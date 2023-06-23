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#<1 ... 847848849850 Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:39 nekefer написав: antey1969 написав: rjkz

Однозначно все хорошо.

Самый высоко котируемый паспорт среди развивающихся и стран третьего мира - это украинский. Служит входным билетом на территорию стран золотого миллиарда, да еще и сразу с правом трудоустройства. Однозначно все хорошо.Самый высоко котируемый паспорт среди развивающихся и стран третьего мира - это украинский. Служит входным билетом на территорию стран золотого миллиарда, да еще и сразу с правом трудоустройства.

Просто любопытно, а если на начало войны в Украине оказался гражданин Афганистана, единственный путь покинуть страну сухопутный в Европу, очевидно Украина его выпустит, в отличии от меня😊, а пустит ли его Европа без визы? Думаю пустит, ну а дальше врядли он кудато захочет ехать

Дьявол кроется в деталях Просто любопытно, а если на начало войны в Украине оказался гражданин Афганистана, единственный путь покинуть страну сухопутный в Европу, очевидно Украина его выпустит, в отличии от меня😊, а пустит ли его Европа без визы? Думаю пустит, ну а дальше врядли он кудато захочет ехатьДьявол кроется в деталях

В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців. В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців. gonchik74

Повідомлень: 291 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:07 gonchik74 написав: В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців. В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців.

Вы ходит не так уж плохо быть пакистанцем👍🏼 Вы ходит не так уж плохо быть пакистанцем👍🏼 nekefer

Повідомлень: 521 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:37 Re: Еміграція, заробітчанство От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі . Puente Повідомлень: 3689 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:50 Puente написав: От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі . От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .

Это вы зря. Сетевые связи о которых так часто говорит rjkz действуют и международно сейчас прям вообще международно стало ))) Это вы зря. Сетевые связи о которых так часто говорит rjkz действуют и международносейчас прям вообще международно стало ))) stm

Повідомлень: 3828 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 847848849850 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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