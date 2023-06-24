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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 чер, 2023 07:52
rjkz написав: Shaman написав: Gastarbaiter написав:
Для заробітчанства задача, мабуть, така і є: якнайшвидше заробити на умовний айфон. Для еміграції причин набагато більше і переважна більшість із них не пов'язана з тим, що в інщій країні зарплата буде в 2-3-5 разів вище.
аж цікаво стало - а наведіть ці причини.
люди їдуть за кращим рівнем життя. а як не дивно рівень життя дуже корелює з наявністю грошей. тому так, їдуть, тому що бачать більше перспектив у новій країні - от і все. майже ніхто не емігрує в більш бідні країни
Вот тут уже Вы делаете то, в чем обвиняете оппонентов.
Вы называете это манипуляцией.
Мы живем в мире, где все взаимосвязано.
...
дуже поетично
давайте не переходити на ярлики - маніпуляція та інше
я не згоден з думкою опонента, але це ж не маніпуляція
просто фраза люди ідуть не за грошима - не згоден. точніше, якщо враховувати фактор війни - то люди їдуть від війни, це зрозуміло. а до війни - лише за вищим рівнем життя (але по суті за грошима). одне з головних - вищим рівнем медицини, вищому рівню навчання в окремих випадках, вищим рівне оплати праці - головне
бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так
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Додано: Суб 24 чер, 2023 09:03
Shaman написав:
мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню
Давай хоч один не придуманий факт, а не брехню.
Може звичайно у вас такий круг спілкування - що 50% в тіні заробляють, але в мене нема жодного такого знайомого.
Але так голословно брехати як Ви - я не буду. На мою думку є 2-5% від населення чиновників/силовиків які мутять (типу одеського воєнкому, або сусіди в Польщі силовики з Києва), але не поголовно 50% населення.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 09:14
Shaman написав:
корупція ще має значення для бізнесмена, а для найманого працівника - то таке.
Корупція - це пагані дороги та інфрастуктура, громадський транспорт, недофінансування медицини, армії (актуально дуже зараз), ті ін. Високі ціни на продукти - закладені хабарі в ціни, низька якість продуктів - хабарі щоб пройти санстанцію тощо. Та багато багато іншого. Навіть те що в Україні недоступні пересічним багато ліків - там знову силовики
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:50
BIGor написав: Shaman написав:
мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню
Давай хоч один не придуманий факт, а не брехню.
Може звичайно у вас такий круг спілкування - що 50% в тіні заробляють, але в мене нема жодного такого знайомого.
Але так голословно брехати як Ви - я не буду. На мою думку є 2-5% від населення чиновників/силовиків які мутять (типу одеського воєнкому, або сусіди в Польщі силовики з Києва), але не поголовно 50% населення.
працюють в тіні - це означає, що люди отримують необліковані доходи, з яких не платять податки. й таких в країні - більше половини.
що ви маєте на увазі - це інше й немає відношення до того, про що я кажу - скільки людей заробляє на корупції - не берусь навіть оцінювати.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:57
Особисто я не перестаю дивуватися масовості та розмірам хабарів, які брали і беруть під час війни.
Це при тому, що люди збирають на ЗСУ майже по крихтам: моя родина декілька разів надсилала по 300-350 доларів на рахунок НБУ. Я неодноразово організовував допомогу нашим волонтерам: декілька разів по 6 000 гривень і менші суми,
Допомагав організовувати ремонт мікроавтобуса одного з волонтерів, який було пошкоджено під час евакуації дітей.
От здавалося б: війна, панове хабарники, втягніть голову в плечі, сядьте на дно, або поділіться тими сотнями тисяч доларів, ні, «Это сильнее меня» (назва старого фильма).
Згадую історію, якій не менше 10 років: я опинився в компанії цікаво важливих людей в сауні. Так би мовити, «веселий вечір»: сауна не для всіх, приємне відношення, чудовий басейн, розмови між відвідуваннями парної. Ніякого алкоголя.
Під час розмови один чиновник, в руках якого були долі певного прошарку людей, не памʼятаю чого саме, але майже раптом сказав своїм заступникам: «Хлопці, є ідея: з понеділка працюємо чесно, нехай і прості люди без грошей отримують те саме, що до цих пір отримували люди з грошима. Це буде стратегічно вірно і Бог нас буде любити». В мене немає сумнівів в тому, що людина це сказала відверто чесно (я його знав особисто).
Далі була важка пауза заступників.
Я досі не можу забути вираз обличчя першого заступника. Він мовчав. Але це було важливе мовчання: він поволі крутив головою, уважно роздивляючись обличчя інших заступників, і ясно читалося: «Шеф мозгами поехал. Как можно такое предлагать?»
Люди роками чекають, коли займуть такі посади.
Як всівся в крісло: робота почалася і вона НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ.
Се ля ві…
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Додано: Суб 24 чер, 2023 13:03
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
мінімум половина працюючих а той і більше отримує тіньові доходи - 2-5%, ню-ню
Давай хоч один не придуманий факт, а не брехню.
Може звичайно у вас такий круг спілкування - що 50% в тіні заробляють, але в мене нема жодного такого знайомого.
Але так голословно брехати як Ви - я не буду. На мою думку є 2-5% від населення чиновників/силовиків які мутять (типу одеського воєнкому, або сусіди в Польщі силовики з Києва), але не поголовно 50% населення.
працюють в тіні - це означає, що люди отримують необліковані доходи
, з яких не платять податки. й таких в країні - більше половини
.
що ви маєте на увазі - це інше й немає відношення до того, про що я кажу - скільки людей заробляє на корупції - не берусь навіть оцінювати.
Давай пруфи спочатку.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 13:10
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Давай хоч один не придуманий факт, а не брехню.
Може звичайно у вас такий круг спілкування - що 50% в тіні заробляють, але в мене нема жодного такого знайомого.
Але так голословно брехати як Ви - я не буду. На мою думку є 2-5% від населення чиновників/силовиків які мутять (типу одеського воєнкому, або сусіди в Польщі силовики з Києва), але не поголовно 50% населення.
працюють в тіні - це означає, що люди отримують необліковані доходи
, з яких не платять податки. й таких в країні - більше половини
.
що ви маєте на увазі - це інше й немає відношення до того, про що я кажу - скільки людей заробляє на корупції - не берусь навіть оцінювати.
Давай пруфи спочатку.
рука-обличчя
які пруфи - зарплатну відомість людей, які отримують зп в конверті??? ти ніколи про таке не чув? й інші форумчани теж не чули?
а те що з 2о млн працюючих податки платять лише 10 млн осіб не чув? а в багатьох з тих, що платять, зп чомусь не набагато вище, ніж мінімальна? а інші святим духом живуть?
а те що кожен другий форумчанин жаліться - погані банки не дають більше 400 т грн на місяць обертати. а майже у кожного першого проблеми підтвердити потрібні суми? це ні про що не каже?
ти в якій країні жив?
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