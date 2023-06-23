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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:39
nekefer написав: antey1969 написав:rjkz
Однозначно все хорошо.
Самый высоко котируемый паспорт среди развивающихся и стран третьего мира - это украинский. Служит входным билетом на территорию стран золотого миллиарда, да еще и сразу с правом трудоустройства.
Просто любопытно, а если на начало войны в Украине оказался гражданин Афганистана, единственный путь покинуть страну сухопутный в Европу, очевидно Украина его выпустит, в отличии от меня😊, а пустит ли его Европа без визы? Думаю пустит, ну а дальше врядли он кудато захочет ехать
Дьявол кроется в деталях
В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців.
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gonchik74
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:07
gonchik74 написав:
В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців.
Вы ходит не так уж плохо быть пакистанцем👍🏼
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nekefer
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:37
От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .
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Puente
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:50
Puente написав:
От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .
Это вы зря. Сетевые связи о которых так часто говорит rjkz действуют и международно
сейчас прям вообще международно стало )))
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stm
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