz написав:Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.


Може работодавець не захотів платити американську зарплатню, та вирішив, що у Відні Максим завдасть менше шкоди за менші гроши.
В іншому випадку, світ знаходився б зараз в умовах ядерної війни.
Бо Максим, від`їджаючи, захопив з собою ШТОРИ. Це - наймогутніший древній артефакт, який призводить до катаклизмів, воєн, епідемій та повернення ЙЦУКЕНа на форум.
Боже, дай здоров`я максимову работодавцю, що боронить Україну від темної сили ШТОР, а весь Світ від неминучої загибелі. God bless them.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:21

  BIGor написав:Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення пересічних "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.

А зараз формується рух диванних псевдопатріотів, які все ближчі до того, щоб ходити по домах і палити книги на російській мові. Я вже, мабуть, розповідав, як мене на харківському форумі почали булити за мій захист назви вул. Короленка, на якій знаходиться одна з найбільших в Україні бібліотека ім. Короленка.

Ці дурні не знали, що ця людина народилася в Україні, походила з козацького роду, померла у Полтаві, і що її музеї є в багатьох містах України. Я не можу назвати цих людей інакше, ніж типові штурмовики.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 21 чер, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:32

  Starikan написав:
  BIGor написав:Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.

Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:41

  BIGor написав:
  Starikan написав:
  BIGor написав:Слуги Народу (більш/менш проросійські) - 43%

Це було 4 роки тому. І були вони не проросійські - це і є типова фаріонщина, тепер з вашого боку. А "проти війни, на якій наживаються бариги" - чудовий приклад мислення "зубожілих". На бажаннях "справедливості" яких виросли і Ленін, Гітлер, і Хомейні, і арабська весна з її талібами та братами-мусульманами.

Я Вам написав точні проценти, а Ви у відповідь набір слів: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". На "абирвалг" схоже.

Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.
Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".
Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.
Оффтоп закінчив.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:06

  BIGor написав:
  Starikan написав: Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.
Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".
Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.
Оффтоп закінчив.

Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука :(

Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:26

  BIGor написав:
  rjkz написав:Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.

Хвороба Соміка заразна. Моє чергове рутинне відрядження до штатів rjkz назвав намаганням емігрувати, а бігор розвиває далі. Хлопці, розумію що на все дивитесь скрізь власні світлофільтри, але іноді відрядження - це просто відрядження.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:36

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Додамо гілці патріотизму, позитиву й позлимо Максима:

Максим і сам був не проти США, але щось в нього не склалося, інакше мучався би там. Був би не віденський мучений, а вашингтонський.

Хвороба Соміка заразна. Моє чергове рутинне відрядження до штатів rjkz назвав намаганням емігрувати, а бігор розвиває далі. Хлопці, розумію що на все дивитесь скрізь власні світлофільтри, але іноді відрядження - це просто відрядження.

Ви ж розумієте, що в кожному жарті є доля правди. Недавно дивився «12 років рабства», і чогось згадав Ваше відрядження... Вибачаюсь за оффтоп.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:39

  Starikan написав:
  BIGor написав:
  Starikan написав: Я не можу вам допомогти, якщо ви не розумієте більш складні речі, ніш голі проценти.
Фаріонщина - це традиція називати усіх незгодних "проросійськими".
Типове більшовистське мислення пролетарів та маргіналів.
Оффтоп закінчив.

Більш складні речі на думку Старікана: "фаріонщина", "бариги", "Ленін" та "таліби". Все в одному реченні. Бідна українська наука :(

Бідна Україна, що в неї такі невдалі айтішники, що в Києві не можуть заробити на оренду квартири.

Ці невдахи зекономили 200 000 грн за роки ковід епідемії на київських лендлордах. А ви і далі можете пускати жовч.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:48

За повідомленням офіційних джерел, в Швейцарії на сьогодні 75 000 біженців з України.
https://www.swissinfo.ch/rus/яку-перспективу-запропонує-українським-школярам-швейцарія-/48590904?utm_campaign=uk-news&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o&utm_term=automatic

Мій колишній підлеглий зараз капітан ЗСУ, а його жінка та дочка вже більше року в Швейцарії. Живуть в квартирі, яку орендувала сестра жінки.
Дочка за рік вивчила вже дві мови та перша в класі з математики.
Сам капітан ЗСУ - к.т.н. та доцент.
В 2020 році був запрошений на роботу в НДІ в Словаччину, інтенсивно вчив словацьку мову. Хотів допрацювати до закінчення навчального року 2019/2020 (щоби не підводити колег по університету) та поїхати.
Але клятий Covid все зіпсував: Словаччина тоді відмінила запрошення.
Ну і нічого: боронить Україну, а дочка вчиться в Швейцаріі.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 08:15

Re: Еміграція, заробітчанство

шановні модери.

якщо ви видаляєте мої дописи, то видаліть й дописи мого опонента, який чомусь вирішив, що може поливати всіх брудом.

хоча... нехай будуть. щоб було зрозуміло, за що людина обґрунтовано отримала звання Балабол. :)
Shaman
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