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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:39
nekefer написав: antey1969 написав:rjkz
Однозначно все хорошо.
Самый высоко котируемый паспорт среди развивающихся и стран третьего мира - это украинский. Служит входным билетом на территорию стран золотого миллиарда, да еще и сразу с правом трудоустройства.
Просто любопытно, а если на начало войны в Украине оказался гражданин Афганистана, единственный путь покинуть страну сухопутный в Европу, очевидно Украина его выпустит, в отличии от меня😊, а пустит ли его Европа без визы? Думаю пустит, ну а дальше врядли он кудато захочет ехать
Дьявол кроется в деталях
В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:07
gonchik74 написав:
В перші дні війни афганців/пакистанців/сирійців було стільки на західних кордонах, що вони буквально витискали з черги жінок з дітьми. До честі наших силовиків ситуацію владнали на користь українців.
Вы ходит не так уж плохо быть пакистанцем👍🏼
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:37
От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:50
Puente написав:
От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .
Это вы зря. Сетевые связи о которых так часто говорит rjkz действуют и международно
сейчас прям вообще международно стало )))
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:13
Puente написав:
Який сенс про неї щось говорити . .
Еміграція - це факт, який - на жаль - став масовою мільйонною
реальністю.
"Это - факт. А факт - самая упрямая вещь в мире. Но теперь вас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт.
" (М.Булгаков).
Інша справа, що ця гілка заповнена дописами, які часто не мають НІЯКОГО відношення до "Еміграція, заробітчанство
".
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:24
Puente написав:
От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори .
А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .
Розглядати людей як потенційні гаманці? Цинічно...
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:35
nekefer написав: antey1969 написав:rjkz
Однозначно все хорошо.
Самый высоко котируемый паспорт среди развивающихся и стран третьего мира - это украинский. Служит входным билетом на территорию стран золотого миллиарда, да еще и сразу с правом трудоустройства.
Просто любопытно, а если на начало войны в Украине оказался гражданин Афганистана, единственный путь покинуть страну сухопутный в Европу, очевидно Украина его выпустит, в отличии от меня😊, а пустит ли его Европа без визы? Думаю пустит, ну а дальше врядли он кудато захочет ехать
Дьявол кроется в деталях
Не так. Афганці, пакистанці...могли виїхати до ЄС і бути там до кінця дії українського внж. Далі- треба подовжувати і якщо в країні війна(Афган), то подовжать, якщо якийсь Казахстан, то не подовжать. Знаю таких, що " виходять заміж" за українок і залишаються під цим соусом
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:38
BIGor написав: Puente написав:
От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори .
А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .
Розглядати людей як потенційні гаманці? Цинічно...
Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:42
BIGor написав: flyman написав:
чи ви хочете, так:
- оставашкі пишуть як добре там,
- уєзжашкі пишуть як погано тут,
але це те саме, що писати про смак омарів яких не їв
Щось нема в тебе логіки.
Ті хто поїхав в більшості не мали успіху в неньці, вони можуть складати об'єктивну картину про Україну і про країну де перебувають в еміграції - бо пожили і там і там.
Ті хто лишились - в основному успішні люди, яким еміграція тільки дасть зниження рівня життя, вони не мають об'єктивної картини про закордон - бо не жили ніколи там.
Час прискорився, світ не такий, як був доковіда.
І ще більше змінився і зміниться після активної фази нападу РФ на Україну.
Це ще РФ не почала СВО напряму з НАТО.
На черзі хто? Польща/Литва і сувалківській коридор?
Чи Латвія/Естонія? Може нова член НАТО Фінляндія?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:44
Wisznia2021 написав: BIGor написав: Puente написав:
От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори .
А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .
Розглядати людей як потенційні гаманці? Цинічно...
Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?
Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом?
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