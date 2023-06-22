RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:58

Re: Еміграція, заробітчанство

батальйон Іспанія вже всі дивились?

Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7763
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:21

  BIGor написав:батальйон Іспанія вже всі дивились?

Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро :D

Це ж твоя "правильна" Європа, де все почєсноку.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31671
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:32

  flyman написав:
  BIGor написав:батальйон Іспанія вже всі дивились?

Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро :D

Це ж твоя "правильна" Європа, де все почєсноку.

Ну до тієї покупки він мав би пройти укр.погранців, та євро.погранців.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7763
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 846847848849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4778)
22.06.2023 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.