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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 851852853854
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:25

  Shaman написав:бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.
Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.
Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.
Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.
Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:41

  BIGor написав:
  Shaman написав:а те що з 2о млн працюючих податки платять лише 10 млн осіб не чув?

Пруфи балаболе.

особисто тобі доводити навіть не буду витрачати час, "аудітор" - бо ти все одно не зрозумієш. йди виконуй завдання з тестування :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:43

  Прораб написав:
  Shaman написав:бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.
Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.
Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.
Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.
Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені.

а якщо коротко й по суті? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:09

Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а якщо коротко й по суті?

Ти взагалі нічого по життю не доганяєш, пішов вон.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:19

  BIGor написав:Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.

витрачати час на людину, яка пропонує - а доведи, що вода рідка, а що лист офісного паперу білий, а що 2 * 2 = 4 - це себе не поважати ;)

ти втік з країни? хоч щось залишилось від заначки чи на кордоні все поскубли? :D

Польща, файна країна. через деякий час й там для тебе щось буде не так, але поки що перебувай у стані ейфорії. й додай мене до чорного списку, бо надто нервуєшся - можеш передчасно впасти в депресію :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23

  BIGor написав:Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.

Смердиш)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:33

Shaman смердюк, короче пруфів так і не буде, і до речі, яке твоє собаче діло до моїх заощаджень?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:40

  BIGor написав:Shaman смердюк, короче пруфів так і не буде, і до речі, яке твоє собаче діло до моїх заощаджень?

бу-бу-бу, а-а-а, лопатку забрали, мене ображають :mrgreen:
Shaman
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