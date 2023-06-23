|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:21
TUR написав: Shaman написав:
майже ніхто не емігрує в більш бідні країни
А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..
брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:56
Shaman написав: TUR написав: Shaman написав:
майже ніхто не емігрує в більш бідні країни
А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..
брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7770
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1601 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:53
країна що розвивається, но тільки від'ємно
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:03
BIGor написав: Shaman написав: TUR написав:
А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..
брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС.
Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) це не ті, на кого треба рівнятися, але формально так. Європа - високий рівень порівняння, але є куди рухатися.
про світ взагалі мовчу
мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню
я казав збільшуйте вдвічі показники, не помилитесь
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|