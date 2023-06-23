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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:21

  TUR написав:
  Shaman написав:майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:56

  Shaman написав:
  TUR написав:
  Shaman написав:майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.

Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:53

країна що розвивається, но тільки від'ємно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:03

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  TUR написав:А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.

Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС.

Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) це не ті, на кого треба рівнятися, але формально так. Європа - високий рівень порівняння, але є куди рухатися.

про світ взагалі мовчу

мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню
я казав збільшуйте вдвічі показники, не помилитесь
Shaman
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