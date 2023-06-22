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Вся сіль в тому, що люди які працюють в ТСЦК самі скупають елітну нерухомість в Іспанії, ще прикольно що в іспанців жодних претензій до походження грошей, як і у української митниці, податкової і правоохоронних органів (сума близько 4,5 млнЄвро). Тоді як пересічних шмонають всюди за більше ніж 10 кЄвро
Це ж твоя "правильна" Європа, де все почєсноку.
Ну до тієї покупки він мав би пройти укр.погранців, та євро.погранців.
погранці то фігня, самий страшний сон в ЄС, то фінмон. beee підтвердить, там банки очкують, крок вліво - крок вправо, і найде анальна кара від регулятора, тому клієнтів розгладають не тільки під лупою, а й в мікроскоп
То Одеса, панове. Все куплено і продано. Мені в Анталії одесити вже рік розказують, що в Одесі можна без присутності людини, яка взагалі за кордоном, зробити: - посвідчення водія; - будь-які документи у нотаріусів, в тому числі про входження в спадщину при ще живій людині; - ну і все підряд, в тому числі «золоте дно» - торгівлю папірцями про те, що то «українське зерно» ніби-то перевірено на відсутність - хі-хі - шкідників та комах… Все куплено продано перепродано. То не даремно вчора німці натякали, що пора нарешті Україні позбутися кумівства та хабарництва. Ось простий приклад з тієї Іспанії : людина з 1996 року сидить на посаді воєнкому. Пересидів і Кучму, і Ющенка, і Янека, і Порошенка, і Зеленського. Пересидів і Шмарова, і Кузьменка, і Шкідченка, і Марчука, і Єханурова, і Гріценка, і Іващенка, і Єжеля, і Саламатіна, і Лєбєдєва, і Гелетея, і Тенюха, і Полторака, і молоду надію - Загороднюка…
Здається у Франції була історія років 5 тому: жінку-міністерку звільнили за те, що відправила лист матері у конверті міністерства і через поштовий відділ міністерства… тобто безкоштовний конверт і безкоштовна марка…
Я что-то не пойму, тут на ветке плохо про Украину писать нельзя. В Украине все хорошо (это-же хорошо, если все хорошо?). А пан Флайман тут всех убеждал, что не собирается никуда выезжать, что Украина - это вся его жизнь. Так как тогда должны его волновать закрытые границы? Или "это другое"?
Я что-то не пойму, тут на ветке плохо про Украину писать нельзя. В Украине все хорошо (это-же хорошо, если все хорошо?). А пан Флайман тут всех убеждал, что не собирается никуда выезжать, что Украина - это вся его жизнь. Так как тогда должны его волновать закрытые границы? Или "это другое"?
тим хто злиняв, можна писати як їм добре там, тим хто лишився, можна писати як тяжко тут,
чи ви хочете, так: - оставашкі пишуть як добре там - уєзжашкі пишуть як погано тут але це те саме, що писати про смак омарів яких не їв або про Карузо якого переспівув сусід