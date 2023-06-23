брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:21
брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:56
Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:03
Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) це не ті, на кого треба рівнятися, але формально так. Європа - високий рівень порівняння, але є куди рухатися.
про світ взагалі мовчу
мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню
я казав збільшуйте вдвічі показники, не помилитесь
Додано: Суб 24 чер, 2023 00:20
Серед моїх близьких знайомих-емігрантів (переважно люди, з якими працював разом) я не знаю нікого, хто б сказав, що переїхав переважно заради грошей. Та й відносний рівень життя тут, у польському "селі", не набагато відрізняється від київського у передвоєнні роки. Ну тобто ніхто собі Феррарі чи яхту не купив, у пентхаусах не мешкає, на відпочинок їздять приблизно так само. Але більшість каже, що їхала заради порядку, низького рівня корупції і т.ін. Хтось поїхав, бо просто отримав пропозицію праці. Хтось залишився після навчання. Не знаю, можливо, контингент такий підібрався. На певно серед працівників фабрик у режимі 12/6 причини будуть інші.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 24 чер, 2023 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 чер, 2023 00:27
Еще до войны по отчету Всемирного банка и ЕБРР Украина была признана самой бедной страной в Европе.
Долгое время Украина была на предпоследнем месте, на последнем месте была Молдова.
По какой методике они считали - не знаю.
Додано: Суб 24 чер, 2023 00:46
Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.
Вы называете это манипуляцией.
Мы живем в мире, где все взаимосвязано.
И деньги - связующий элемент во многом.
Не всегда в богатой стране высокий уровень жизни, но всегда высокий уровень жизни в богатой стране.
Не будет развитой инфраструктуры без денег. Есть деньги - будут многоуровневые автобаны, нет денег - колея в поле.
Есть деньги - есть Rudolfinerhaus, нет денег - 1 фельдшер на 3 деревни.
Есть деньги - есть Лига плюща, нет - волонтеры в Африке кого-то научат читать-писать, а кого-то нет.
Есть деньги - есть Хаймарсы, Пэтриоты, Ф-35, Абрамсы и авианосцы.
Это уровень жизни - медицина, образование, безопасность, инфраструктура. Еще - это эффективное государственное устройство, правосудие и тд. И это стоит денег.
"Все мерседесы - автомобили, но не все автомобили - мерседесы"
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