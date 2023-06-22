|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:58
батальйон Іспанія вже всі дивились?
Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:21
BIGor написав:
батальйон Іспанія вже всі дивились?
Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро
Це ж твоя "правильна" Європа, де все почєсноку.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31671
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:32
flyman написав: BIGor написав:
батальйон Іспанія вже всі дивились?
Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро
Це ж твоя "правильна" Європа, де все почєсноку.
Ну до тієї покупки він мав би пройти укр.погранців, та євро.погранців.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|