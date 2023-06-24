RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 852853854855>
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:25

  Shaman написав:бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.
Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.
Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.
Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.
Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені.
Прораб
 
Повідомлень: 764
З нами з: 02.03.19
Подякував: 547 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:41

  BIGor написав:
  Shaman написав:а те що з 2о млн працюючих податки платять лише 10 млн осіб не чув?

Пруфи балаболе.

особисто тобі доводити навіть не буду витрачати час, "аудітор" - бо ти все одно не зрозумієш. йди виконуй завдання з тестування :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:43

  Прораб написав:
  Shaman написав:бо рівень життя бомжа десь в умовному Парижі гадаю не дуже відрізняється від життя бомжа у Києві. якось так

Різних рівнів у житті досить багато, і для багатьох вони різні, як би не хотілося звести все в єдине і визначити все рівнем грошей. Можна мати кошти і не мати жодної можливості у розвитку – по суті стати жебраком, таких ситуацій достатньо в реальності.
Міркую, що у своїй країні, парламентсько-президентській республіці з демократичними положеннями в Конституції, яка йде у напрямку Європейської хартії громадянських прав та свобод, стати заручником – це вже рубікон. Для адекватної людини навіть припущення подібного, не кажучи вже про настання цієї ситуації в житті одного разу цілком достатньо, щоб оцінити і не допустити подібного в майбутньому ні для себе, ні для своїх близьких.
Можна не ставитись до цього серйозно, можна не звертати уваги, можна вигадати різні варіанти, та знайти сотні виправдань та обставин - але факт залишиться фактом.
Просто у нас звикли обставини будь-якого подібного характеру переводити в фактор - "до мене це не видносится", але наслідки цього не змушують на себе чекати з кожним днем. Бо все має свої значення та наслідки.
Тому не варто порівнювати своє становище громадянина, зі становищем бомжа, десь в іншій країні (тут можна провести паралель іронії в обох напрямках, але з невідомим практичним осмисленим результатом), вони фактично мають набагато більше прав і більш соціально захищені.

а якщо коротко й по суті? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:09

Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а якщо коротко й по суті?

Ти взагалі нічого по життю не доганяєш, пішов вон.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:19

  BIGor написав:Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.

витрачати час на людину, яка пропонує - а доведи, що вода рідка, а що лист офісного паперу білий, а що 2 * 2 = 4 - це себе не поважати ;)

ти втік з країни? хоч щось залишилось від заначки чи на кордоні все поскубли? :D

Польща, файна країна. через деякий час й там для тебе щось буде не так, але поки що перебувай у стані ейфорії. й додай мене до чорного списку, бо надто нервуєшся - можеш передчасно впасти в депресію :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23

  BIGor написав:Shaman що балаболе, злився? І ще воняєш своїми переходами на особистості.

Смердиш)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:33

Shaman смердюк, короче пруфів так і не буде, і до речі, яке твоє собаче діло до моїх заощаджень?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:40

  BIGor написав:Shaman смердюк, короче пруфів так і не буде, і до речі, яке твоє собаче діло до моїх заощаджень?

бу-бу-бу, а-а-а, лопатку забрали, мене ображають :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 21:20

Re: Еміграція, заробітчанство

а що тут тиша?

що у ваших країнах кажуть про Рашу? ніхто не очікував, що один лисий дядько скаже "пасть порву, моргалы выколю" - й половина населення сяде на попі рівно
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 29.09.19
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 852853854855>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.