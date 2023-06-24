брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:21
брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.
а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:56
Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:03
Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) це не ті, на кого треба рівнятися, але формально так. Європа - високий рівень порівняння, але є куди рухатися.
про світ взагалі мовчу
мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню
я казав збільшуйте вдвічі показники, не помилитесь
Додано: Суб 24 чер, 2023 00:20
Серед моїх близьких знайомих-емігрантів (переважно люди, з якими працював разом) я не знаю нікого, хто б сказав, що переїхав переважно заради грошей. Та й відносний рівень життя тут, у польському "селі", не набагато відрізняється від київського у передвоєнні роки. Ну тобто ніхто собі Феррарі чи яхту не купив, у пентхаусах не мешкає, на відпочинок їздять приблизно так само. Але більшість каже, що їхала заради порядку, низького рівня корупції і т.ін. Хтось поїхав, бо просто отримав пропозицію праці. Хтось залишився після навчання. Не знаю, можливо, контингент такий підібрався. На певно серед працівників фабрик у режимі 12/6 причини будуть інші.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 24 чер, 2023 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 чер, 2023 00:27
Еще до войны по отчету Всемирного банка и ЕБРР Украина была признана самой бедной страной в Европе.
Долгое время Украина была на предпоследнем месте, на последнем месте была Молдова.
По какой методике они считали - не знаю.
Додано: Суб 24 чер, 2023 00:46
Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.
Вы называете это манипуляцией.
Мы живем в мире, где все взаимосвязано.
И деньги - связующий элемент во многом.
Не всегда в богатой стране высокий уровень жизни, но всегда высокий уровень жизни в богатой стране.
Не будет развитой инфраструктуры без денег. Есть деньги - будут многоуровневые автобаны, нет денег - колея в поле.
Есть деньги - есть Rudolfinerhaus, нет денег - 1 фельдшер на 3 деревни.
Есть деньги - есть Лига плюща, нет - волонтеры в Африке кого-то научат читать-писать, а кого-то нет.
Есть деньги - есть Хаймарсы, Пэтриоты, Ф-35, Абрамсы и авианосцы.
Это уровень жизни - медицина, образование, безопасность, инфраструктура. Еще - это эффективное государственное устройство, правосудие и тд. И это стоит денег.
"Все мерседесы - автомобили, но не все автомобили - мерседесы"
Додано: Суб 24 чер, 2023 06:15
несогласен, вообще
Стоимость дороги это 50% стоимость местного труда, там не так много импортных составляющих цена которых общая для всех стран типо суперпупер асфальтоукладчика. Если чтото делать будет дорога, пусть не многоярусная но дорога
Стоимость медицины полностью местная, да есть дорогое оборудование и препараты (у которых запатентовано название а не действующее вещество), но в конечном итоге все упирается в конкретного врача
Что касается универов конечно да, профессура в отличии от дорожного рабочего из воздуха не появится, НО она ведь была, ведь строили выпускники самолеты, а теперь самолетики с трудом... ну может ощутят ценность образования, и перестанут торговать диполомами
Петриоты и Ф35 это привилегии супердержавы, никакие деньги тут не помогут, нищая Северная Корее имеет атомную бомбу, а супербогатые Эмираты не умеют даже дороги строить, "покупают"
Вобщем если чтото делать хоть по чуть чуть но постоянно то инфраструктура будет, а если тупо доить и пилить то так и останется
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