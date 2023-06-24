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#<1 ... 850851852853 Додано: Суб 24 чер, 2023 07:52 rjkz написав: Shaman написав: Gastarbaiter написав: Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище. Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище.

аж цікаво стало - а наведіть ці причини.



люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни аж цікаво стало - а наведіть ці причини.люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни



Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.

Вы называете это манипуляцией.

Мы живем в мире, где все взаимосвязано.

... Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.Вы называете это манипуляцией.Мы живем в мире, где все взаимосвязано....



дуже поетично давайте не переходити на ярлики - маніпуляція та інше



я не згоден з думкою опонента, але це ж не маніпуляція просто фраза люди ідуть не за грошима - не згоден. точніше, якщо враховувати фактор війни - то люди їдуть від війни, це зрозуміло. а до війни - лише за вищим рівнем життя (але по суті за грошима). одне з головних - вищим рівнем медицини, вищому рівню навчання в окремих випадках, вищим рівне оплати праці - головне



бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так дуже поетичнодавайте не переходити на ярлики - маніпуляція та іншея не згоден з думкою опонента, але це ж не маніпуляціяпросто фраза люди ідуть не за грошима - не згоден. точніше, якщо враховувати фактор війни - то люди їдуть від війни, це зрозуміло. а до війни - лише за вищим рівнем життя (але по суті за грошима). одне з головних - вищим рівнем медицини, вищому рівню навчання в окремих випадках, вищим рівне оплати праці - головнебо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так Shaman

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