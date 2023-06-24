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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 07:52

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  Gastarbaiter написав:Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище.

аж цікаво стало - а наведіть ці причини.

люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни


Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.
Вы называете это манипуляцией.
Мы живем в мире, где все взаимосвязано.
...


дуже поетично :D давайте не переходити на ярлики - маніпуляція та інше ;)

я не згоден з думкою опонента, але це ж не маніпуляція :oops: просто фраза люди ідуть не за грошима - не згоден. точніше, якщо враховувати фактор війни - то люди їдуть від війни, це зрозуміло. а до війни - лише за вищим рівнем життя (але по суті за грошима). одне з головних - вищим рівнем медицини, вищому рівню навчання в окремих випадках, вищим рівне оплати праці - головне ;)

бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню

Давай хоч один не придуманий факт, а не брехню.
Може звичайно у вас такий круг спілкування - що 50% в тіні заробляють, але в мене нема жодного такого знайомого.
Але так голословно брехати як Ви - я не буду. На мою думку є 2-5% від населення чиновників/силовиків які мутять (типу одеського воєнкому, або сусіди в Польщі силовики з Києва), але не поголовно 50% населення.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 09:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:корупція ще має значення для бізнесмена, а для найманого працівника - то таке.

Корупція - це пагані дороги та інфрастуктура, громадський транспорт, недофінансування медицини, армії (актуально дуже зараз), ті ін. Високі ціни на продукти - закладені хабарі в ціни, низька якість продуктів - хабарі щоб пройти санстанцію тощо. Та багато багато іншого. Навіть те що в Україні недоступні пересічним багато ліків - там знову силовики
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