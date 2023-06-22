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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 чер, 2023 17:41
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
батальйон Іспанія вже всі дивились?
Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро
Це ж твоя "правильна" Європа, де все почєсноку.
Ну до тієї покупки він мав би пройти укр.погранців, та євро.погранців.
погранці то фігня,
самий страшний сон в ЄС, то фінмон.
beee підтвердить,
там банки очкують, крок вліво - крок вправо, і найде анальна кара від регулятора,
тому клієнтів розгладають не тільки під лупою, а й в мікроскоп
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Додано: Чет 22 чер, 2023 17:45
То Одеса, панове.
Все куплено і продано.
Мені в Анталії одесити вже рік розказують, що в Одесі можна без присутності людини, яка взагалі за кордоном, зробити:
- посвідчення водія;
- будь-які документи у нотаріусів, в тому числі про входження в спадщину при ще живій людині;
- ну і все підряд, в тому числі «золоте дно» - торгівлю папірцями про те, що то «українське зерно» ніби-то перевірено на відсутність - хі-хі - шкідників та комах…
Все куплено продано перепродано.
То не даремно вчора німці натякали, що пора нарешті Україні позбутися кумівства та хабарництва.
Ось простий приклад з тієї Іспанії : людина з 1996 року сидить на посаді воєнкому.
Пересидів і Кучму, і Ющенка, і Янека, і Порошенка, і Зеленського.
Пересидів і Шмарова, і Кузьменка, і Шкідченка, і Марчука, і Єханурова, і Гріценка, і Іващенка, і Єжеля, і Саламатіна, і Лєбєдєва, і Гелетея, і Тенюха, і Полторака, і молоду надію - Загороднюка…
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Додано: Чет 22 чер, 2023 18:02
flyman написав:
там банки очкують, крок вліво - крок вправо, і найде анальна кара від регулятора,
тому клієнтів розгладають не тільки під лупою, а й в мікроскоп
Ага, але 4,5 млн євро воєнкома не розгледіли.... При тому що він їх витрачає як новий-русскій.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 18:08
Так велике можна ж побачити тільки здалеку…
Здається у Франції була історія років 5 тому: жінку-міністерку звільнили за те, що відправила лист матері у конверті міністерства і через поштовий відділ міністерства… тобто безкоштовний конверт і безкоштовна марка…
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