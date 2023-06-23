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#<1 ... 848849850851 Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:16 andrijk777 написав: BIGor написав: Ті хто поїхав в більшості не мали успіху в неньці, вони можуть складати об'єктивну картину про Україну і про країну де перебувають в еміграції - бо пожили і там і там.

Ті хто поїхав в більшості не мали успіху в неньці, вони можуть складати об'єктивну картину про Україну і про країну де перебувають в еміграції - бо пожили і там і там.

Нажаль не можуть.

По-перше всі люди різні і ситуації у них різні.

По-друге людина по-замочуванню вважає себе правою і успішною. Тому вона дуже часто скаже що її стало краще, хоч насправді все погіршилось.

По-третє важливою є перспектива, яку зразу неможливо оцінити. Умовно кажучи перший рік-два тяжно, але потім привикнеться/адаптується і стане краще.

Гіпотетично, в пенсійному віці там людина буди жити набагато краще ніж в Україні.

І т.д. Неможливо об'єктивно порівняти м'яке і зелене. Нажаль не можуть.По-перше всі люди різні і ситуації у них різні.По-друге людина по-замочуванню вважає себе правою і успішною. Тому вона дуже часто скаже що її стало краще, хоч насправді все погіршилось.По-третє важливою є перспектива, яку зразу неможливо оцінити. Умовно кажучи перший рік-два тяжно, але потім привикнеться/адаптується і стане краще.Гіпотетично, в пенсійному віці там людина буди жити набагато краще ніж в Україні.І т.д. Неможливо об'єктивно порівняти м'яке і зелене.



Правильно все Вы написали, я немного подправлю и добавлю.

1. Да, однозначно. Но, кроме того, большие группы людей имеют много общего.

Например, страна проживания, ее законы, традиции, ее положительные и отрицательные стороны. Это у всех жителей одной страны +\- одно. Понимаю, что говоря о законах, все перед ними равны, но кто-то ровнее и Закон у нас для всех один и на всех не хватает.

2. Обычно эмиграция - это шаг назад. Это просто надо понять и принять. Но это не на всегда. Этот шаг назад открывает возможности для движения вперед.

Поэтому для не очень большой прослойки людей в Украине это станет однозначным щагом назад и бесперспективным. Фамилии многих этих людей нам известны, хотя они давно имеют 2-3-... паспорта и для них границ не существует.

Что характерно для основной массы людей - инертность и стремление погасить инициативу окружающих. "Где родился, там и пригодился", "Там хорошо, где нас нет" "Не высовывайся" "Оно тебе надо?" "Ты что самый умный? Если-бы там было так хорошо как рассказывают, то уже все-бы уехали".

3. Да. Правильно все Вы написали, я немного подправлю и добавлю.1. Да, однозначно. Но, кроме того, большие группы людей имеют много общего.Например, страна проживания, ее законы, традиции, ее положительные и отрицательные стороны. Это у всех жителей одной страны +\- одно. Понимаю, что говоря о законах, все перед ними равны, но кто-то ровнее и Закон у нас для всех один и на всех не хватает.2. Обычно эмиграция - это шаг назад. Это просто надо понять и принять. Но это не на всегда. Этот шаг назад открывает возможности для движения вперед.Поэтому для не очень большой прослойки людей в Украине это станет однозначным щагом назад и бесперспективным. Фамилии многих этих людей нам известны, хотя они давно имеют 2-3-... паспорта и для них границ не существует.Что характерно для основной массы людей - инертность и стремление погасить инициативу окружающих. "Где родился, там и пригодился", "Там хорошо, где нас нет" "Не высовывайся" "Оно тебе надо?" "Ты что самый умный? Если-бы там было так хорошо как рассказывают, то уже все-бы уехали".3. Да. rjkz

Повідомлень: 14872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7740 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:27 rjkz написав: andrijk777 написав: BIGor написав: Ті хто поїхав в більшості не мали успіху в неньці, вони можуть складати об'єктивну картину про Україну і про країну де перебувають в еміграції - бо пожили і там і там.

Ті хто поїхав в більшості не мали успіху в неньці, вони можуть складати об'єктивну картину про Україну і про країну де перебувають в еміграції - бо пожили і там і там.

Нажаль не можуть.

По-перше всі люди різні і ситуації у них різні.

По-друге людина по-замочуванню вважає себе правою і успішною. Тому вона дуже часто скаже що її стало краще, хоч насправді все погіршилось.

По-третє важливою є перспектива, яку зразу неможливо оцінити. Умовно кажучи перший рік-два тяжно, але потім привикнеться/адаптується і стане краще.

Гіпотетично, в пенсійному віці там людина буди жити набагато краще ніж в Україні.

І т.д. Неможливо об'єктивно порівняти м'яке і зелене. Нажаль не можуть.По-перше всі люди різні і ситуації у них різні.По-друге людина по-замочуванню вважає себе правою і успішною. Тому вона дуже часто скаже що її стало краще, хоч насправді все погіршилось.По-третє важливою є перспектива, яку зразу неможливо оцінити. Умовно кажучи перший рік-два тяжно, але потім привикнеться/адаптується і стане краще.Гіпотетично, в пенсійному віці там людина буди жити набагато краще ніж в Україні.І т.д. Неможливо об'єктивно порівняти м'яке і зелене.



Правильно все Вы написали, я немного подправлю и добавлю.

1. Да, однозначно. Но, кроме того, большие группы людей имеют много общего.

Например, страна проживания, ее законы, традиции, ее положительные и отрицательные стороны. Это у всех жителей одной страны +\- одно. Понимаю, что говоря о законах, все перед ними равны, но кто-то ровнее и Закон у нас для всех один и на всех не хватает.

2. Обычно эмиграция - это шаг назад. Это просто надо понять и принять. Но это не на всегда. Этот шаг назад открывает возможности для движения вперед.

Поэтому для не очень большой прослойки людей в Украине это станет однозначным щагом назад и бесперспективным. Фамилии многих этих людей нам известны, хотя они давно имеют 2-3-... паспорта и для них границ не существует.

Что характерно для основной массы людей - инертность и стремление погасить инициативу окружающих. "Где родился, там и пригодился", "Там хорошо, где нас нет" "Не высовывайся" "Оно тебе надо?" "Ты что самый умный? Если-бы там было так хорошо как рассказывают, то уже все-бы уехали".

3. Да. Правильно все Вы написали, я немного подправлю и добавлю.1. Да, однозначно. Но, кроме того, большие группы людей имеют много общего.Например, страна проживания, ее законы, традиции, ее положительные и отрицательные стороны. Это у всех жителей одной страны +\- одно. Понимаю, что говоря о законах, все перед ними равны, но кто-то ровнее и Закон у нас для всех один и на всех не хватает.2. Обычно эмиграция - это шаг назад. Это просто надо понять и принять. Но это не на всегда. Этот шаг назад открывает возможности для движения вперед.Поэтому для не очень большой прослойки людей в Украине это станет однозначным щагом назад и бесперспективным. Фамилии многих этих людей нам известны, хотя они давно имеют 2-3-... паспорта и для них границ не существует.Что характерно для основной массы людей - инертность и стремление погасить инициативу окружающих. "Где родился, там и пригодился", "Там хорошо, где нас нет" "Не высовывайся" "Оно тебе надо?" "Ты что самый умный? Если-бы там было так хорошо как рассказывают, то уже все-бы уехали".3. Да.

п.1

Одна група "виїхала еміграцію", але ж "всі рівні перед законом"

тут в емігрантів розрив шаблону логіки,

якби тут вам були "всі рівні", то оставалися би п.1Одна група "виїхала еміграцію", але ж "всі рівні перед законом"тут в емігрантів розрив шаблону логіки,якби тут вам були "всі рівні", то оставалися би flyman

Повідомлень: 31688 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:48 BIGor написав: Wisznia2021 написав: Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично? Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?

Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом? Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом?

Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище. Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище. Gastarbaiter Повідомлень: 2600 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 848849850851 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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