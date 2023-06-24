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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:14
Shaman написав:
а що тут тиша?
що у ваших країнах кажуть про Рашу? ніхто не очікував, що один лисий дядько скаже "пасть порву, моргалы выколю" - й половина населення сяде на попі рівно
там уважають сильних парнів
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flyman
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