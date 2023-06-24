Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 851852853854 Додано: Суб 24 чер, 2023 14:25 Shaman написав: бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.

Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.

Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.

Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.

Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені. Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені. Прораб Повідомлень: 764 З нами з: 02.03.19 Подякував: 547 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 14:41 BIGor написав: Shaman написав: а те що з 2о млн працюючих податки платять лише 10 млн осіб не чув? а те що з 2о млн працюючих податки платять лише 10 млн осіб не чув?

Пруфи балаболе. Пруфи балаболе.

особисто тобі доводити навіть не буду витрачати час, "аудітор" - бо ти все одно не зрозумієш. йди виконуй завдання з тестування особисто тобі доводити навіть не буду витрачати час, "аудітор" - бо ти все одно не зрозумієш. йди виконуй завдання з тестування Shaman

Повідомлень: 3644 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 14:43 Прораб написав: Shaman написав: бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.

Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.

Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.

Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.

Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені. Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені.

а якщо коротко й по суті? а якщо коротко й по суті? Shaman

Повідомлень: 3644 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 15:09 Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості. BIGor

Повідомлень: 7778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 15:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а якщо коротко й по суті? а якщо коротко й по суті?

Ти взагалі нічого по життю не доганяєш, пішов вон. Ти взагалі нічого по життю не доганяєш, пішов вон. BIGor

Повідомлень: 7778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 16:19 BIGor написав: Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості. що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.

витрачати час на людину, яка пропонує - а доведи, що вода рідка, а що лист офісного паперу білий, а що 2 * 2 = 4 - це себе не поважати



ти втік з країни? хоч щось залишилось від заначки чи на кордоні все поскубли?



Польща, файна країна. через деякий час й там для тебе щось буде не так, але поки що перебувай у стані ейфорії. й додай мене до чорного списку, бо надто нервуєшся - можеш передчасно впасти в депресію витрачати час на людину, яка пропонує - а доведи, що вода рідка, а що лист офісного паперу білий, а що 2 * 2 = 4 - це себе не поважатити втік з країни? хоч щось залишилось від заначки чи на кордоні все поскубли?Польща, файна країна. через деякий час й там для тебе щось буде не так, але поки що перебувай у стані ейфорії. й додай мене до чорного списку, бо надто нервуєшся - можеш передчасно впасти в депресію Shaman

Повідомлень: 3644 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23 BIGor написав: Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості. що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.

Смердиш))) Смердиш))) gonchik74

Повідомлень: 293 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 17:33 Shaman смердюк, короче пруфів так і не буде, і до речі, яке твоє собаче діло до моїх заощаджень? BIGor

Повідомлень: 7778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 17:40 BIGor написав: Shaman смердюк, короче пруфів так і не буде, і до речі, яке твоє собаче діло до моїх заощаджень? смердюк, короче пруфів так і не буде, і до речі, яке твоє собаче діло до моїх заощаджень?

бу-бу-бу, а-а-а, лопатку забрали, мене ображають бу-бу-бу, а-а-а, лопатку забрали, мене ображають Shaman

Повідомлень: 3644 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 851852853854 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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