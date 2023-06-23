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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 848849850851
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:16

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Ті хто поїхав в більшості не мали успіху в неньці, вони можуть складати об'єктивну картину про Україну і про країну де перебувають в еміграції - бо пожили і там і там.

Нажаль не можуть.
По-перше всі люди різні і ситуації у них різні.
По-друге людина по-замочуванню вважає себе правою і успішною. Тому вона дуже часто скаже що її стало краще, хоч насправді все погіршилось.
По-третє важливою є перспектива, яку зразу неможливо оцінити. Умовно кажучи перший рік-два тяжно, але потім привикнеться/адаптується і стане краще.
Гіпотетично, в пенсійному віці там людина буди жити набагато краще ніж в Україні.
І т.д. Неможливо об'єктивно порівняти м'яке і зелене.


Правильно все Вы написали, я немного подправлю и добавлю.
1. Да, однозначно. Но, кроме того, большие группы людей имеют много общего.
Например, страна проживания, ее законы, традиции, ее положительные и отрицательные стороны. Это у всех жителей одной страны +\- одно. Понимаю, что говоря о законах, все перед ними равны, но кто-то ровнее и Закон у нас для всех один и на всех не хватает.
2. Обычно эмиграция - это шаг назад. Это просто надо понять и принять. Но это не на всегда. Этот шаг назад открывает возможности для движения вперед.
Поэтому для не очень большой прослойки людей в Украине это станет однозначным щагом назад и бесперспективным. Фамилии многих этих людей нам известны, хотя они давно имеют 2-3-... паспорта и для них границ не существует.
Что характерно для основной массы людей - инертность и стремление погасить инициативу окружающих. "Где родился, там и пригодился", "Там хорошо, где нас нет" "Не высовывайся" "Оно тебе надо?" "Ты что самый умный? Если-бы там было так хорошо как рассказывают, то уже все-бы уехали".
3. Да.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:27

  rjkz написав:
  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Ті хто поїхав в більшості не мали успіху в неньці, вони можуть складати об'єктивну картину про Україну і про країну де перебувають в еміграції - бо пожили і там і там.

Нажаль не можуть.
По-перше всі люди різні і ситуації у них різні.
По-друге людина по-замочуванню вважає себе правою і успішною. Тому вона дуже часто скаже що її стало краще, хоч насправді все погіршилось.
По-третє важливою є перспектива, яку зразу неможливо оцінити. Умовно кажучи перший рік-два тяжно, але потім привикнеться/адаптується і стане краще.
Гіпотетично, в пенсійному віці там людина буди жити набагато краще ніж в Україні.
І т.д. Неможливо об'єктивно порівняти м'яке і зелене.


Правильно все Вы написали, я немного подправлю и добавлю.
1. Да, однозначно. Но, кроме того, большие группы людей имеют много общего.
Например, страна проживания, ее законы, традиции, ее положительные и отрицательные стороны. Это у всех жителей одной страны +\- одно. Понимаю, что говоря о законах, все перед ними равны, но кто-то ровнее и Закон у нас для всех один и на всех не хватает.
2. Обычно эмиграция - это шаг назад. Это просто надо понять и принять. Но это не на всегда. Этот шаг назад открывает возможности для движения вперед.
Поэтому для не очень большой прослойки людей в Украине это станет однозначным щагом назад и бесперспективным. Фамилии многих этих людей нам известны, хотя они давно имеют 2-3-... паспорта и для них границ не существует.
Что характерно для основной массы людей - инертность и стремление погасить инициативу окружающих. "Где родился, там и пригодился", "Там хорошо, где нас нет" "Не высовывайся" "Оно тебе надо?" "Ты что самый умный? Если-бы там было так хорошо как рассказывают, то уже все-бы уехали".
3. Да.

п.1
Одна група "виїхала еміграцію", але ж "всі рівні перед законом"
тут в емігрантів розрив шаблону логіки,
якби тут вам були "всі рівні", то оставалися би
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:48

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?

Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом?

Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:22

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Puente написав:От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .

Розглядати людей як потенційні гаманці? Цинічно...

Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?


У Вас в Германии все так-же как в Украине, только "больше грошей"?
Разницы никакой?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:54

  BIGor написав:
  Wisznia2021"[quote="5589922:Puente написав:От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .

Розглядати людей як потенційні гаманці? Цинічно...
Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?

Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом?[/quote]
Виглядає, як спроба, хоч якось оживити гілку " ні про що по 33-у кругу":))
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:56

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:
  Puente написав:От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі.
Розглядати людей як потенційні гаманці? Цинічно...

Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?


У Вас в Германии все так-же как в Украине, только "больше грошей"?
Разницы никакой?

В Україні війна.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 18:26

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021"[quote="5589922:Puente написав:От зайду сюди раз скоро вже напевно в квартал - почитаю кілька сторінок . Ну майже нічого не міняється . Є апологети заробітчанства та еміграції там , і є у яких щось не вийшло ... І далі бажаючі до них приєднатися . От хтось наводить приклад про дівчинку в Швейцарії . І що ? - найбільш імовірно - вона там десь і залишиться . Який сенс про неї щось говорити . Це український форум ? І так про всіх емігрантів можна сказати - що про них говорити , якщо вони там - і там і на пенсію підуть і помруть ( про це вже дехто пише ) . Ті хто повернеться - або і ні - бо ще самі не знають - ну ще так сяк . Типу гроші сюди привезуть якісь . Інвестори . А явні емігранти ? Просто відтік населення . Від яких ні холодно , ні жарко ... Байдуже . Вони окремо , а ми окремо . Різні світи , різне життя . Немає що обговорювати в принципі .

Розглядати людей як потенційні гаманці? Цинічно...
Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?

Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом?

Виглядає, як спроба, хоч якось оживити гілку " ні про що по 33-у кругу":))[/quote]
То нахіба ви все це пишете?
BIGor
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