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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 850851852853> Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:21 TUR написав: Shaman написав: майже ніхто не емігрує в більш бідні країни майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.

а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні. брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні. Shaman

Повідомлень: 3621 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:56 Shaman написав: TUR написав: Shaman написав: майже ніхто не емігрує в більш бідні країни майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.

а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні. брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.

Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС. Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС. BIGor

Повідомлень: 7770 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1177 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:53 країна що розвивається, но тільки від'ємно fox767676 Повідомлень: 576 З нами з: 13.06.20 Подякував: 239 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:03 BIGor написав: Shaman написав: TUR написав: А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.

а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні. брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.

Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС. Назвіть хоч одну. За тіньову економіку не треба тут брехати, може 2-5% мають з цього надприбутки (як той воєнком з Одеси), але в загальному виходить Україна бідніша всіх країн ЄС.

Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) це не ті, на кого треба рівнятися, але формально так. Європа - високий рівень порівняння, але є куди рухатися.



про світ взагалі мовчу



мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню

я казав збільшуйте вдвічі показники, не помилитесь Молдова, Біларусь,.. Грузія ще Європа чи вже Азія?) це не ті, на кого треба рівнятися, але формально так. Європа - високий рівень порівняння, але є куди рухатися.про світ взагалі мовчумінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-нюя казав збільшуйте вдвічі показники, не помилитесь Shaman

Повідомлень: 3621 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 00:20 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище. Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище.

аж цікаво стало - а наведіть ці причини.



люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни аж цікаво стало - а наведіть ці причини.люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

Серед моїх близьких знайомих-емігрантів (переважно люди, з якими працював разом) я не знаю нікого, хто б сказав, що переїхав переважно заради грошей. Та й відносний рівень життя тут, у польському "селі", не набагато відрізняється від київського у передвоєнні роки. Ну тобто ніхто собі Феррарі чи яхту не купив, у пентхаусах не мешкає, на відпочинок їздять приблизно так само. Але більшість каже, що їхала заради порядку, низького рівня корупції і т.ін. Хтось поїхав, бо просто отримав пропозицію праці. Хтось залишився після навчання. Не знаю, можливо, контингент такий підібрався. На певно серед працівників фабрик у режимі 12/6 причини будуть інші. Серед моїх близьких знайомих-емігрантів (переважно люди, з якими працював разом) я не знаю нікого, хто б сказав, що переїхав переважно заради грошей. Та й відносний рівень життя тут, у польському "селі", не набагато відрізняється від київського у передвоєнні роки. Ну тобто ніхто собі Феррарі чи яхту не купив, у пентхаусах не мешкає, на відпочинок їздять приблизно так само. Але більшість каже, що їхала заради порядку, низького рівня корупції і т.ін. Хтось поїхав, бо просто отримав пропозицію праці. Хтось залишився після навчання. Не знаю, можливо, контингент такий підібрався. На певно серед працівників фабрик у режимі 12/6 причини будуть інші. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 24 чер, 2023 00:32, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2601 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 00:27 Shaman написав: TUR написав: Shaman написав: майже ніхто не емігрує в більш бідні країни майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.

а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні. брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.





Еще до войны по отчету Всемирного банка и ЕБРР Украина была признана самой бедной страной в Европе.

Долгое время Украина была на предпоследнем месте, на последнем месте была Молдова.

По какой методике они считали - не знаю. Еще до войны по отчету Всемирного банка и ЕБРР Украина была признана самой бедной страной в Европе.Долгое время Украина была на предпоследнем месте, на последнем месте была Молдова.По какой методике они считали - не знаю. rjkz

Повідомлень: 14876 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7742 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 00:46 Shaman написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом? Ви ще дійсно думаєте що люди їдуть за баблом?

Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище. Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище.

аж цікаво стало - а наведіть ці причини.



люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни аж цікаво стало - а наведіть ці причини.люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни



Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.

Вы называете это манипуляцией.

Мы живем в мире, где все взаимосвязано.

И деньги - связующий элемент во многом.

Не всегда в богатой стране высокий уровень жизни, но всегда высокий уровень жизни в богатой стране.

Не будет развитой инфраструктуры без денег. Есть деньги - будут многоуровневые автобаны, нет денег - колея в поле.

Есть деньги - есть Rudolfinerhaus, нет денег - 1 фельдшер на 3 деревни.

Есть деньги - есть Лига плюща, нет - волонтеры в Африке кого-то научат читать-писать, а кого-то нет.

Есть деньги - есть Хаймарсы, Пэтриоты, Ф-35, Абрамсы и авианосцы.

Это уровень жизни - медицина, образование, безопасность, инфраструктура. Еще - это эффективное государственное устройство, правосудие и тд. И это стоит денег.

"Все мерседесы - автомобили, но не все автомобили - мерседесы" Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.Вы называете это манипуляцией.Мы живем в мире, где все взаимосвязано.И деньги - связующий элемент во многом.Не всегда в богатой стране высокий уровень жизни, но всегда высокий уровень жизни в богатой стране.Не будет развитой инфраструктуры без денег. Есть деньги - будут многоуровневые автобаны, нет денег - колея в поле.Есть деньги - есть Rudolfinerhaus, нет денег - 1 фельдшер на 3 деревни.Есть деньги - есть Лига плюща, нет - волонтеры в Африке кого-то научат читать-писать, а кого-то нет.Есть деньги - есть Хаймарсы, Пэтриоты, Ф-35, Абрамсы и авианосцы.Это уровень жизни - медицина, образование, безопасность, инфраструктура. Еще - это эффективное государственное устройство, правосудие и тд. И это стоит денег."Все мерседесы - автомобили, но не все автомобили - мерседесы" rjkz

Повідомлень: 14876 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7742 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 06:15 rjkz написав:

Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.

Вы называете это манипуляцией.

Мы живем в мире, где все взаимосвязано.

И деньги - связующий элемент во многом.

Не всегда в богатой стране высокий уровень жизни, но всегда высокий уровень жизни в богатой стране.

Не будет развитой инфраструктуры без денег. Есть деньги - будут многоуровневые автобаны, нет денег - колея в поле.

Есть деньги - есть Rudolfinerhaus, нет денег - 1 фельдшер на 3 деревни.

Есть деньги - есть Лига плюща, нет - волонтеры в Африке кого-то научат читать-писать, а кого-то нет.

Есть деньги - есть Хаймарсы, Пэтриоты, Ф-35, Абрамсы и авианосцы.

Это уровень жизни - медицина, образование, безопасность, инфраструктура. Еще - это эффективное государственное устройство, правосудие и тд. И это стоит денег.

"Все мерседесы - автомобили, но не все автомобили - мерседесы" Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.Вы называете это манипуляцией.Мы живем в мире, где все взаимосвязано.И деньги - связующий элемент во многом.Не всегда в богатой стране высокий уровень жизни, но всегда высокий уровень жизни в богатой стране.Не будет развитой инфраструктуры без денег. Есть деньги - будут многоуровневые автобаны, нет денег - колея в поле.Есть деньги - есть Rudolfinerhaus, нет денег - 1 фельдшер на 3 деревни.Есть деньги - есть Лига плюща, нет - волонтеры в Африке кого-то научат читать-писать, а кого-то нет.Есть деньги - есть Хаймарсы, Пэтриоты, Ф-35, Абрамсы и авианосцы.Это уровень жизни - медицина, образование, безопасность, инфраструктура. Еще - это эффективное государственное устройство, правосудие и тд. И это стоит денег."Все мерседесы - автомобили, но не все автомобили - мерседесы"

несогласен, вообще

Стоимость дороги это 50% стоимость местного труда, там не так много импортных составляющих цена которых общая для всех стран типо суперпупер асфальтоукладчика. Если чтото делать будет дорога, пусть не многоярусная но дорога

Стоимость медицины полностью местная, да есть дорогое оборудование и препараты (у которых запатентовано название а не действующее вещество), но в конечном итоге все упирается в конкретного врача

Что касается универов конечно да, профессура в отличии от дорожного рабочего из воздуха не появится, НО она ведь была, ведь строили выпускники самолеты, а теперь самолетики с трудом... ну может ощутят ценность образования, и перестанут торговать диполомами

Петриоты и Ф35 это привилегии супердержавы, никакие деньги тут не помогут, нищая Северная Корее имеет атомную бомбу, а супербогатые Эмираты не умеют даже дороги строить, "покупают"

Вобщем если чтото делать хоть по чуть чуть но постоянно то инфраструктура будет, а если тупо доить и пилить то так и останется несогласен, вообщеСтоимость дороги это 50% стоимость местного труда, там не так много импортных составляющих цена которых общая для всех стран типо суперпупер асфальтоукладчика. Если чтото делать будет дорога, пусть не многоярусная но дорогаСтоимость медицины полностью местная, да есть дорогое оборудование и препараты (у которых запатентовано название а не действующее вещество), но в конечном итоге все упирается в конкретного врачаЧто касается универов конечно да, профессура в отличии от дорожного рабочего из воздуха не появится, НО она ведь была, ведь строили выпускники самолеты, а теперь самолетики с трудом... ну может ощутят ценность образования, и перестанут торговать диполомамиПетриоты и Ф35 это привилегии супердержавы, никакие деньги тут не помогут, нищая Северная Корее имеет атомную бомбу, а супербогатые Эмираты не умеют даже дороги строить, "покупают"Вобщем если чтото делать хоть по чуть чуть но постоянно то инфраструктура будет, а если тупо доить и пилить то так и останется nekefer

Повідомлень: 523 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 07:39 rjkz написав: Shaman написав: TUR написав: Shaman

майже ніхто не емігрує в більш бідні країни



А які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом.. майже ніхто не емігрує в більш бідні країниА які країни більш бідні за Україну в ЕС ? Та й у світі шукати таких треба з мікроскопом..

брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.

а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні. брехня. навіть у Європі є бідніші країни. Україна класична країна, що розвивається.а такі низькі офіційні показники обумовлені дуже великим сектором тіньової економіки - таке є далеко не в кожній країні.

Еще до войны по отчету Всемирного банка и ЕБРР Украина была признана самой бедной страной в Европе.

Долгое время Украина была на предпоследнем месте, на последнем месте была Молдова.

По какой методике они считали - не знаю. Еще до войны по отчету Всемирного банка и ЕБРР Украина была признана самой бедной страной в Европе.Долгое время Украина была на предпоследнем месте, на последнем месте была Молдова.По какой методике они считали - не знаю.

я знаю про офіційні показники. але подивимось навкруги - не все й так погано



мій основний постулат - далеко не все відображено у офіційній звітності. ви ж працювали у будівництві - який відсоток не відображено у звіті? я знаю про офіційні показники. але подивимось навкруги - не все й так поганомій основний постулат - далеко не все відображено у офіційній звітності. ви ж працювали у будівництві - який відсоток не відображено у звіті? Shaman

Повідомлень: 3621 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 07:46 Gastarbaiter написав: Shaman написав: Gastarbaiter написав: Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище. Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище.

аж цікаво стало - а наведіть ці причини.



люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни аж цікаво стало - а наведіть ці причини.люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни

Серед моїх близьких знайомих-емігрантів (переважно люди, з якими працював разом) я не знаю нікого, хто б сказав, що переїхав переважно заради грошей. Та й відносний рівень життя тут, у польському "селі", не набагато відрізняється від київського у передвоєнні роки. Ну тобто ніхто собі Феррарі чи яхту не купив, у пентхаусах не мешкає, на відпочинок їздять приблизно так само. Але більшість каже, що їхала заради порядку, низького рівня корупції і т.ін. Хтось поїхав, бо просто отримав пропозицію праці. Хтось залишився після навчання. Не знаю, можливо, контингент такий підібрався. На певно серед працівників фабрик у режимі 12/6 причини будуть інші. Серед моїх близьких знайомих-емігрантів (переважно люди, з якими працював разом) я не знаю нікого, хто б сказав, що переїхав переважно заради грошей. Та й відносний рівень життя тут, у польському "селі", не набагато відрізняється від київського у передвоєнні роки. Ну тобто ніхто собі Феррарі чи яхту не купив, у пентхаусах не мешкає, на відпочинок їздять приблизно так само. Але більшість каже, що їхала заради порядку, низького рівня корупції і т.ін. Хтось поїхав, бо просто отримав пропозицію праці. Хтось залишився після навчання. Не знаю, можливо, контингент такий підібрався. На певно серед працівників фабрик у режимі 12/6 причини будуть інші.

отримали пропозицію роботи чи залишився після навчання - це зрозуміло.



а от порядок, низький рівень корупції - це дуже загальні фрази. насправді, як вас в поточному житті зачіпає корупція? не дуже, може ще й щось порішати можна



корупція ще має значення для бізнесмена, а для найманого працівника - то таке.



а порядок - що в нас такий безпредел - не бачу



я вже писав - еміграцію в Польщу не дуже розумію, на відміну від Німеччини чи Канади. отримали пропозицію роботи чи залишився після навчання - це зрозуміло.а от порядок, низький рівень корупції - це дуже загальні фрази. насправді, як вас в поточному житті зачіпає корупція? не дуже, може ще й щось порішати можнакорупція ще має значення для бізнесмена, а для найманого працівника - то таке.а порядок - що в нас такий безпредел - не бачуя вже писав - еміграцію в Польщу не дуже розумію, на відміну від Німеччини чи Канади. Shaman

Повідомлень: 3621 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 850851852853> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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