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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:41

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:батальйон Іспанія вже всі дивились?

Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро :D

Це ж твоя "правильна" Європа, де все почєсноку.

Ну до тієї покупки він мав би пройти укр.погранців, та євро.погранців.

погранці то фігня,
самий страшний сон в ЄС, то фінмон.
beee підтвердить,
там банки очкують, крок вліво - крок вправо, і найде анальна кара від регулятора,
тому клієнтів розгладають не тільки під лупою, а й в мікроскоп
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:45

То Одеса, панове.
Все куплено і продано.
Мені в Анталії одесити вже рік розказують, що в Одесі можна без присутності людини, яка взагалі за кордоном, зробити:
- посвідчення водія;
- будь-які документи у нотаріусів, в тому числі про входження в спадщину при ще живій людині;
- ну і все підряд, в тому числі «золоте дно» - торгівлю папірцями про те, що то «українське зерно» ніби-то перевірено на відсутність - хі-хі - шкідників та комах…
Все куплено продано перепродано.
То не даремно вчора німці натякали, що пора нарешті Україні позбутися кумівства та хабарництва.
Ось простий приклад з тієї Іспанії : людина з 1996 року сидить на посаді воєнкому.
Пересидів і Кучму, і Ющенка, і Янека, і Порошенка, і Зеленського.
Пересидів і Шмарова, і Кузьменка, і Шкідченка, і Марчука, і Єханурова, і Гріценка, і Іващенка, і Єжеля, і Саламатіна, і Лєбєдєва, і Гелетея, і Тенюха, і Полторака, і молоду надію - Загороднюка…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:там банки очкують, крок вліво - крок вправо, і найде анальна кара від регулятора,
тому клієнтів розгладають не тільки під лупою, а й в мікроскоп

Ага, але 4,5 млн євро воєнкома не розгледіли.... При тому що він їх витрачає як новий-русскій.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:08

Так велике можна ж побачити тільки здалеку…

Здається у Франції була історія років 5 тому: жінку-міністерку звільнили за те, що відправила лист матері у конверті міністерства і через поштовий відділ міністерства… тобто безкоштовний конверт і безкоштовна марка…
akurt
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